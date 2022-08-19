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Жиросжигающая тренировка по системе Табата: полный обзор упражнений

Быстрая жиросжигающая тренировка табата. Худеем за 4 минуты в день
Наталья Дарашевич Светлана Ибрагимова
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Жиросжигающая тренировка по системе Табата
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Никакой инвентарь вам не понадобится.

Табата — это интенсивные силовые или кардиотренировки, которые проходят в строгом режиме чередования нагрузок (20 секунд) и отдыха (10 секунд). Такая система увеличивает скорость жиросжигания и развивает выносливость. Наша сегодняшняя тренировка имеет сразу несколько преимуществ: она не займёт много времени, для неё не нужен инвентарь и выполнять её можно где угодно.

<a href="https://www.championat.com/authors/6051/1.html">Наталья Дарашевич</a>
Наталья Дарашевич
фитнес-тренер, нутрициолог

Показывает комплекс упражнений по системе Табата.

Выпад с прыжком

Техника выполнения

  • Встаньте прямо, руки согнуты в локтях.
  • Сделайте выпад левой ногой назад, корпус не наклоняйте, спину не прогибайте. Правая нога сгибается до угла 90 градусов.
  • Приставьте левую ногу к правой. Из этого положения отведите левую ногу назад до параллели с полом.
  • Из этого положения выведите согнутую в колене левую ногу вперёд и выполните подскок на правой ноге.

Делайте это упражнение по 20 секунд на каждую ногу, между подходами отдохните 10 секунд и переходите к следующему.

Фото: istockphoto.com

Скалолаз с отжиманием и прыжком

Техника выполнения

  • Встаньте в планку на прямых руках, тело и ноги образуют одну линию, следите, чтобы в пояснице не было прогиба.
  • Оторвите от пола правую ногу, согните её в колене, отведите в сторону, стараясь дотянуться ей до плеча. Одновременно с этим сделайте отжимание.
  • Вернитесь в планку, сделайте прыжок к рукам, широко разводя ноги, руки от пола при этом не отрываются. Так вы переходите в положение приседа.
  • Сделайте прыжок в исходное положение и повторите упражнение на левую ногу.

Чередуя ноги, выполняйте упражнение 20 секунд, а затем отдохните 10 секунд.

Фото: istockphoto.com

Плие с поднятием колена и прыжком

Техника выполнения

  • Широко расставьте ноги, носки повёрнуты наружу, руки сцепите в замок над головой.
  • Уйдите в глубокий присед, колени не выходят за носки.
  • Вернитесь в исходное положение, руки за головой. Поднимите правую ногу, стараясь дотянуться коленом до локтя.
  • Затем снова выполните присед и сделайте то же движение на левую ногу.
  • Прыжком соедините и разведите прямые ноги, возвращаясь в широкую стойку, и повторите всё сначала.

Выполнять это упражнение следует 20 секунд. После — восстановите дыхание на протяжении 10 секунд и переходите к следующему упражнению.

Фото: istockphoto.com

Планка с переносом стопы и прыжком

Техника выполнения

  • Встаньте в планку на прямых руках, следите за тем, чтобы корпус был ровным.
  • Прыжком подставьте правую ногу к правой ладони, левая остаётся прямой и стоит сзади.
  • Левой ногой делаем небольшой шаг в диагональ и тут же шагом возвращаем её на место.
  • Прыжком поменяйте ноги: теперь левая нога стоит возле левой ладони, а правая отставлена назад.
  • Сделайте шаг правой ногой в диагональ и тут же верните её в исходное положение.
  • Следите за поясницей и не поднимайте таз высоко при переносе стопы. Старайтесь сохранять равновесие во время упражнения.

Выполняйте 20 секунд, чередуя ноги.

Подробное выполнение упражнений смотрите в видео.

Всего нужно сделать два таких круга. При выполнении старайтесь соблюдать максимальный темп, но не забывайте про технику. Правильное питание и ежедневное выполнение этой тренировки в совокупности с другими активностями приведёт вас к стройному и рельефному телу.

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