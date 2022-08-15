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Программа тренировки в тренажерном зале для новичков — 6 базовых упражнений для начинающих

6 базовых упражнений, которые помогут новичкам освоиться в тренажёрном зале
Маргарита Гуртанова Светлана Ибрагимова
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Что делать, если вы впервые в тренажёрном зале
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С нашей инструкцией первый поход в фитнес-клуб будет не так страшен.

Купленный абонемент в фитнес-клуб — это только половина дела. На первых тренировках будет ждать много работы. Вам предстоит не только заставить себя заниматься регулярно, но и познакомиться поближе с тренажёрами. Сегодня предлагаем попробовать несколько базовых упражнений на всё тело, с которых можно начать занятия.

<a href="https://www.championat.com/authors/6139/1.html">Маргарита Гуртанова</a>
Маргарита Гуртанова
фитнес-тренер

Вес для работы на тренажёрах должен быть адекватным и соизмеримым с уровнем вашей физической подготовки. Последние 3-4 повторения в подходе должны даваться тяжело. Если вам легко, увеличьте вес, а если не можете закончить подход — уменьшите.

Обязательно записывайте свой рабочий вес, чтобы не забыть во время следующей тренировки. А ещё это поможет вам прогрессировать.

Первый и важный пункт, о котором забывают новички — разминка. Она подготовит мышцы, связки и суставы к работе и позволит избежать травм.

Суставная гимнастика

Техника выполнения

  • Встаньте прямо, ноги поставьте на ширине плеч, руки на пояс.
  • Сделайте наклоны головы вперёд-назад и влево-вправо.
  • После выполните круговые вращения плечами, положив кисти рук на плечи.
  • Теперь сделайте вращения тазом и наклоны туловища вперёд и в стороны.
  • Затем выполните вращения коленями: несколько раз по часовой стрелке и несколько — против.
  • Потом разогрейте стопы: выполните круговое вращение каждой, поставив ногу на носок.

Разминку можно сделать и на тренажёрах. Отлично подойдут лёгкий пятиминутный бег на дорожке или эллипсоиде, активная езда на велотренажёре, а также подъёмы на степпере. Ещё один вариант разминки можно найти в статье по ссылке.

10 простых упражнений, о которых мы часто забываем 10 простых упражнений, о которых мы часто забываем

Скручивания на наклонной скамье

Техника выполнения

  • Поставьте угол скамьи на 15 градусов. Лягте на спину, зафиксировав ноги валиком. Руки за головой.
  • Поднимите лопатки и поясницу со скамьи на выдохе.
  • На вдохе вернитесь в исходное положение, сначала коснитесь скамьи поясницей, а затем лопатками.
  • Если при выполнении вы чувствуете, что поясница работает больше пресса, выполняйте упражнение в более короткой амплитуде, поднимая только лопатки.

Сделайте три подхода по 20 повторений.

Фото: istockphoto.com

Лодочка

Техника выполнения

  • Лягте на коврик лицом вниз, руки вытяните перед собой, одну кисть накройте другой.
  • Сделайте вдох, на выдохе поднимите ноги и руки вверх как можно выше. Взгляд направлен прямо.
  • В верхней точке задержитесь на 1-2 секунды.
  • На вдохе опуститесь вниз.

Сделайте три подхода по 20 раз. Если почувствовали напряжение в пояснице, выполните лёгкую растяжку.

Фото: istockphoto.com

Жим ногами

Техника выполнения

  • Лягте на тренажёр, упритесь стопами в платформу, носки разверните на 15-20 градусов.
  • На выдохе снимите платформу с фиксаторов.
  • Сделайте глубокий вдох и опустите платформу к себе.
  • Мощно вдохните и вытолкните платформу вверх.
  • Колени не сводите, а ягодицы не поднимайте. В верхней точке колени разгибайте не до конца.

Выполните три подхода по 15 повторений.

Фото: istockphoto.com

Сгибание ног лёжа

Техника выполнения

  • Отрегулируйте положение нижнего валика в соответствии со своим ростом. Лягте на тренажёр лицом вниз, лодыжки заведите под валики.
  • Колени не лежат на скамье, а находятся чуть ниже, излом скамьи — на линии талии.
  • На выдохе подтяните валик к ягодицам, согнув колени, а на вдохе опустите ноги вниз.

Сделайте три подхода по 15 повторений.

Фото: istockphoto.com

Отдыхайте 1-2 минуты между упражнениями на нижнюю часть тела и 30-40 секунд — между упражнениями на верхнюю.

Тяга верхнего блока

Техника выполнения

  • Настройте фиксирующий ноги валик в соответствии с вашим ростом.
  • Возьмитесь за рукоятку хватом чуть шире плеч, сядьте, зафиксировав ноги под валиком.
  • Спину держите прямо, прогнув поясницу, корпус слегка подайте вперёд.
  • В верхней точке локти разгибать полностью не нужно.
  • На выдохе опустите рукоятку вниз к лопаткам, задерживаясь в нижней точке на 1-2 секунды.
  • На вдохе вернитесь в исходное положение.

Выполните три подхода по 15 повторений.

Фото: istockphoto.com

Разгибание рук в хаммере

Техника выполнения

  • Сядьте в тренажёр, прижмите лопатки к скамье, но сохраняйте прогиб в пояснице. Руками схватитесь за рукоятки.
  • На выдохе выталкивайте рукоятки вперёд и вверх.
  • На вдохе вернитесь в исходное положение.
  • Плечи вперёд не уводите и не отрывайте спину. Локти следует держать развёрнутыми, к корпусу их не прижимайте.

Сделайте три подхода по 15 раз.

Тренировка окончена. Подробное выполнение упражнений и комментарии тренера смотрите в видео.

Эта тренировка поможет вам начать путь в спорте, проверить свою физическую подготовку и разобраться с базовыми тренажёрами.

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