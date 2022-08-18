Полезные привычки важно прививать с детства. Как это правильно делать, объяснил психолог

Анастасия Екушевская кандидат философских наук, магистр психологии, академический директор онлайн-школы Skysmart Как здоровый образ жизни влияет на обучение детей и какие привычки стоит прививать уже в раннем возрасте?

Мы провели опрос среди родителей наших учеников на тему непрерывного обучения — чтобы разобраться, что они делают, чтобы научиться новому. И увидели, что 86% опрошенных придерживаются здорового образа жизни, а 76% приучают к нему детей. К тому же ЗОЖ и саморазвитие связаны: у 80% таких родителей дети ходят на уроки английского языка, у 62% занимаются в спортивных секциях, у 35% — в творческих кружках.

Рассказываем, как правильно прививать ребёнку полезные привычки и почему это так важно.

Правильное питание

То, что ест ваш ребёнок, — это кирпичики, из которых складывается его тело. От питания в детстве зависят здоровье, мышление, работоспособность на много лет вперёд. Поэтому важно сделать его сбалансированным.

Юлия Сидорова практикующий детский эндокринолог, диетолог, консультант по психологии веса и пищевого поведения Начнём с углеводов: они должны составлять около половины дневного рациона ребёнка. Предпочтение лучше отдать сложным: крупы и бобовые, макароны из твёрдых сортов пшеницы, цельнозерновой хлеб.



Углеводы — основное «топливо»‎, которое даёт нам силы и энергию.

Ещё 30% — белки, которые содержатся в основном в животной пище: мясе, рыбе, птице и морепродуктах. Вегетарианцам советуем обратить внимание на бобовые, особенно чечевицу, творог и нежирный сыр. Белки — это строительные материалы для всех частей нашего организма: от костей до кожи.

А как же овощи и фрукты? А вот же они — для развития памяти детям очень важно получать из пищи клетчатку, примерно 25 г на каждые 2000 ккал. Дошколятам достаточно 10 г в день, ученикам младших классов — 15 г, а подросткам уже нужны все 30. Клетчатка помогает пищеварению и другим обменным процессам в организме.

Также 25-35% рациона стоит заполнить полезными жирами: обратите внимание на Омега-3, основные источники которых — рыба и орехи. А вот трансжиры лучше сократить до 10%. Школьникам полезные жиры помогают выстраивать новые нейронные связи и быстрее учиться новому.

Как это вычислить без весов и калькуляторов? Представьте себе тарелку с обедом. Половину заполните клетчаткой: некрахмалистые овощи, фрукты и ягоды. Четверть — углеводами и ещё четверть — белковой пищей.

Проблемы с памятью и успеваемостью могут быть вызваны физиологическими причинами. И нередко пересмотр меню полностью меняет ситуацию. Советы о том, как приучить ребёнка к здоровому питанию, ищите в материале по ссылке ниже.

Внимание и дисциплина

Чтобы добиться результатов в чём угодно — учёбе или спорте — важно концентрироваться на цели и уделять ей внимание. Однако ошибочно думать, что дисциплина — это исключительно про силу воли: вот как сяду и не встану из-за стола, пока не сделаю всю домашку! Волевой ресурс физиологически ограничен — особенно у детей.

Поэтому важно научить ребёнка эффективно использовать то время, на которое он действительно может собраться. Рассчитывайте его по формуле: возраст плюс одна минута. Например, 12-летний школьник может работать с полной отдачей 13-15 минут. Значит, всю домашнюю работу надо разбить на короткие 15-минутные подходы. А между ними сделать небольшие перерывы, чтобы попить воды, пройтись или размяться.

Ставьте понятные достижимые цели: не «выучить математику», а «правильно решить три уравнения». Так ребёнок сможет видеть каждый свой результат и гордиться им.

Мотивация

Родители наших учеников часто спрашивают, как заинтересовать ребёнка учёбой, если он ничего не хочет — только валяться на диване со смартфоном. В первую очередь, конечно, нужно нормализовать баланс нагрузки и отдыха: проверить, что ребёнок не перегружен активностями в школе и на кружках. Или не играет ночами в онлайн-игры вместо того, чтобы как следует высыпаться.

Затем стоит наладить режим: достаточный сон, правильное питание, умеренная физическая активность. Если с этим всё в порядке, ищите ответ внутри — используйте силу дофамина. Это гормон, который заставляет нас чувствовать радость, когда мы чего-то добиваемся: правильно решаем задачу, завершаем крупный проект, выигрываем на соревнованиях. Любые награды за достижения нас мотивируют, причём ни те ни другие необязательно должны быть крупными.

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Чтобы ребёнку стало интересно учиться, важно сделать так, чтобы результаты ему нравились и вдохновляли его. Можно похвалить или попросить об этом учителя, договориться о каком-то призе: например, если ребёнок завершит четверть без троек, то получит новый телефон.

Можно придумать и вручить «ачивку», как в компьютерной игре: когда наши ученики видят, сколько уроков они прошли, сколько заданий сделали, то начинают больше ценить свои результаты и с удовольствием делятся ими с родителями. Так формируется спортивный интерес к учёбе, а с ним — и интерес к предмету (разумеется, не исключаем важный фактор — хорошего преподавателя и индивидуальный подход).

Обратите внимание на так называемый «дешёвый» дофамин. Допустим, новый уровень в компьютерной игре может приносить столько же эмоций, сколько и решённая задача — но на задачу потребуется больше сил.

Можно разумно ограничивать источники дешёвого дофамина или же постараться сделать другие достижения более привлекательными. К примеру, если ребёнок справится с математикой, отдать его на курсы программирования, где он сам сможет делать игры, в которые будут играть другие.

Важный момент: дети во многом копируют поведение родителей и принимают за норму то, что принято делать в семье. Лучший способ привить ребёнку полезные привычки — показать на собственном примере. Как правильно мотивировать себя, читайте в статье по ссылке.