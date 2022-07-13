Тренировка Вали Карнавал. 5 эффективных упражнений на всё тело от звезды TikTok
Девушка занимается спортом уже давно и знает толк в красивой фигуре.
Знаменитости не понаслышке знают, как поддерживать себя в форме. Ведь на них смотрят миллионы и вдохновляются ими. Яркий пример девушки с идеальной фигурой – Валя Карнавал. Она популярный видеоблогер, тиктокер, певица и актриса. Раньше Валя занималась лёгкой атлетикой и танцами. А сейчас делится своими тренировками в социальных сетях, мотивируя подписчиков заниматься спортом. Предлагаем посмотреть, как тренируется звезда TikTok, и попробовать одну из её тренировок.
фитнес-тренер
Отличная тренировка на всё тело. В ней задействованы мышцы пресса, рук, а также ноги и ягодицы. В выпадах, которые будут представлены ниже, качаются не только ноги и попа, но и улучшается мобильность тазобедренного сустава.
Складка
Техника выполнения
- Садимся на коврик. Руки ставим за спину, они служат точкой опоры. Ноги отрываем от пола и немного сгибаем в коленях.
- Выпрямляем ноги перед собой, корпус чуть отклоняем назад.
- Возвращаемся в исходное положение.
Делаем четыре подхода по 15 повторений.
Фото: istockphoto.com
Повороты корпуса с отягощением
Техника выполнения
- Садимся на коврик. Ноги сгибаем в коленях и отрываем их от пола. В руки берём любое отягощение: Валя держит в руках «блин» от штанги, но можно взять гантель с подходящим весом или набивной мяч.
- Скручиваемся сначала влево, перенося отягощение также в левую сторону.
- Затем тут же поворачиваем корпус вправо, перенося отягощение в правую сторону.
Делаем четыре подхода по 15 повторений.
Фото: istockphoto.com
Обратные отжимания
Техника выполнения
- Встаём спиной к опоре: это может быть стул, тумба или скамейка. Опираемся на неё обеими руками. Ноги вытягиваем перед собой.
- Сгибаем руки в локтях до угла 90 градусов.
- Возвращаемся в исходное положение.
- Если с прямыми ногами отжиматься тяжело, можно их немного согнуть в коленях и подставить поближе к себе.
Делаем четыре подхода по 15 повторений.
Фото: istockphoto.com
Зашагивания
Техника выполнения
- Встаём прямо перед опорой: стул, тумба или скамейка. В руки берём отягощение комфортного веса.
- Зашагиваем на опору правой ногой, подставляем к ней левую и вытягиваемся во весь рост.
- Сходим с опоры также на правую ногу.
- Повторяем всё сначала.
Делаем четыре подхода по 15 повторений на каждую ногу.
Фото: istockphoto.com
Выпады
Техника выполнения
- Встаём перед опорой, в руки берём отягощение комфортного для вас веса. Ставим правую ногу на опору, левая остаётся на полу.
- Делаем выпад на правую ногу, затем тут же разворачиваемся боком и приседаем на правую.
- Повторяем всё сначала.
Делаем четыре подхода по 15 повторений на каждую ногу.
Подробное выполнение упражнений смотрите в видео.
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