Как и чем правильно защищаться от смога, рассказала врач

Ирина Юзуп к. м. н., врач-педиатр, нутрициолог, сооснователь Академии врачей UniProf Как защититься от смога и гари? Помогает ли в этом медицинская маска?

Медицинская маска — барьерный способ защиты. Мы надеваем её, чтобы наши физиологические жидкости при кашле и чихании не попадали на других. Это основная задача маски. Если же говорить о функции фильтрации воздуха (например, когда на улице смог), тут всё сложнее и зависит от нескольких факторов.

Почему медицинская маска не помогает защититься от смога

На качество воздуха, который пропускает маска, влияют её размер, плотность прилегания к лицу и степень увлажнённости. Чтобы маска могла защитить от смога, её нужно смочить в воде. Обычная сухая не поможет задержать мелкие частицы.

На самом деле и смоченная маска не особо справится с этой задачей — не лучше любого другого кусочка ткани. Кроме того, она может затруднять дыхание, из-за чего учащается пульс и поднимается давление.

Если речь о маске с угольным фильтром, она лучше задерживает мелкодисперсные частицы, но с сильным загрязнением воздуха всё равно не справится.

Как правильно носить медицинскую маску, читайте в материале по ссылке.

Чем опасен смог

Смог — это чрезмерное загрязнение воздуха взвесью вредных веществ, выделяемых производствами. Также смогом можно назвать дым, выделяемый в процессе сжигания угля или топлива.

Сегодня в крупных городах смог представляет собой смесь из летучих веществ: пары бензина, оксид азота, перекиси нитратов, пестициды. Опасность в том, что химические вещества оседают на лёгких, вызывают одышку, кашель. Кроме того, могут провоцировать бессонницу и мигрень. При частом вдыхании смога вы попадаете в группу риска онкологических и воспалительных заболеваний.

Как защититься от смога

Задержать частицы пыли и даже гари могут строительная маска и гражданский противогаз. Однако такие серьёзные «аксессуары» не подойдут для обычной жизни.

Если в городе повышен уровень смога, рекомендуется по возможности не выходить из дома. Если делать это всё же приходится, нужно находиться на улице как можно меньше. Чтобы минимально защитить органы дыхания, можно использовать марлевые повязки, смоченные в воде.

Дома нужно использовать очистители воздуха и увлажнители. А открытые окна (если с закрытыми в квартире слишком душно) стоит занавесить влажной марлевой тканью и периодически увлажнять её из пульверизатора.

Не забывайте, что мы дышим не только лёгкими. Защитите кожу рук, ног, лица, постарайтесь не открывать слизистые — носите очки. Кстати, как правильно выбрать солнцезащитные, мы уже рассказывали — читайте в статье по ссылке.