Как планировать свой день, чтобы всё успевать и быть эффективным

эксперт по работе с психосоматикой, и телесному ориентированию, коуч-наставник
Любой человек должен выработать у себя привычку распоряжаться наиболее ценным ресурсом – временем. Потому что от её развитости напрямую зависят продуктивность и, как следствие, успешность. Невозможно достичь каких-либо высот, если бóльшая часть времени тратится на безделье, прокрастинацию и неопределенность.
Существует множество методов планирования своего времени, но мы остановимся на двух.
Первый вид планирования
Правило пяти минут. Именно столько времени мы тратим вечером на составление плана на следующий день с учётом всех индивидуальных биоритмов. Потому что кто-то лучше работает с утра, кто-то – после обеда. О пользе ранних подъёмов читайте по ссылке ниже.
Правило пяти минут хорошо тем, что объединяет организационные и биологические моменты: планы и физическую возможность выполнить их наилучшим образом.
Все дела должны быть разграничены по степени важности. Можно разделить пополам лист бумаги и создать два столбца: «обязательные» и «опциональные». Если ваш биоритм способствует продуктивной работе утром, то все задачи из первого столбца должны быть выполнены в первой половине дня.
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После каждого завершённого дела необходим как минимум пятиминутный перерыв. Благодаря ему фокус внимания можно переместить на другую задачу, сконцентрироваться на ней и «закрыть» предыдущую. Конечно, бывают форс-мажорные обстоятельства. В таком случае, если это не повлечёт за собой серьёзных последствий, планы можно перенести. Пункты, с которыми удалось справиться, вычёркиваются.
Второй вид планирования
Такой же лист А4 делится на четыре части: «важно»/«неважно», «срочно»/«не срочно». «Срочно» и «важно» мы делаем первые два часа, затем – перерыв. Далее идут «срочно» и «неважно», за которыми также следует небольшой отдых — около часа. Что-то из такого списка можно делегировать, что-то – отложить на будущее. В результате получается крайне продуктивный день, в конце которого можно сделать совсем необязательные и несрочные дела.
Все планы, которые мы ставим с вечера, должны быть реальными и иметь некоторые общие черты. Например, чтобы все они были расположены примерно в одной локации или имели общую сферу деятельности.
Таким образом, всего пять минут вечернего планирования обеспечивают экономию всех ресурсов и повышенную эффективность благодаря упорядоченности действий и взвешенности решений. Нельзя забывать также и об обычной удовлетворённости, если результаты деятельно окажутся позитивными, что повлечёт за собой целый ряд изменений как в самом себе, так и в отношениях с близкими и социумом в целом.
Планирование – дело привычки, и поначалу для человека, никогда этим не занимавшимся, оно может оказаться очень сложным. Важно не путать ежедневное «планирование» с «целями». Они разнообразны по затраченному на них времени, ресурсам и т. д. Правильный список поможет вам упорядочить свою жизнь. Что стоит записывать, рассказали в предыдущем материале.