7 главных ошибок при плавании в бассейне, которые часто допускают новички

Как правильно плавать в бассейне?



Отвечают профессиональные спортсмены и тренер.

Многие любят плавать и считают, что в этом нет ничего сложного. Но на самом деле это не так. Как и в любом другом спорте, здесь есть свои риски и часто допускаемые ошибки, которые могут свести результаты тренировки на нет.

Пренебрежение разминкой

Михаил Соколов тренер-эксперт водных программ Pride Тимирязевская Тренировка в воде, как и любая другая, должна начинаться с тщательной разминки и разогрева. Пловцы всегда перед тем, как прыгнуть в воду, делают интенсивные махи, вращения руками, прыжки.

Конечно, риск получить травму в бассейне сведён к минимуму, а вот судороги, напротив, случаются в воде чаще, чем на суше. Они гораздо опаснее во время плавания, так как у неопытного пловца они могут вызвать панику и в дальнейшем помешать ему добраться до берега. В таком случае без посторонней помощи из воды не выбраться.

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Плавание без очков

Многие пренебрегают очками и не понимают, зачем они нужны. Но плавать без очков так же неудобно, как и бегать без кроссовок. Конечно, ко всему можно привыкнуть, но зачем? Никогда не помешает видеть, куда вы плывете. У вас не получится плыть по-настоящему технично без очков, даже если вы будете очень стараться.

Очки помогут уберечь глаза от контакта с водой. Помните, вода в бассейне не дистиллированная, а содержит множество примесей, в том числе антибактериальных. Они будут вызывать раздражение и покраснение глаз.

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Неправильное положение тела

Алексей Диврук кандидат в мастера спорта по плаванию, победитель и призёр международных соревнований Запомните, когда человек лежит на воде, опорой служит не живот, а грудная клетка. Это очень важный момент, от него будет зависеть правильность выполнения последующих движений.

Плавание с поднятой головой

Михаил: Наверняка вы, посещая бассейн, неоднократно видели людей, которые плывут не спеша с поднятой головой. Час такого плавания заменит вам целый рабочий день в офисном кресле с кривой посадкой. Уже через 20 минут от постоянного напряжения у вас заболит шея, вы начнёте останавливаться и разминать её.

Учитесь правильно дышать и плавать в горизонтальном положении, вы непременно получите удовольствие от процесса. Если у вас не получается сделать это самостоятельно, обратитесь за помощью к профессиональному тренеру.

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Напряжённость

Алисия Рубцова мастер спорта по синхронному плаванию Постарайтесь, приходя в бассейн, отпустить все свои переживания и волнения. Это всё будет влиять на ваше эмоциональное состояние. Оно должно быть ровным или позитивным, чтобы вы смогли должным образом расслабиться и получить удовольствие от тренировочного процесса.

Выдох через рот

Михаил: Дыхательные упражнения — это фундамент плавания. Изучение техники всегда начинается с тренировки дыхания. Выдыхать ртом — это серьёзная ошибка, выдох обязательно нужно делать через нос, вдох – через рот. Это предотвращает раздражающее всех попадание воды в нос.

Фото: istockphoto.com

Толчок ногами при брассе

Михаил: Кроль на груди, кроль на спине и баттерфляй имеют много общего в технике и движениях, а вот брасс, он же «лягушка», в этом плане стоит особняком. Для начинающих пловцов этот стиль плавания непонятен. Не до конца ясно, какое движение нужно сделать носком, чтобы удар получился. Только от одного положения вашего носка будет зависеть, толкаете вы себя вперёд или будете барахтаться на месте. Вытянутый носок является привычным и правильным для первых трёх упомянутых стилей. Но в брассе носок необходимо натянуть на себя и повернуть в сторону. Как бы просто ни звучало, на практике это сделать не так-то легко.

Фото: istockphoto.com

Проанализируйте свою тренировку по этим пунктам. Правильно плавать не так просто, как кажется. Исправив все ошибки, вы сможете не только добиться бóльших результатов, но и получить удовольствие от процесса.