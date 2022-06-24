Может ли скандинавская ходьба отсрочить старость

С возрастом накапливаются не только морщины, но и болячки. Причины могут быть разные, но выход один – сохранять физическую активность, чтобы чувствовать себя хорошо даже в преклонном возрасте. Всего два-три занятия скандинавской ходьбой в неделю продлевают жизнь на годы. Это, пожалуй, чуть ли не единственный вид физической активности, который рекомендован пожилым людям. И вот почему.

Настя Полетаева основательница и руководительница первой в России профессиональной «Школы скандинавской ходьбы» Скандинавская ходьба становится всё популярнее. И это неспроста.

Почему стоит заниматься ходьбой

Ходьба с палками доступна при буквально любых физических данных и ограничениях. Есть даже такое выражение: «Если ты не лежачий больной, то можешь ходить с палками». Главное, дозировать нагрузки.

Скандинавская ходьба – это кардионагрузка и прекрасная профилактика всех сердечно-сосудистых заболеваний. Среди них, например, ишемическая болезнь, инфаркт, инсульт, болезни венозной системы, проблемы с сосудами и давлением. Всё это можно взять под контроль.

Во время скандинавской ходьбы организм насыщается кислородом. А свежий воздух укрепляет иммунитет, костную ткань и сердечно-сосудистую систему. Также мы пополняем запасы витамина Д, находясь на солнце.

Фото: unsplash.com/@spaablauw

Скандинавская ходьба снижает риск развития старческой деменции, восстанавливая нормальную координацию и сон. Ходьба с палками – это ещё и прекрасное средство восстановления после любых заболеваний или оперативного вмешательства.

Для оздоровления достаточно заниматься два-три раза в неделю от 40 до 60 минут. Желательно пройти базовую техническую подготовку с хорошим инструктором, прежде чем практиковать ходьбу самостоятельно.

В чём ещё плюсы скандинавской ходьбы

Ходьба с палками укрепляет мышечный каркас, что немаловажно для пожилых людей, ведь с возрастом мышечная ткань истончается. И посильная, дозированная нагрузка как раз препятствует этому.

Скандинавскую ходьбу рекомендуют при лишнем весе, это очень экологичное средство, чтобы держать вес под контролем. Этот вид спорта включает в работу пояс верхних конечностей и почти все мышечные группы тела.

Ещё один приятный фактор – на занятиях можно расширять круг знакомств и обмениваться каким-то опытом, получать новые эмоции. Во время тренировки можно совершенно полноценно общаться с другими. Это не снижает качество тренировки и даже, наоборот, служит дополнительным мотиватором не пропускать занятия.

Фото: unsplash.com/@we_are_rising

Грамотная техника ходьбы позволяет переносить часть вредной нагрузки с суставов на палку, что благоприятно сказывается на всём опорно-двигательном аппарате – даже у спортсменов с застарелыми травмами. Есть инструкторы, которые работают с пожилыми людьми и делают с ними дополнительные разминки и заминки, усиливающие эффект от ходьбы с палками.

Другой плюс – ходьбой можно заниматься круглый год и для этого ничего не нужно делать, не надо вкладывать много средств в оборудование. Достаточно купить неплохие палки и спортивную обувь и заниматься круглогодично в любую погоду. Поэтому любителей этого вида спорта становится всё больше, и в парках часто можно встретить людей с палками в руках.