Что делать, если сгорели на солнце. Рассказывает врач

Светлана Перес сертифицированный клинический генетик, нутрициолог, эксперт Академии врачей UniProf Что делать при солнечных ожогах? Чем облегчить симптомы?

Жаркие летние дни. Очень многие выбрались в долгожданные отпуска и спешат вдоволь погреться на солнышке. Но никто не застрахован от солнечных ожогов, перегрева и сопутствующих им симптомов: повышения температуры тела и болевых ощущений на коже.

Летом бывают даже пасмурные дни, когда солнца вроде бы нет, и кажется, что обгореть невозможно. Но оно коварно выглядывает сквозь облака, и риск получить солнечный ожог даже выше, чем в самую солнечную погоду.

Как возникает солнечный ожог

Впитывая солнечный свет клетками меланоцитами в эпидермисе, кожа выделяет тёмный пигмент — меланин. Меланин несёт протекторную функцию — защищает кожу от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей.

Это естественный защитный механизм, но, когда защита повреждена из-за избыточного воздействия ультрафиолета, возникает токсическая реакция, приводящая к солнечному ожогу. Солнечный ожог возникает, когда УФ-лучи повреждают ДНК в эпидермисе – верхнем слое кожи.

Фото: istockphoto.com

Какими лекарствами лечить ожог

Конечно, первым препаратом при солнечных ожогах будет мазь или спрей Д-пантенол (Декспантенол). Это производное пантотеновой кислоты, которая является водорастворимым витамином группы В. Пантотеновая кислота необходима для поддержания нормальной функции эпителия, она стимулирует регенерацию кожи, нормализует клеточный метаболизм, увеличивает прочность коллагеновых волокон, регенерирует ткани, питает и смягчает кожу. Если ожог сильный, лучше использовать спрей, который не нужно наносить на кожу с близкого расстояния.

Также для регенерации кожи и снятия воспаления можно использовать кремы и мази:

Олазоль, в составе которого масло облепихи, — обезболивает поражённый участок и ускоряет процессы заживления.

Гидрогель с маслом чайного дерева — обладает выраженным охлаждающим эффектом, помогает заживлению тканей, может быстро снизить температуру кожи.

Алозол с алоэ и ромашкой — содержит антибактериальные и заживляющие вещества растительного происхождения; и многие другие.

Какие подручные средства можно использовать

В качестве простых подручных средств подойдут кисломолочные продукты – простокваша, несладкий йогурт, сыворотка или кефир. Лучше выбирать нежирные, лёгкие кисломолочные продукты. Они обеспечат коже белковый питательный слой, будут препятствовать чрезмерному испарению влаги и регенерировать поврежденный эпидермис.

– простокваша, несладкий йогурт, сыворотка или кефир. Лучше выбирать нежирные, лёгкие кисломолочные продукты. Они обеспечат коже белковый питательный слой, будут препятствовать чрезмерному испарению влаги и регенерировать поврежденный эпидермис. Сок из свежих огурцов быстро устранит воспаление и увлажнит эпидермис.

быстро устранит воспаление и увлажнит эпидермис. Обычный тёртый картофель в виде компресса отлично охлаждает и снимает воспаление.

в виде компресса отлично охлаждает и снимает воспаление. Отвар из белокочанной капусты также охлаждает кожу и снимает боль от солнечного ожога. Листья свежей капусты нужно немного отварить (5 мин.), листья вынуть, отвар охладить и прикладывать в виде компрессов к месту ожога.

также охлаждает кожу и снимает боль от солнечного ожога. Листья свежей капусты нужно немного отварить (5 мин.), листья вынуть, отвар охладить и прикладывать в виде компрессов к месту ожога. Можно сделать компресс из раствора календулы или обычной чайной заварки , для этого нужно развести их с холодной водой в пропорции 1:10. Высыхающая вода, оказывая эффект охлаждения, снимает жжение и боль.

или обычной , для этого нужно развести их с холодной водой в пропорции 1:10. Высыхающая вода, оказывая эффект охлаждения, снимает жжение и боль. Мякоть тыквы в виде кашицы, а также перемолотые в пасту листья лопуха тоже будут снимать воспаление кожи и помогать её восстановлению.

Фото: istockphoto.com

Что ещё можно сделать при солнечных ожогах

Само собой, нельзя забывать про обильное питьё. Восполнение потери жидкости также необходимо даже при «внешних» ожогах. Но как понизить температуру тела, если поблизости нет аптеки и жаропонижающих средств? Компресс и прохладный душ помогают местно и ненадолго, а организм измучен повышенным градусом и устал от постоянного раздражения.

Бывают моменты, когда единственное место, на которое можно безболезненно сесть, – это зона тела, прикрытая плавками или купальником, и просто нет возможности лечь и отдохнуть. В этом случае можно выпить 50 граммов обычной водки — горячительный напиток в небольшом количестве расширит сосуды, усилит циркуляцию крови, тем самым повысит температуру тела изнутри и нивелирует ощущение воспаления снаружи. И можно будет хотя бы лечь и заснуть. При условии, что вы нанесли успокаивающие кремы или компрессы на кожу, наутро ощущение ожога будет не таким тяжёлым.

Злоупотреблять напитком не стоит! Избыточное потребление никоим образом не улучшит симптомы воспаления, а вот к дегидратации привести может.

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Нельзя использовать водку наружно при солнечных ожогах. Спирт провоцирует активную кератинизацию кожного покрова, ускоряет наращивание поверхностного слоя кожи. В результате происходит закупорка пор, следовательно, дыхание кожи нарушается, а это приводит к повторным воспалениям. Спирт притягивает жидкость, он, как губка, способен высасывать воду из верхнего слоя дермы, ещё более пересушивая и без того сухую от солнца кожу.

Использовать все перечисленные средства можно, если вы столкнулись с небольшим ожогом. А вот если он сильный и тем более сопровождается повреждением кожи в виде водянистых пузырьков или отслойки верхних слоёв с воспалением и инфицированием нижних слоёв дермы — важно не медлить и обратиться к врачу.