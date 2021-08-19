Предки за восемь часов работы в офисе могли бы потратить около 2 тыс. калорий!

5 простых упражнений для офиса, которые сделают вас продуктивнее

Какие упражнения можно делать прямо на рабочем месте? Как сохранить осанку, работая в офисе?



Рассказывает фитнес-тренер.

Малоподвижный образ жизни стал нормой для миллионов россиян. Мы часами листаем соцсети, ночами на пролёт смотрим сериалы, ездим за продуктами на автомобиле, но наш организм нуждается в физической активности.

Егор Фукалов фитнес-тренер Делится комплексом упражнений для тех, кто работает в офисе.

Человеческая физиология практически не изменилась со времён охоты на мамонтов. Но теперь мы ежедневно тратим от 6 до 10 часов на работу в офисе. Сидячий образ жизни съедает более 50% эмоционального ресурса. Сил на спорт и фитнес не остается.

Многим знакомо ощущение, когда после рабочего дня вы чувствуете себя разбитыми, хотя физически вы ничего такого не делали. Причина в нехватке двигательной активности.

Фото: unsplash.com/@kerenlevand

Как менялся образ жизни человека в пересчете на калории

Предок 30 тысяч лет назад Потрачено калорий Современный россиянин Потрачено калорий Охота на убегающего зверя 500 ккал Покупка еды по пути на работу 150 ккал Собирательство плодов 250 ккал Поедание завтрака при разборе электронной почты 100 ккал Убегание от напавшего зверя 500 ккал Поедание фруктов за просмотром видео 100 ккал Преследование более мелкого и доступного завтрака 600 ккал Присутствие на двухчасовом собрании 250 ккал Транспортировка добычи в пещеру 350 ккал Прогулка до магазина 200 ккал Разделывание мяса и заготовка дров для костра 300 ккал Разговор по телефону 50 ккал Готовка и поедание завтрака 150 ккал Разогрев ужина в микроволновке 50 ккал

Попробуйте разнообразить свой рабочий день упражнениями. Держите себя в форме прямо в офисе. Вам понадобится 10-15 минут и группа поддержки в виде коллег.

Плюсы от упражнений в офисе

Улучшают осанку.

Снимают утомление мышц и нервной системы.

Снижают эмоциональную напряжённость.

Сжигают калории.

Улучшают кровообращение.

Активизируют мышление.

Поднимают настроение.

Разгружают глаза.

Повышают концентрацию.

Снижают уровень стресса.

Топ-5 упражнений для офиса

Мостик на стуле

Встаньте, руки отведите назад и упритесь в стул.

На вдохе плавно прогнитесь в спине, не напрягая шею.

На выдохе округлите спину. Ощутите сильное расслабление в спине.

Выполняйте два подхода по 10 раз. Отдых между подходами одна минута. Этим упражнением мы глубоко растягиваем мышцы спины.

Растяжка шеи и грудного отдела

Сложите руки в замок за головой.

Округлите спину, прижимая подбородок к груди и медленно выдохните.

На вдохе разведите локти в стороны, сводя лопатки вместе. Постарайтесь максимально вытянуть грудь вперёд и прогнуться в пояснице.

Выполняйте два подхода по 15 раз. Отдых между подходами одна минута. Этим упражнением мы воздействуем на мышцы груди, плеч, шеи и спины.

Фото: istockphoto.com

Повороты туловища с вытянутыми руками

Садимся с прямой спиной на стул, вытягиваем руки в стороны.

Плавно разворачиваем корпус в сторону с последующим ускорением.

Выполняйте два подхода по 60 секунд. Отдых между подходами одна минута. Этим упражнением мы воздействуем на мышцы спины и пресса.

Наклоны туловища у стены

Скрестите ноги. Одной рукой упритесь в стену, другую руку поднимите вверх.

Одной рукой отталкивайте себя от стены, а второй рукой мощно тянитесь вверх, сгибаясь в позвоночнике в сторону.

Выполняйте два подхода по 10 раз на каждую сторону. Отдых между подходами одна минута. Этим упражнением мы укрепляем мышцы кора и растягиваем мышцы спины.

Кошечка у стены

Согните корпус у стены и упритесь в неё руками.

На вдохе плавно прогните спину в пояснице и опускайте корпус тела до параллели с полом.

На выдохе выпрямите корпус в исходное положение.

Выполняйте два подхода по 10 раз. Отдых между подходами одна минута. Этим упражнением мы растягиваем мышцы груди и спины.

Эти пять простых упражнений придадут вашему телу тонус, улучшат осанку и снимут нервное напряжение. Выполняйте их с коллегами два раза в день.