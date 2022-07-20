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Почему в жару пьют горячий чай а не холодную воду

Что лучше пить в жару: холодную воду или горячий чай
Ната Гончар
Что пить в жару: холодную воду или горячий чай
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Рассказываем о лайфхаках жителей жарких стран Центральной Азии.
<a href="https://www.championat.com/authors/5643/1.html">Ната Гончар</a>
Ната Гончар
основатель Международного института интегративной нутрициологии

Человеческое тело на 70% состоит из воды, поэтому вопрос об употреблении достаточного количества жидкости всегда актуален. Но какую воду пить — горячую, комнатной температуры или холодную?

Идеальный напиток для утоления жажды в жару — чистая вода комнатной температуры. Несмотря на сильное желание выпить стакан ледяной воды или другого напитка, я рекомендую выбрать воду с температурой около 20 градусов по ряду причин.

Почему стоит пить горячий чай в жару

  • утоляет жажду и помогает пополнить запасы воды в организме;
  • эффективно стимулирует работу желудочно-кишечного тракта;
  • нормализует пищеварение;
  • стимулирует обмен веществ;
  • не провоцирует воспалений в горле.

В напиток можно добавить лимон, лайм или листики свежей мяты, чтобы разнообразить вкус. Но будьте осторожны с цитрусовыми добавками, если у вас есть проблемы с желудочно-кишечным трактом: гастрит, язва, повышенная кислотность.

После чашки чая тело несколько часов будет под защитой от избыточного потоотделения. Кроме того, горячий чай расширяет кровеносные сосуды, благодаря чему организм ещё быстрее отдаёт тепло (пот испаряется с поверхности кожи) и охлаждается.

Холодная же вода не утолит жажду, но может ослабить иммунитет и стать причиной болезней горла. Также ледяные напитки активизируют работу потовых желез, что провоцирует выделение пота и обезвоживание организма.

О других полезных летних напитках читайте в предыдущем материале.

Что пить в жару, чтобы утолить жажду и не потеть. Объяснила нутрициолог Что пить в жару, чтобы утолить жажду и не потеть. Объяснила нутрициолог

Какой чай лучше пить в жару

Зелёный чай

Горячий зелёный чай считается традиционным напитком для жаркого лета в странах Центральной Азии: Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Монголии, Калмыкии.

Калмыцкий чай джомбу

Традиционный калмыцкий чай джомбу готовят с добавлением молока, сливочного масла и соли. Содержащийся в чае кофеин тонизирует и стимулирует обмен веществ, калий налаживает работу сердечно-сосудистой системы и почек, нормализует давление, а натрий (в составе добавленной соли) поддерживает водно-солевой баланс.

Коренные жители Калмыкии отмечают эффективность такого напитка при утолении жажды, а также другие положительные свойства:

  • поднимает настроение и уровень энергии;
  • повышает иммунитет;
  • служит прекрасным абсорбентом, так как молоко нейтрализует ядовитые и вредные вещества в организме.

Фото: unsplash.com/@jfdelp

Классический горячий чай утолит жажду намного лучше, чем кружка холодной воды, при этом поможет снизить потоотделение. Чашка такого напитка сначала заставит вас попотеть, а затем охладит тело и снизит повышенную температуру. Главное — пейте чай в проветриваемом помещении и в не облегающей одежде, чтобы не мешать поту испаряться.

Пожалуй, самый полезный чай в летние дни — натуральный зелёный. Он обладает выраженным тонизирующим эффектом и снижает потребность организма в жидкости. Химический состав сохраняет необходимые соли в организме, которые выходят вместе с потом.

Рекомендую заваривать некрепкий чай и не добавлять в него сахар. Оптимальное количество чая в день — не более 3-4 чашек. Чёрный и зелёный также можно пить в охлаждённом виде, но без добавления сиропов и кубиков льда.

В летние дни вопрос утоления жажды встаёт особенно остро. Список других напитков, которые точно выручат в жаркую погоду, ищите в статье по ссылке.

Летнее спасение: напитки, которые действительно утоляют жажду в жару Летнее спасение: напитки, которые действительно утоляют жажду в жару
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