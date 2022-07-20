Что лучше пить в жару: холодную воду или горячий чай
Рассказываем о лайфхаках жителей жарких стран Центральной Азии.
основатель Международного института интегративной нутрициологии
Человеческое тело на 70% состоит из воды, поэтому вопрос об употреблении достаточного количества жидкости всегда актуален. Но какую воду пить — горячую, комнатной температуры или холодную?
Идеальный напиток для утоления жажды в жару — чистая вода комнатной температуры. Несмотря на сильное желание выпить стакан ледяной воды или другого напитка, я рекомендую выбрать воду с температурой около 20 градусов по ряду причин.
Почему стоит пить горячий чай в жару
- утоляет жажду и помогает пополнить запасы воды в организме;
- эффективно стимулирует работу желудочно-кишечного тракта;
- стимулирует обмен веществ;
- не провоцирует воспалений в горле.
В напиток можно добавить лимон, лайм или листики свежей мяты, чтобы разнообразить вкус. Но будьте осторожны с цитрусовыми добавками, если у вас есть проблемы с желудочно-кишечным трактом: гастрит, язва, повышенная кислотность.
После чашки чая тело несколько часов будет под защитой от избыточного потоотделения. Кроме того, горячий чай расширяет кровеносные сосуды, благодаря чему организм ещё быстрее отдаёт тепло (пот испаряется с поверхности кожи) и охлаждается.
Холодная же вода не утолит жажду, но может ослабить иммунитет и стать причиной болезней горла. Также ледяные напитки активизируют работу потовых желез, что провоцирует выделение пота и обезвоживание организма.
О других полезных летних напитках читайте в предыдущем материале.
Какой чай лучше пить в жару
Зелёный чай
Горячий зелёный чай считается традиционным напитком для жаркого лета в странах Центральной Азии: Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Монголии, Калмыкии.
Калмыцкий чай джомбу
Традиционный калмыцкий чай джомбу готовят с добавлением молока, сливочного масла и соли. Содержащийся в чае кофеин тонизирует и стимулирует обмен веществ, калий налаживает работу сердечно-сосудистой системы и почек, нормализует давление, а натрий (в составе добавленной соли) поддерживает водно-солевой баланс.
Коренные жители Калмыкии отмечают эффективность такого напитка при утолении жажды, а также другие положительные свойства:
- поднимает настроение и уровень энергии;
- служит прекрасным абсорбентом, так как молоко нейтрализует ядовитые и вредные вещества в организме.
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Классический горячий чай утолит жажду намного лучше, чем кружка холодной воды, при этом поможет снизить потоотделение. Чашка такого напитка сначала заставит вас попотеть, а затем охладит тело и снизит повышенную температуру. Главное — пейте чай в проветриваемом помещении и в не облегающей одежде, чтобы не мешать поту испаряться.
Пожалуй, самый полезный чай в летние дни — натуральный зелёный. Он обладает выраженным тонизирующим эффектом и снижает потребность организма в жидкости. Химический состав сохраняет необходимые соли в организме, которые выходят вместе с потом.
Рекомендую заваривать некрепкий чай и не добавлять в него сахар. Оптимальное количество чая в день — не более 3-4 чашек. Чёрный и зелёный также можно пить в охлаждённом виде, но без добавления сиропов и кубиков льда.
В летние дни вопрос утоления жажды встаёт особенно остро. Список других напитков, которые точно выручат в жаркую погоду, ищите в статье по ссылке.