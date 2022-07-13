Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Главная Lifestyle Статьи

Тренировка от Вали Карнавал для похудения

Тренировка Вали Карнавал. 5 эффективных упражнений на всё тело от звезды TikTok
Маргарита Иванникова Егор Ходырев
,
Как тренируется Валя Карнавал
Комментарии
Девушка занимается спортом уже давно и знает толк в красивой фигуре.

Знаменитости не понаслышке знают, как поддерживать себя в форме. Ведь на них смотрят миллионы и вдохновляются ими. Яркий пример девушки с идеальной фигурой – Валя Карнавал. Она популярный видеоблогер, тиктокер, певица и актриса. Раньше Валя занималась лёгкой атлетикой и танцами. А сейчас делится своими тренировками в социальных сетях, мотивируя подписчиков заниматься спортом. Предлагаем посмотреть, как тренируется звезда TikTok, и попробовать одну из её тренировок.

<a href="https://www.championat.com/authors/4449/1.html">Егор Ходырев</a>
Егор Ходырев
фитнес-тренер

Отличная тренировка на всё тело. В ней задействованы мышцы пресса, рук, а также ноги и ягодицы. В выпадах, которые будут представлены ниже, качаются не только ноги и попа, но и улучшается мобильность тазобедренного сустава.

Складка

Техника выполнения

  • Садимся на коврик. Руки ставим за спину, они служат точкой опоры. Ноги отрываем от пола и немного сгибаем в коленях.
  • Выпрямляем ноги перед собой, корпус чуть отклоняем назад.
  • Возвращаемся в исходное положение.

Делаем четыре подхода по 15 повторений.

Фото: istockphoto.com

Повороты корпуса с отягощением

Техника выполнения

  • Садимся на коврик. Ноги сгибаем в коленях и отрываем их от пола. В руки берём любое отягощение: Валя держит в руках «блин» от штанги, но можно взять гантель с подходящим весом или набивной мяч.
  • Скручиваемся сначала влево, перенося отягощение также в левую сторону.
  • Затем тут же поворачиваем корпус вправо, перенося отягощение в правую сторону.

Делаем четыре подхода по 15 повторений.

Фото: istockphoto.com

Обратные отжимания

Техника выполнения

  • Встаём спиной к опоре: это может быть стул, тумба или скамейка. Опираемся на неё обеими руками. Ноги вытягиваем перед собой.
  • Сгибаем руки в локтях до угла 90 градусов.
  • Возвращаемся в исходное положение.
  • Если с прямыми ногами отжиматься тяжело, можно их немного согнуть в коленях и подставить поближе к себе.

Делаем четыре подхода по 15 повторений.

Фото: istockphoto.com

Зашагивания

Техника выполнения

  • Встаём прямо перед опорой: стул, тумба или скамейка. В руки берём отягощение комфортного веса.
  • Зашагиваем на опору правой ногой, подставляем к ней левую и вытягиваемся во весь рост.
  • Сходим с опоры также на правую ногу.
  • Повторяем всё сначала.

Делаем четыре подхода по 15 повторений на каждую ногу.

Фото: istockphoto.com

Выпады

Техника выполнения

  • Встаём перед опорой, в руки берём отягощение комфортного для вас веса. Ставим правую ногу на опору, левая остаётся на полу.
  • Делаем выпад на правую ногу, затем тут же разворачиваемся боком и приседаем на правую.
  • Повторяем всё сначала.

Делаем четыре подхода по 15 повторений на каждую ногу.

Подробное выполнение упражнений смотрите в видео.

Если вам интересно, как звёзды занимаются спортом, предлагаем также попробовать тренировку от Ильшата Шабаева – победителя шоу «Танцы на ТНТ».

Тренировка с победителем шоу «Танцы» на ТНТ. 5 лёгких упражнений для развития гибкости Тренировка с победителем шоу «Танцы» на ТНТ. 5 лёгких упражнений для развития гибкости
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Популярные материалы
Как Стас Пьеха смог справиться с зависимостью и в 37 лет начать боксёрскую карьеру
Как Стас Пьеха смог справиться с зависимостью и в 37 лет начать боксёрскую карьеру
6 причин, почему летом вы мало едите, но всё равно набираете вес
6 причин, почему летом вы мало едите, но всё равно набираете вес
TOP 3
Как мужчине начать тренироваться, чтобы похудеть: 3 первых шага
Как мужчине начать тренироваться, чтобы похудеть: 3 первых шага
Фитнес
6 отечественных фильмов, которые нужно пересмотреть после 40
6 отечественных фильмов, которые нужно пересмотреть после 40
Тренды
8 советов, чтобы приучить ребёнка к здоровому питанию
8 советов, чтобы приучить ребёнка к здоровому питанию
Здоровье
© championat.com 2000–2022