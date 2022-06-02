Тренировка с победителем шоу «Танцы» на ТНТ. 5 лёгких упражнений для развития гибкости

Ильшат Шабаев старается регулярно ходить в тренажёрный зал и никогда не пропускает разминку.

Для профессиональных танцоров спорт – это образ жизни. Они оттачивают своё мастерство каждый день не только на занятиях по хореографии. Спортсмены ходят в тренажёрный зал, занимаются боевыми искусствами, сёрфингом и много чем ещё. Именно поэтому они находятся в потрясающей физической форме. Ильшат Шабаев – победитель шоу «Танцы» на ТНТ и профессиональный хореограф – яркий тому пример. Танцор уверен, что разумный спорт благотворно влияет не только на фигуру, но и на здоровье.

Ильшат Шабаев танцор, хореограф, победитель шоу «Танцы» на ТНТ Как говорят в Китае: растяни свои связки и мышцы, и ты растянешь свою жизнь надолго.

Как тренируется Ильшат Шабаев

Помимо регулярных танцевальных тренировок, Ильшат три раза в неделю ходит в тренажёрный зал. Он старается уделять внимание не только силовым тренировкам, но и работе с собственным весом. А ещё он очень любит бокс. Танцор никогда не забывает про физкультуру и напоминает, что разминочные упражнения – важная часть тренировочного процесса.

Ильшат: В советские времена утренняя гимнастика, физкультура были неотъемлемой частью жизни общества. Сейчас, к сожалению, это утратилось. А разминку делают только те, кто понимает насколько она необходима.

Фото: Из личного архива Ильшата Шабаева

Гибкость нужна каждому

Ильшат считает, что тело должно быть гибким не только у профессиональных спортсменов. Мобильность нужна абсолютно всем.

Гибкость позволяет нам элементарно хорошо себя чувствовать. Мышцы будут в хорошем тонусе, по ним будет спокойно циркулировать кровь. Это значит, что массажисту не придётся долго пыхтеть над вами, чтобы «разбить» «каменную» мускулатуру. А у вас при этом не будет нестерпимой боли.

Ильшат: Также вероятность того, что вы будете постоянно ощущать боль в суставах, при хорошей гибкости будет намного меньше. А когда человек отлично себя чувствует, настроение будет на высоте.

Фото: Из личного архива Ильшата Шабаева

5 упражнений для развития гибкости от Ильшата Шабаева

Ильшат: Эти пять упражнений достаточно просты для понимания, и они станут первыми шагами в сторону улучшения гибкости. Повторяйте их каждый день, и ваше тело станет пластичнее, а общее самочувствие – легче.

Приседания для гибкости мышц ног

Они отлично разминает мышцы спины и заднюю поверхность бедра.

Техника выполнения

Встаём, ноги ставим широко.

Наклоняемся вниз и стараемся полностью опустить ладони на пол. Фиксируемся в этом положении на несколько секунд, пока не станет комфортно.

Из этого же положения опускаем таз вниз. Руки от пола не отрываем. Удерживаемся так на несколько секунд.

Затем поднимаем таз вверх. Руки по-прежнему стоят на полу.

Делаем два подхода по 20 раз.

Наклоны для гибкости спины

Техника выполнения

Встаём, ноги ставим широко.

Наклоняемся вперёд до параллели с полом. Спину держим прямо, прямые руки вытягиваем перед собой. Фиксируемся в этом положении на несколько секунд, пока не станет комфортно.

Далее поворачиваем корпус вправо и разворачиваем его вверх. Должно получиться положение, как при обычных наклонах в сторону.

Возвращаем корпус обратно: теперь он снова повёрнут вправо и параллелен полу, голова направлена вниз.

Далее поворачиваем корпус в исходное положение и повторяем упражнение на левую сторону.

Делаем два подхода по 20 раз.

Большой блок упражнений на ноги

Техника выполнения

Делаем выпад правой ногой в сторону. Максимально сгибаем ногу в колене и опускаемся к полу. Немного пружиним на правой ноге и перекатываемся на левую, снова пружиним и возвращаемся на правую.

Делаем выпад правой ногой вперёд. Левая нога отставлена назад, её мы не сгибаем в колене.

Ставим ладони на пол и делаем пружинящие движения вверх и вниз несколько секунд.

Далее поднимаем корпус вверх, руки кладём на колено опорной ноги и продолжаем пружинить.

Поднимаемся и подтягиваем левую ногу поближе к правой. Опускаем руки на пол.

Отрываем носок правой ноги от пола и тянем его сначала на себя, а потом от себя.

Встаём и повторяем всё то же самое на левую ногу.

Бабочка

Техника выполнения

Садимся на пол, вытягиваем ноги перед собой. Спина ровная.

Сгибаем ноги в коленях и подтягиваем стопы к себе.

Разводим колени в стороны. Руками держимся за стопы и делаем пружинящие движения ногами вверх-вниз.

Складка

Техника выполнения

Садимся на пол, вытягиваем ноги перед собой. Спина ровная.

Опускаем корпус к ногам. Спину держим ровно, стараемся опустить на ноги сначала живот, и только потом – грудь. Возвращаемся в исходное положение.

Делаем несколько таких наклонов к ногам.

Немного сгибаем ноги в коленях и расслабляем их. Опускаем корпус на ноги и лежим так несколько секунд.

Желаем всем отличного самочувствия и постоянного развития в ваших тренировках!