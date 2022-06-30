Что делать, если в жару отекают ноги. Отвечает врач

Армен Авакян хирург-флеболог Первой профессиональной сети ортопедических салонов ОРТЕКА Что делать, если в жару отекают ноги? Почему так происходит?

Почему отекают ноги в жаркую погоду

Кровь становится гуще

В жару мы теряем больше жидкости, кровь становится гуще, отток по венам ног замедляется, из-за чего и появляются отёки. При высокой температуре воздуха организм пытается восстановить тепловой обмен и для этого расширяет кровеносные сосуды. На фоне такого изменения нередко обостряются уже имеющиеся проблемы, такие как варикозная болезнь.

Меньше двигательной активности

Обычно в жару люди меньше двигаются — погода отбивает всё желание выходить на улицу. Длительное пребывание в статичном положении также способствует появлению отёков. Только при движении сокращаются мышцы голени, которые воздействуют на сосуды и стимулируют отток венозной крови от ног к сердцу. Поэтому работа в положении сидя или стоя, продолжительная поездка или перелёт также способствуют застою крови и появлению отёков.

Провести короткую тренировку-разминку можно даже в офисе. Рассказали о нескольких упражнениях, которые помогут размять мышцы, в нашей статье.

Нарушение водного баланса

Работа венозной системы зависит и от рациона питания. Употребление солёных продуктов, тяжёлой пищи и быстрых углеводов делает кровь более вязкой, что негативно отражается на её оттоке. Кроме того, летом многие пытаются утолить жажду с помощью чая, сока, газировки или кофе — а они не помогают восстановить потерю жидкости в организме.

Неудобная обувь

Ноги могут отекать из-за неудобной обуви. При ношении туфель на каблуках мышцы голени перегружены и напряжены, из-за чего они менее эффективно стимулируют отток венозной крови. Узкие тесные туфли оказывают давление на ткани стопы и сосуды, ухудшая кровообращение.

Как избавиться от отёков во время жары

Отёки ног летом — достаточно распространённое явление. Чтобы этого избежать, нужно соблюдать несколько простых правил.

Больше гуляйте, чтобы мышцы работали. Много времени находиться на солнце не рекомендуется никому, особенно тем, кого уже беспокоят проблемы с венами. Старайтесь избегать прямых солнечных лучей. Например, гуляйте в парке, где можно спрятаться от них в тени деревьев.

Много времени находиться на солнце не рекомендуется никому, особенно тем, кого уже беспокоят проблемы с венами. Старайтесь избегать прямых солнечных лучей. Например, гуляйте в парке, где можно спрятаться от них в тени деревьев. Контролируйте рацион питания. Каждый приём пищи должен быть сбалансированным. Для нормализации обменных процессов нужно ежедневно пить 2-3 л обычной воды. Это поможет снизить риск возникновения отёков в жаркую погоду. Ограничьте употребление алкоголя и откажитесь от курения.

Избавьтесь от неудобных туфель. В идеале нужно носить ортопедическую обувь — в ней ноги чувствуют себя максимально комфортно, а мышцы голени излишне не напрягаются и функционируют правильно.

Подробнее о том, как правильно выбрать обувь для тренировок, рассказали в материале.

Ведите активный образ жизни. Плавание, езда на велосипеде, лёгкий бег, скандинавская ходьба — всё это помогает предотвратить появление отёков.

Плавание, езда на велосипеде, лёгкий бег, скандинавская ходьба — всё это помогает предотвратить появление отёков. Носите компрессионный трикотаж, который улучшает отток венозной крови. Особенно он пригодится тем, у кого сидячая или стоячая работа. Также подобные изделия незаменимы в путешествиях. Современные модели сделаны из дышащих материалов, поэтому компрессионный трикотаж комфортно носить даже летом.

Если отёки ног сопровождаются болезненными ощущениями и покраснением, высока вероятность того, что они сигнализируют о более серьёзных проблемах. В этом случае нужно срочно обратиться за консультацией к врачу-флебологу.

Отёки также появляются при заболевании почек, сахарном диабете, хронической сердечной недостаточности. Зачастую это и следствие злоупотребления алкоголем. Кроме того, отёки могут быть признаком аллергической реакции или следствием травмы, которая вызвала сдавливание кровеносных сосудов. Как мы видим, причин их появления достаточно, поэтому при постоянных отёках самодиагностикой заниматься не стоит — лучше записаться на приём к врачу.