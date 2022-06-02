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Стретчинг, упражнения на растяжку с примерами от Ильшата Шабаева, победителя шоу «Танцы» на ТНТ, тренировка на гибкость

Тренировка с победителем шоу «Танцы» на ТНТ. 5 лёгких упражнений для развития гибкости
Маргарита Иванникова Ильшат Шабаев
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Тренировка с Ильшатом Шабаевым
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Ильшат Шабаев старается регулярно ходить в тренажёрный зал и никогда не пропускает разминку.

Для профессиональных танцоров спорт – это образ жизни. Они оттачивают своё мастерство каждый день не только на занятиях по хореографии. Спортсмены ходят в тренажёрный зал, занимаются боевыми искусствами, сёрфингом и много чем ещё. Именно поэтому они находятся в потрясающей физической форме. Ильшат Шабаев – победитель шоу «Танцы» на ТНТ и профессиональный хореограф – яркий тому пример. Танцор уверен, что разумный спорт благотворно влияет не только на фигуру, но и на здоровье.

Ильшат Шабаев
Ильшат Шабаев
танцор, хореограф, победитель шоу «Танцы» на ТНТ

Как говорят в Китае: растяни свои связки и мышцы, и ты растянешь свою жизнь надолго.

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Как тренируется Ильшат Шабаев

Помимо регулярных танцевальных тренировок, Ильшат три раза в неделю ходит в тренажёрный зал. Он старается уделять внимание не только силовым тренировкам, но и работе с собственным весом. А ещё он очень любит бокс. Танцор никогда не забывает про физкультуру и напоминает, что разминочные упражнения – важная часть тренировочного процесса.

Ильшат: В советские времена утренняя гимнастика, физкультура были неотъемлемой частью жизни общества. Сейчас, к сожалению, это утратилось. А разминку делают только те, кто понимает насколько она необходима.

Фото: Из личного архива Ильшата Шабаева

Гибкость нужна каждому

Ильшат считает, что тело должно быть гибким не только у профессиональных спортсменов. Мобильность нужна абсолютно всем.

Гибкость позволяет нам элементарно хорошо себя чувствовать. Мышцы будут в хорошем тонусе, по ним будет спокойно циркулировать кровь. Это значит, что массажисту не придётся долго пыхтеть над вами, чтобы «разбить» «каменную» мускулатуру. А у вас при этом не будет нестерпимой боли.

Ильшат: Также вероятность того, что вы будете постоянно ощущать боль в суставах, при хорошей гибкости будет намного меньше. А когда человек отлично себя чувствует, настроение будет на высоте.

Фото: Из личного архива Ильшата Шабаева

5 упражнений для развития гибкости от Ильшата Шабаева

Ильшат: Эти пять упражнений достаточно просты для понимания, и они станут первыми шагами в сторону улучшения гибкости. Повторяйте их каждый день, и ваше тело станет пластичнее, а общее самочувствие – легче.

Приседания для гибкости мышц ног

Они отлично разминает мышцы спины и заднюю поверхность бедра.

Техника выполнения

  • Встаём, ноги ставим широко.
  • Наклоняемся вниз и стараемся полностью опустить ладони на пол. Фиксируемся в этом положении на несколько секунд, пока не станет комфортно.
  • Из этого же положения опускаем таз вниз. Руки от пола не отрываем. Удерживаемся так на несколько секунд.
  • Затем поднимаем таз вверх. Руки по-прежнему стоят на полу.

Делаем два подхода по 20 раз.

Наклоны для гибкости спины

Техника выполнения

  • Встаём, ноги ставим широко.
  • Наклоняемся вперёд до параллели с полом. Спину держим прямо, прямые руки вытягиваем перед собой. Фиксируемся в этом положении на несколько секунд, пока не станет комфортно.
  • Далее поворачиваем корпус вправо и разворачиваем его вверх. Должно получиться положение, как при обычных наклонах в сторону.
  • Возвращаем корпус обратно: теперь он снова повёрнут вправо и параллелен полу, голова направлена вниз.
  • Далее поворачиваем корпус в исходное положение и повторяем упражнение на левую сторону.

Делаем два подхода по 20 раз.

Большой блок упражнений на ноги

Техника выполнения

  • Делаем выпад правой ногой в сторону. Максимально сгибаем ногу в колене и опускаемся к полу. Немного пружиним на правой ноге и перекатываемся на левую, снова пружиним и возвращаемся на правую.
  • Делаем выпад правой ногой вперёд. Левая нога отставлена назад, её мы не сгибаем в колене.
  • Ставим ладони на пол и делаем пружинящие движения вверх и вниз несколько секунд.
  • Далее поднимаем корпус вверх, руки кладём на колено опорной ноги и продолжаем пружинить.
  • Поднимаемся и подтягиваем левую ногу поближе к правой. Опускаем руки на пол.
  • Отрываем носок правой ноги от пола и тянем его сначала на себя, а потом от себя.
  • Встаём и повторяем всё то же самое на левую ногу.

Бабочка

Техника выполнения

  • Садимся на пол, вытягиваем ноги перед собой. Спина ровная.
  • Сгибаем ноги в коленях и подтягиваем стопы к себе.
  • Разводим колени в стороны. Руками держимся за стопы и делаем пружинящие движения ногами вверх-вниз.

Складка

Техника выполнения

  • Садимся на пол, вытягиваем ноги перед собой. Спина ровная.
  • Опускаем корпус к ногам. Спину держим ровно, стараемся опустить на ноги сначала живот, и только потом – грудь. Возвращаемся в исходное положение.
  • Делаем несколько таких наклонов к ногам.
  • Немного сгибаем ноги в коленях и расслабляем их. Опускаем корпус на ноги и лежим так несколько секунд.

Желаем всем отличного самочувствия и постоянного развития в ваших тренировках!

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