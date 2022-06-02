Тренировка с победителем шоу «Танцы» на ТНТ. 5 лёгких упражнений для развития гибкости

Для профессиональных танцоров спорт – это образ жизни. Они оттачивают своё мастерство каждый день не только на занятиях по хореографии. Спортсмены ходят в тренажёрный зал, занимаются боевыми искусствами, сёрфингом и много чем ещё. Именно поэтому они находятся в потрясающей физической форме. Ильшат Шабаев – победитель шоу «Танцы» на ТНТ и профессиональный хореограф – яркий тому пример. Танцор уверен, что разумный спорт благотворно влияет не только на фигуру, но и на здоровье.
Как говорят в Китае: растяни свои связки и мышцы, и ты растянешь свою жизнь надолго.
Как тренируется Ильшат Шабаев
Помимо регулярных танцевальных тренировок, Ильшат три раза в неделю ходит в тренажёрный зал. Он старается уделять внимание не только силовым тренировкам, но и работе с собственным весом. А ещё он очень любит бокс. Танцор никогда не забывает про физкультуру и напоминает, что разминочные упражнения – важная часть тренировочного процесса.
Ильшат: В советские времена утренняя гимнастика, физкультура были неотъемлемой частью жизни общества. Сейчас, к сожалению, это утратилось. А разминку делают только те, кто понимает насколько она необходима.
Фото: Из личного архива Ильшата Шабаева
Гибкость нужна каждому
Ильшат считает, что тело должно быть гибким не только у профессиональных спортсменов. Мобильность нужна абсолютно всем.
Гибкость позволяет нам элементарно хорошо себя чувствовать. Мышцы будут в хорошем тонусе, по ним будет спокойно циркулировать кровь. Это значит, что массажисту не придётся долго пыхтеть над вами, чтобы «разбить» «каменную» мускулатуру. А у вас при этом не будет нестерпимой боли.
Ильшат: Также вероятность того, что вы будете постоянно ощущать боль в суставах, при хорошей гибкости будет намного меньше. А когда человек отлично себя чувствует, настроение будет на высоте.
Фото: Из личного архива Ильшата Шабаева
5 упражнений для развития гибкости от Ильшата Шабаева
Ильшат: Эти пять упражнений достаточно просты для понимания, и они станут первыми шагами в сторону улучшения гибкости. Повторяйте их каждый день, и ваше тело станет пластичнее, а общее самочувствие – легче.
Приседания для гибкости мышц ног
Они отлично разминает мышцы спины и заднюю поверхность бедра.
Техника выполнения
- Встаём, ноги ставим широко.
- Наклоняемся вниз и стараемся полностью опустить ладони на пол. Фиксируемся в этом положении на несколько секунд, пока не станет комфортно.
- Из этого же положения опускаем таз вниз. Руки от пола не отрываем. Удерживаемся так на несколько секунд.
- Затем поднимаем таз вверх. Руки по-прежнему стоят на полу.
Делаем два подхода по 20 раз.
Наклоны для гибкости спины
Техника выполнения
- Встаём, ноги ставим широко.
- Наклоняемся вперёд до параллели с полом. Спину держим прямо, прямые руки вытягиваем перед собой. Фиксируемся в этом положении на несколько секунд, пока не станет комфортно.
- Далее поворачиваем корпус вправо и разворачиваем его вверх. Должно получиться положение, как при обычных наклонах в сторону.
- Возвращаем корпус обратно: теперь он снова повёрнут вправо и параллелен полу, голова направлена вниз.
- Далее поворачиваем корпус в исходное положение и повторяем упражнение на левую сторону.
Делаем два подхода по 20 раз.
Большой блок упражнений на ноги
Техника выполнения
- Делаем выпад правой ногой в сторону. Максимально сгибаем ногу в колене и опускаемся к полу. Немного пружиним на правой ноге и перекатываемся на левую, снова пружиним и возвращаемся на правую.
- Делаем выпад правой ногой вперёд. Левая нога отставлена назад, её мы не сгибаем в колене.
- Ставим ладони на пол и делаем пружинящие движения вверх и вниз несколько секунд.
- Далее поднимаем корпус вверх, руки кладём на колено опорной ноги и продолжаем пружинить.
- Поднимаемся и подтягиваем левую ногу поближе к правой. Опускаем руки на пол.
- Отрываем носок правой ноги от пола и тянем его сначала на себя, а потом от себя.
- Встаём и повторяем всё то же самое на левую ногу.
Бабочка
Техника выполнения
- Садимся на пол, вытягиваем ноги перед собой. Спина ровная.
- Сгибаем ноги в коленях и подтягиваем стопы к себе.
- Разводим колени в стороны. Руками держимся за стопы и делаем пружинящие движения ногами вверх-вниз.
Складка
Техника выполнения
- Садимся на пол, вытягиваем ноги перед собой. Спина ровная.
- Опускаем корпус к ногам. Спину держим ровно, стараемся опустить на ноги сначала живот, и только потом – грудь. Возвращаемся в исходное положение.
- Делаем несколько таких наклонов к ногам.
- Немного сгибаем ноги в коленях и расслабляем их. Опускаем корпус на ноги и лежим так несколько секунд.
Желаем всем отличного самочувствия и постоянного развития в ваших тренировках!