5 простых упражнений для офиса, которые сделают вас продуктивнее

Рассказывает фитнес-тренер.
Малоподвижный образ жизни стал нормой для миллионов россиян. Мы часами листаем соцсети, ночами на пролёт смотрим сериалы, ездим за продуктами на автомобиле, но наш организм нуждается в физической активности.
Делится комплексом упражнений для тех, кто работает в офисе.
Человеческая физиология практически не изменилась со времён охоты на мамонтов. Но теперь мы ежедневно тратим от 6 до 10 часов на работу в офисе. Сидячий образ жизни съедает более 50% эмоционального ресурса. Сил на спорт и фитнес не остается.
Многим знакомо ощущение, когда после рабочего дня вы чувствуете себя разбитыми, хотя физически вы ничего такого не делали. Причина в нехватке двигательной активности.
Фото: unsplash.com/@kerenlevand
Как менялся образ жизни человека в пересчете на калории
|Предок 30 тысяч лет назад
|Потрачено калорий
|Современный россиянин
|Потрачено калорий
|Охота на убегающего зверя
|500 ккал
|Покупка еды по пути на работу
|150 ккал
|Собирательство плодов
|250 ккал
|Поедание завтрака при разборе электронной почты
|100 ккал
|Убегание от напавшего зверя
|500 ккал
|Поедание фруктов за просмотром видео
|100 ккал
|Преследование более мелкого и доступного завтрака
|600 ккал
|Присутствие на двухчасовом собрании
|250 ккал
|Транспортировка добычи в пещеру
|350 ккал
|Прогулка до магазина
|200 ккал
|Разделывание мяса и заготовка дров для костра
|300 ккал
|Разговор по телефону
|50 ккал
|Готовка и поедание завтрака
|150 ккал
|Разогрев ужина в микроволновке
|50 ккал
Попробуйте разнообразить свой рабочий день упражнениями. Держите себя в форме прямо в офисе. Вам понадобится 10-15 минут и группа поддержки в виде коллег.
Плюсы от упражнений в офисе
- Улучшают осанку.
- Снимают утомление мышц и нервной системы.
- Снижают эмоциональную напряжённость.
- Сжигают калории.
- Улучшают кровообращение.
- Активизируют мышление.
- Поднимают настроение.
- Разгружают глаза.
- Повышают концентрацию.
- Снижают уровень стресса.
Топ-5 упражнений для офиса
Мостик на стуле
- Встаньте, руки отведите назад и упритесь в стул.
- На вдохе плавно прогнитесь в спине, не напрягая шею.
- На выдохе округлите спину. Ощутите сильное расслабление в спине.
Выполняйте два подхода по 10 раз. Отдых между подходами одна минута. Этим упражнением мы глубоко растягиваем мышцы спины.
Растяжка шеи и грудного отдела
- Сложите руки в замок за головой.
- Округлите спину, прижимая подбородок к груди и медленно выдохните.
- На вдохе разведите локти в стороны, сводя лопатки вместе. Постарайтесь максимально вытянуть грудь вперёд и прогнуться в пояснице.
Выполняйте два подхода по 15 раз. Отдых между подходами одна минута. Этим упражнением мы воздействуем на мышцы груди, плеч, шеи и спины.
Фото: istockphoto.com
Повороты туловища с вытянутыми руками
- Садимся с прямой спиной на стул, вытягиваем руки в стороны.
- Плавно разворачиваем корпус в сторону с последующим ускорением.
Выполняйте два подхода по 60 секунд. Отдых между подходами одна минута. Этим упражнением мы воздействуем на мышцы спины и пресса.
Наклоны туловища у стены
- Скрестите ноги. Одной рукой упритесь в стену, другую руку поднимите вверх.
- Одной рукой отталкивайте себя от стены, а второй рукой мощно тянитесь вверх, сгибаясь в позвоночнике в сторону.
Выполняйте два подхода по 10 раз на каждую сторону. Отдых между подходами одна минута. Этим упражнением мы укрепляем мышцы кора и растягиваем мышцы спины.
Кошечка у стены
- Согните корпус у стены и упритесь в неё руками.
- На вдохе плавно прогните спину в пояснице и опускайте корпус тела до параллели с полом.
- На выдохе выпрямите корпус в исходное положение.
Выполняйте два подхода по 10 раз. Отдых между подходами одна минута. Этим упражнением мы растягиваем мышцы груди и спины.
Эти пять простых упражнений придадут вашему телу тонус, улучшат осанку и снимут нервное напряжение. Выполняйте их с коллегами два раза в день.