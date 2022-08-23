Линзы, очки или коррекция — что выбрать спортсмену, рассказала офтальмолог

Татьяна Шилова профессор, д. м. н., ведущий российский офтальмохирург в области лазерной коррекции Что выбрать, если у вас плохое зрение и вы занимаетесь спортом: контактные линзы, очки или лазерную коррекцию?

Желание увидеть мир во всех красках всегда было присуще человеку. С течением времени, развитием медицины и технологий появлялось всё больше способов это сделать. Сегодня, те, кто имеет недостаточную остроту зрения, могут выбирать между классическими методами коррекции — очками и контактными линзами — и более передовыми — лазерной коррекцией и имплантацией интраокулярных линз (ИОЛ).

Выбор в пользу того или иного метода зависит как от медицинских показаний, так и от личных предпочтений. Одному может быть неудобно в очках, и он активно использует контактные линзы. Другому, наоборот, доставляет дискомфорт процесс надевания и снятия линз. Третий же решится на операцию, чтобы вообще не использовать дополнительные средства.

Ещё один фактор — это образ жизни, в том числе уровень активности. Большинство видов спорта из-за своих особенностей не позволяют пользоваться средствами коррекции, например, игровые и контактные дисциплины, единоборства. Чтобы разобраться, какой вариант подойдёт вам, стоит рассмотреть каждый в отдельности.

Очки

Для некоторых очки действительно оптимальны — острота зрения соответствует норме, не нужно лишний раз касаться глаз, а сама оправа дополняет общий образ.

Справедливо замечание, что спортсменам очки всё-таки не подойдут. В игровых видах спорта они могут стать причиной травмы лица и глаз. Ведь столкновений и попадания мяча или другого снаряда не всегда получается избежать. В зимних видах спорта, где обязательный атрибут — защитные очки или маска, очки для зрения надеть тоже не получится. Кроме того, не стоит забывать о влиянии погодных условий: линзы могут запотеть, испачкаться, намокнуть.

Теннисистка Мартина Навратилова Фото: Keystone/Getty Images

Разумеется, история знает исключения. Футболист Эдгар Давидс после лечения глаукомы выходил на поле в специальных очках, которые защищали его глаза и корректировали зрение. Не боялась появляться на корте в очках для зрения и одна из величайших теннисисток Мартина Навратилова. Как заниматься спортом, если у вас плохое зрение, читайте в статье по ссылке.

Контактные линзы

Это уже более комфортный вариант для тех, кто ведёт активный образ жизни. Однако линзы по медицинским показаниям могут носить не все. Например, при хронических воспалительных процессах глаз, нарушении функций слёзных желёз, сухости глаз, высокой степени косоглазия линзы будут под запретом.

И, конечно же, контактные линзы требуют соблюдения чёткого срока ношения и ухода. В противном случае высок риск занести инфекцию и заработать серьёзные осложнения.

Для занятий спортом контактные линзы вполне удачный вариант, они не запотевают, не мешают, не ограничивают поле зрения. Они разрешены в большинстве дисциплин, чем активно пользуются многие профессиональные спортсмены, например, Кевин Дюрант, выступающий за «Бруклин Нетс» и национальную сборную США по баскетболу.

Баскетболист Кевин Дюрант Фото: Sarah Stier/Getty Images

Но всё-таки, хотя линзы и снижают, но полностью не исключают вероятность травмы. При столкновении, ударе, падении линза может вылететь и поцарапать роговицу глаза. Такая травма сопровождается резкой болью, слезотечением, светобоязнью, и, конечно, продолжать выступление в таком состоянии невозможно. Поэтому вероятность закончить матч досрочно есть всегда.

По этой же причине в единоборствах линзы и вовсе запрещены. К слову, при прогрессирующем ухудшении зрения тяжёлые физические нагрузки также не допускаются, потому что могут усугубить развитие болезни. Особенно это касается тяжёлой атлетики и контактных дисциплин.

Лазерная коррекция зрения

Главное преимущество этой процедуры в том, что в дальнейшем пользоваться ни очками, ни линзами не придётся. Зрение восстанавливается до показателей нормы, а у некоторых даже выше, что существенно увеличивает качество жизни.

Это безболезненная микроинвазивная процедура, то есть подразумевает минимальное хирургическое вмешательство. Она длится не более 15-20 минут, включая инструктаж. Время работы лазера варьируется от 25 до 60 секунд в зависимости от метода коррекции.

Сегодня вам могут предложить несколько методов коррекции: ФРК, Lasik и ReLEx Smile. Метод подбирается индивидуально с учётом особенностей каждого пациента.

ФРК

Первое поколение лазерных операций, имеет много минусов по сравнению с более поздними методиками. Это и слабый эффект, и долгий восстановительный период. Сегодня его используют чаще всего в случае докоррекции или повторной операции.

Lasik

Второе поколение, уже более комфортный вариант: все ограничения снимаются через месяц. Но он противопоказан пациентам с тонкой роговицей и тем, чья жизнь связана с высокими нагрузками, например, профессиональным спортсменам и военным.

Гольфист Тайгер Вудс Фото: Ross Kinnaird/Getty Images

Причина в самой механике процедуры: чтобы у офтальмохирурга был доступ к среднему слою роговицы, по её периметру формируется лоскут (флэп), который отгибается на время работы лазера. После флэп возвращается на место, но окончательно никогда не прирастает и в случае сильного удара может быть смещён. Именно такую процедуру провели гольфисту Тайгеру Вудсу ещё в 1997 году.

ReLEx Smile

Это третье и на сегодняшний день самое совершенное поколение процедуры. Оно имеет минимум противопоказаний, а ограничения снимаются уже на следующий день: можно водить машину, возвращаться к тренировкам, плавать. При этом хирургическое вмешательство минимально, единственный разрез равен 2 мм.

Единственный минус метода — операция в основном рассчитана на людей с миопией (близорукостью). Сейчас ведутся исследования, чтобы адаптировать ReLEx Smile для пациентов с дальнозоркостью.

У лазерной коррекции зрения есть альтернатива — имплантация факичных линз. Они устанавливаются прямо внутрь глаза и корректируют зрение. Такой метод используется при высокой степени близорукости, допустим, -18, и когда лазерное лечение невозможно из-за патологий роговицы.

Так, для спортсменов, как любителей, так и профессионалов, да и в целом людей, ведущих активный образ жизни, лазерная коррекция зрения методом ReLEx SMILE будет, пожалуй, наилучшим вариантом. Конечно, в каждом из рассмотренных есть свои сильные и слабые стороны. Выбрать не всегда бывает просто. И не стоит забывать про медицинские показания, ведь глаза каждого индивидуальны — по тем или иным причинам линзы или лазерная коррекция могут быть противопоказаны.

В некоторых случаях и сами занятия спортом положительно сказываются на зрении. Подробнее об этом читайте в материале по ссылке.

Зачастую на первый план выходит психологический комфорт: не все могут надеть линзы, не все готовы решиться на хирургическую операцию. Именно поэтому мы и дальше будем встречать и спортсменов в линзах, и врачей в очках.