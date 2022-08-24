5 распространённых ошибок, которые допускают девушки в тренажёрном зале

И несколько советов о том, как их исправить.

Ошибки в тренировочном процессе свойственны всем, и особенно тем, кто пришёл в спорт совсем недавно. Мы приходим в тренажёрный зал за красивой фигурой и здоровьем и на первых порах даже не думаем о том, что что-то можем делать неправильно. Позже и, скорее всего, с помощью тренера мы узнаём тонкости тренировок, на которые раньше не обращали внимания, а они достаточно сильно влияли на результаты. Сегодня мы рассмотрим пять распространённых ошибок девушек в тренажёрном зале и расскажем, как их исправить. Сразу оговоримся: не бойтесь того, что вы чего-то не понимаете или не знаете. Не ошибается только тот, кто ничего не делает.

Надежда Будрик фитнес-тренер Рассказывает о типичных ошибках девушек в тренажёрном зале.

Закачка пресса в погоне за тонкой талией

Мы неоднократно говорим о том, что закачка пресса многочисленными скручиваниями даёт совершенно обратный эффект. Прямая мышца живота, которую мы так усиленно тренируем, растёт по тем же правилам, что и все остальные. Будьте очень аккуратны в упражнениях на косые и работе с отягощениями. Если вы любите прихватить с собой «блин» потяжелее на скручивания и находитесь в профиците калорий, риск сделать талию ещё больше очень высок.

Как это исправить: Талию можно сделать уже за счёт проработки поперечной мышцы живота, для этого отлично подойдёт упражнение «вакуум». Также не забудьте следить за своей осанкой и правильно питаться.

Об ещё двух интересных упражнениях для поперечной мышцы живота рассказали в этой статье.

Отказ от тренировок мышц тазового дна

При работе с отягощениями мышцы тазового дна должны быть в тонусе. В расслабленном состоянии они не способны держать наши органы в анатомически правильном положении, а работа с тяжёлым весом только усугубит ситуацию. Это может привести к серьёзным заболеваниям.

Как это исправить: Выполняйте как можно чаще упражнение Кегеля. Это положительно скажется на состоянии вашего организма и убережёт вас от проблем.

Регулярная работа «в отказ»

Даже на соревновательном уровне девушкам не нужно пользоваться этим приёмом. И уж тем более среднестатистическим посетительницам тренажёрного зала. Тренировки «в отказ» чаще всего используют мужчины, чтобы вызвать гормональный отклик и улучшить результаты. Женщины же вполне могут себе позволить обойтись без этого приёма.

Как исправить: Научитесь прислушиваться к своему телу и правильно регулировать уровень нагрузки. Если вы сами пока не понимаете, когда остановиться, попросите совета у тренера.

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Преимущественная работа руками в упражнениях на спину

Для примера этой популярной ошибки можно рассмотреть тягу штанги в наклоне в 45 градусов. Чтобы у вас заработала спина, а не руки, нужно свести лопатки в пиковой точке, а затем растянуть до конца спину. Не разгибайте полностью руки в локтях. Для лучшего понимания техники представьте, что лопатки разъезжаются в стороны, обтекая вас. При выполнении тяги локти направляйте назад. При неправильной технике вы просто перемещаете снаряд из точки «А» в точку «В», а целевые мышцы при этом не работают.

Как это исправить: Концентрируйте своё внимание не на том, чтобы поднять больший вес, а на технике выполнения упражнения. Учитесь следить за тем, какие мышцы работают в каждом конкретном случае, и анализируйте ситуацию. Так вы добьётесь результата намного быстрее.

Подъём плеч в тяговых и жимовых упражнениях

Чтобы не раскачать трапецию, следует обращать внимание на положение плеч в тяге горизонтального блока, жиме гантелей вверх и других упражнениях, в которых потенциально могут подниматься плечи.

Как это исправить: Следите за качеством исходного положения, от него будет зависеть правильность вашей техники. Перед выполнением тяг и жимов опускайте плечи вниз и сводите лопатки. Старайтесь не наклонять и не запрокидывать голову. Шея должна быть ровной в течение всего подхода.

Теперь, когда вы узнали об этих ошибках, риск совершить их уменьшился. Контролируйте своё тело во время работы, следите за своим состоянием и не забывайте совершенствоваться.