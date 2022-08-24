Достаточно короткой прогулки от отеля до пляжа, чтобы прочувствовать все «против».

7 причин не носить тапочки-вьетнамки, даже если вам в них очень удобно

Армен Авакян хирург-флеболог Первой профессиональной сети ортопедических салонов ОРТЕКА Почему тапочки-вьетнамки — далеко не самая удачная обувь летнего сезона?

Боль и усталость

Проблема обуви с тонкой и плоской подошвой в том, что она не защищает ноги при ходьбе. Из-за отсутствия амортизации все ударные нагрузки идут на своды стопы и пяточную область. Поэтому длительное ношение вьетнамок часто заканчивается болью и усталостью в ногах.

Риск патологий

Ходьба в таких тапочках способствует появлению ортопедических заболеваний, ведь стопы оказываются полностью незащищенными. Тонкая подошва неспособна смягчать удары о поверхность, что негативно сказывается на здоровье ног.

Ношение вьетнамок может спровоцировать плантарный фасциит. Это воспаление связки, которая соединяет пяточную кость с основанием пальцев. Пожалуй, главный симптом этой патологии — резкая колющая боль в пятке. Может казаться, что вы при каждом шаге как будто наступаете на гвоздь.

Кроме того, вьетнамки и другая подобная обувь способствуют развитию плоскостопия, особенно при наличии к нему предрасположенности. Какие неочевидные симптомы есть у этого заболевания, читайте в материале по ссылке.

Регулярное использование шлёпок грозит и молоткообразным искривлением пальцев. Ноги в подобной обуви не зафиксированы, поэтому во время ходьбы приходится постоянно сгибать пальцы. Только так удаётся удерживать подошву, чтобы шлепки не спадали. Подобная нагрузка со временем может привести к деформации пальцев.

Травмы

Вьетнамки неудобно и небезопасно носить. В них в любой момент легко запнуться или удариться ногой обо что-нибудь. Среди самых распространённых травм, которые случаются из-за этих шлёпанцев, — переломы пальцев и сломанные ногти.

Мышечная усталость

Из-за вьетнамок страдают мышцы ног. Во время ходьбы приходится напрягаться, чтобы удерживать шлёпки. Ухудшается также и работа мышц голени, которые отвечают за отток венозной крови от ног к сердцу. В результате ношения неудобной обуви могут появиться проблемы с венами.

Изменение походки

Во вьетнамках нормально гулять почти невозможно. Приходится шаркать ногами, чтобы не потерять шлёпанцы. Из-за этого нарушается биомеханика походки. Привычка недостаточно отрывать ноги от поверхности при движении быстро приживается, избавиться от неё потом становится сложно.

Проблемы с осанкой

Нарушение походки влияет на осанку, так как мышцы спины пытаются компенсировать неправильное распределение нагрузки. Со временем они привыкают удерживать тело в неестественном положении, и такая осанка сохраняется.

О том, какие упражнения помогают поддерживать правильную осанку, читайте в статье.

Мозоли

Пожалуй, самый очевидный минус этой обуви — пластиковый ремешок, который точно будет натирать кожу в области между пальцами. Это почти неизбежно при долгом использовании шлепок. Особенно в жаркую погоду, когда ноги ещё и потеют.

Какую обувь выбрать летом

Вьетнамки точно не подходят для ходьбы по городу. Даже непродолжительные прогулки от отеля до пляжа могут навредить ногам, если приходится идти по асфальтированной дороге.

Рекомендуется носить модели на достаточно толстой подошве. Лучше приобрести ортопедическую обувь, которая поддерживает стопы в естественном положении и защищает их от нагрузок. Летом это могут быть сандалии, пантолеты, сабо или шлёпанцы. Изделия оснащены удобными застёжками и супинаторами, которые фиксируют ноги и не дают им «выпадать» при ходьбе.