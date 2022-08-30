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Как планировать свой день чтобы все успевать: 2 самых эффективных метода распределить время

Как планировать свой день, чтобы всё успевать и быть эффективным
Ольга Буянова
Как правильно планировать свой день. 2 метода
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Два действенных метода, которые помогут правильно расставлять задачи.

Ритм жизни современного человека требует от него максимальной продуктивности во всех делах. Вот несколько советов для тех, кто хочет, чтобы каждый день был максимально результативным.

<a href="https://www.championat.com/authors/6207/1.html">Ольга Буянова</a>
Ольга Буянова
эксперт по работе с психосоматикой, и телесному ориентированию, коуч-наставник

Любой человек должен выработать у себя привычку распоряжаться наиболее ценным ресурсом – временем. Потому что от её развитости напрямую зависят продуктивность и, как следствие, успешность. Невозможно достичь каких-либо высот, если бóльшая часть времени тратится на безделье, прокрастинацию и неопределенность.

Существует множество методов планирования своего времени, но мы остановимся на двух.

Первый вид планирования

Правило пяти минут. Именно столько времени мы тратим вечером на составление плана на следующий день с учётом всех индивидуальных биоритмов. Потому что кто-то лучше работает с утра, кто-то – после обеда. О пользе ранних подъёмов читайте по ссылке ниже.

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Правило пяти минут хорошо тем, что объединяет организационные и биологические моменты: планы и физическую возможность выполнить их наилучшим образом.

Все дела должны быть разграничены по степени важности. Можно разделить пополам лист бумаги и создать два столбца: «обязательные» и «опциональные». Если ваш биоритм способствует продуктивной работе утром, то все задачи из первого столбца должны быть выполнены в первой половине дня.

Фото: unsplash.com/@stilclassis

После каждого завершённого дела необходим как минимум пятиминутный перерыв. Благодаря ему фокус внимания можно переместить на другую задачу, сконцентрироваться на ней и «закрыть» предыдущую. Конечно, бывают форс-мажорные обстоятельства. В таком случае, если это не повлечёт за собой серьёзных последствий, планы можно перенести. Пункты, с которыми удалось справиться, вычёркиваются.

Второй вид планирования

Такой же лист А4 делится на четыре части: «важно»/«неважно», «срочно»/«не срочно». «Срочно» и «важно» мы делаем первые два часа, затем – перерыв. Далее идут «срочно» и «неважно», за которыми также следует небольшой отдых — около часа. Что-то из такого списка можно делегировать, что-то – отложить на будущее. В результате получается крайне продуктивный день, в конце которого можно сделать совсем необязательные и несрочные дела.

Все планы, которые мы ставим с вечера, должны быть реальными и иметь некоторые общие черты. Например, чтобы все они были расположены примерно в одной локации или имели общую сферу деятельности.

Таким образом, всего пять минут вечернего планирования обеспечивают экономию всех ресурсов и повышенную эффективность благодаря упорядоченности действий и взвешенности решений. Нельзя забывать также и об обычной удовлетворённости, если результаты деятельно окажутся позитивными, что повлечёт за собой целый ряд изменений как в самом себе, так и в отношениях с близкими и социумом в целом.

Планирование – дело привычки, и поначалу для человека, никогда этим не занимавшимся, оно может оказаться очень сложным. Важно не путать ежедневное «планирование» с «целями». Они разнообразны по затраченному на них времени, ресурсам и т. д. Правильный список поможет вам упорядочить свою жизнь. Что стоит записывать, рассказали в предыдущем материале.

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