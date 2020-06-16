Летнее спасение: напитки, которые действительно утоляют жажду в жару

В списке есть и более интересные варианты, чем обычная вода.

Всем известно, что тело человека состоит из воды примерно на 60%. Нам постоянно необходимо пить, чтобы хорошо себя чувствовать и поддерживать жизненные процессы в норме. А в летние дни, когда ты порой изнываешь от духоты, вопрос утоления жажды встаёт особенно остро. Рассказываем о тех напитках, которые точно выручат в жаркую погоду.

Вода

Первый спаситель очевиден. Это обычная вода, которую необходимо пить каждому. Учёные и врачи советуют потреблять в среднем по два литра обычной воды в день, чтобы поддерживать организм в нормальном состоянии. К тому же жажду вода утоляет отлично.

Фото: istockphoto.com

Молоко

Да, молоко жирнее воды, но задачей справляется хорошо. Вдобавок в нём содержатся кальций и витамин D, которые полезны для костей. В знойный день, когда есть особо не хочется, молоко не только спасёт от «засухи», но и послужит источником белка.

Как тренироваться в жаркую погоду? Рекомендации врача Холодная вода, фитнес в полдень и другие банальные ошибки, которые совершают спортсмены.

Кисломолочные напитки

Все напитки из этой категории хорошо утоляют жажду. Особенно выделяется айран, который делается из натурального коровьего молока и закваски на чистых культурах молочнокислых бактерий. Но и если вы выпьете обычный кефир, тоже останетесь довольны.

Натуральный фруктовый сок

Пакетированные соки вам вряд ли помогут в жару, а вот продукт натурального производства с жаждой справится. В таком соке содержится около 85% воды. Но помните, что при покупке необходимо обращать внимание на состав. Следите за количеством сахара, а если напиток кажется вам густым, разбавьте водой. Есть и ещё один вариант — приготовьте фреш самостоятельно в домашних условиях. Так вы точно будете уверены в качестве продукта.

Фото: istockphoto.com

Компот

Компот тоже хорош в летний период. Особенно стоит выделить домашние напитки, которые традиционно готовятся без добавления сахара. Отлично подойдёт компот из сухофруктов.

Как правильно приготовить полезный фреш? Свежие соки помогут укрепить иммунитет Диетолог рассказывает, как в погоне за пользой не навредить организму.

Чай

Один из самых популярных напитков и в тёплое, и в холодное время года прекрасно утоляет жажду. Лучше всего для этой цели подойдёт чай без кофеина или сбор трав. Не так важно, какой вариант вы любите – горячий или холодный. Также нет разницы, предпочитаете вы ромашковый или зелёный чаи. Этот напиток в целом отлично восполняет запасы жидкости, а также богат антиоксидантами.

Фруктовая вода

Её вы тоже можете приготовить сами. Налейте обычную воду в сосуд и добавьте в неё кусочки фруктов, ягод, овощей и трав. Например, идеально сочетаются лайм и базилик, лимон и малина, огурец и мята. Это делает воду вкуснее и полезнее.

Фото: istockphoto.com

Кокосовая вода

Для России это новый продукт. Он ещё не обрёл популярность, но для утоления жажды подходит хорошо. Плюс кокосовой воды в том, что она не содержит сахара, но на всякий случай проверяйте состав. К тому же напиток имеет оригинальный вкус, а ещё содержит воды больше любого фруктового сока.

Спортивные напитки

Соли, или по-другому — электролиты, которые содержатся почти во всех спортивных напитках, помогают в борьбе с жаждой. Они насыщают организм влагой более эффективно. К тому же можно найти напитки с совершенно разными вкусами — они понравятся тем, кому скучно пить обычную воду. Но в таких продуктах содержится много сахара, поэтому пейте их только в те моменты, когда занимаетесь спортом.

Как действуют протеиновые коктейли и стоит ли вообще их пить Разбираемся, так ли хороши белковые напитки, как о них говорят фанаты фитнеса.

Арбуз

«Это же не напиток,» — скажете вы. Да, но воды в арбузе даже больше, чем в соке. Эта огромная ягода содержит 95% воды, так что запасы жидкости восполняет на ура. Кроме того, арбуз богат микроэлементами, фолиевой кислотой и способствует очищению организма.

Какими напитками утолять жажду не стоит?

Есть напитки, от которых пить хочется только больше. К ним относятся сладкая газировка, кофе, пиво, горячий шоколад, вино и другой крепкий алкоголь, чай с сахаром, энергетики, молочные коктейли, лимонад и смузи. Всё перечисленное, безусловно, вкусно, но в жаркий день может только усугубить ситуацию.