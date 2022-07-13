Девушка занимается спортом уже давно и знает толк в красивой фигуре.

Тренировка Вали Карнавал. 5 эффективных упражнений на всё тело от звезды TikTok

Знаменитости не понаслышке знают, как поддерживать себя в форме. Ведь на них смотрят миллионы и вдохновляются ими. Яркий пример девушки с идеальной фигурой – Валя Карнавал. Она популярный видеоблогер, тиктокер, певица и актриса. Раньше Валя занималась лёгкой атлетикой и танцами. А сейчас делится своими тренировками в социальных сетях, мотивируя подписчиков заниматься спортом. Предлагаем посмотреть, как тренируется звезда TikTok, и попробовать одну из её тренировок.

Егор Ходырев фитнес-тренер Отличная тренировка на всё тело. В ней задействованы мышцы пресса, рук, а также ноги и ягодицы. В выпадах, которые будут представлены ниже, качаются не только ноги и попа, но и улучшается мобильность тазобедренного сустава.

Складка

Техника выполнения

Садимся на коврик. Руки ставим за спину, они служат точкой опоры. Ноги отрываем от пола и немного сгибаем в коленях.

Выпрямляем ноги перед собой, корпус чуть отклоняем назад.

Возвращаемся в исходное положение.

Делаем четыре подхода по 15 повторений.

Фото: istockphoto.com

Повороты корпуса с отягощением

Техника выполнения

Садимся на коврик. Ноги сгибаем в коленях и отрываем их от пола. В руки берём любое отягощение: Валя держит в руках «блин» от штанги, но можно взять гантель с подходящим весом или набивной мяч.

Скручиваемся сначала влево, перенося отягощение также в левую сторону.

Затем тут же поворачиваем корпус вправо, перенося отягощение в правую сторону.

Делаем четыре подхода по 15 повторений.

Фото: istockphoto.com

Обратные отжимания

Техника выполнения

Встаём спиной к опоре: это может быть стул, тумба или скамейка. Опираемся на неё обеими руками. Ноги вытягиваем перед собой.

Сгибаем руки в локтях до угла 90 градусов.

Возвращаемся в исходное положение.

Если с прямыми ногами отжиматься тяжело, можно их немного согнуть в коленях и подставить поближе к себе.

Делаем четыре подхода по 15 повторений.

Фото: istockphoto.com

Зашагивания

Техника выполнения

Встаём прямо перед опорой: стул, тумба или скамейка. В руки берём отягощение комфортного веса.

Зашагиваем на опору правой ногой, подставляем к ней левую и вытягиваемся во весь рост.

Сходим с опоры также на правую ногу.

Повторяем всё сначала.

Делаем четыре подхода по 15 повторений на каждую ногу.

Фото: istockphoto.com

Выпады

Техника выполнения

Встаём перед опорой, в руки берём отягощение комфортного для вас веса. Ставим правую ногу на опору, левая остаётся на полу.

Делаем выпад на правую ногу, затем тут же разворачиваемся боком и приседаем на правую.

Повторяем всё сначала.

Делаем четыре подхода по 15 повторений на каждую ногу.

Подробное выполнение упражнений смотрите в видео.

Если вам интересно, как звёзды занимаются спортом, предлагаем также попробовать тренировку от Ильшата Шабаева – победителя шоу «Танцы на ТНТ».