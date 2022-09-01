Как совмещать спорт и учёбу. Рекомендации психолога

Эти советы помогут и детям, и взрослым, которые не готовы отказываться от активного образа жизни.

Как же совместить спорт и учёбу? Этот вопрос так и остаётся открытым уже много лет, и никто не может дать точного ответа. Рано или поздно перед спортсменом обязательно встанет выбор. Однако у нас есть несколько советов.

Анна Седельников психолог широкого профиля, спортивный психолог Прежде чем сделать шаг в ту или иную сторону, нужно убедиться во взвешенном решении, которое было принято не впопыхах, а обдуманно, с разных углов. Вся проблема заключается в том, что жизнь очень длинная, а спорт всегда будет короче жизни. Ни для кого не секрет, что у спортсменов существует возрастной порог, после которого его просто «списывают» со счетов. И вот о чём необходимо задуматься спортсмену – как он планирует жить, чем заниматься и что останется от его карьеры после её завершения.

Почему важно не переусердствовать

Да, конечно, существует мнение, что есть спортсмены, которые уже заработали на остаток жизни для себя и своих внуков, но сколько их?

В своей практике я вижу много людей, которые сделали выбор в пользу спорта. Буквально «положили» всё своё время и жизнь. Но в какой-то момент что-то пошло не так. Так вот они не могут самостоятельно выйти из этой ситуации без помощи спортивного психолога. Либо после завершения карьеры многие спортсмены становятся химически зависимыми людьми, потому что ничего большего не умеют и не понимают, как им жить дальше.

Подробнее о проблемах, с которыми сталкиваются профессиональные спортсмены, рассказали по ссылке ниже.

Часто дети в юном возрасте, насмотревшись на известных успешных спортсменов, самостоятельно принимают решения, что их миссия в жизни – это спорт, и забрасывают учёбу. В таком случае родителям необходимо проводить просветительские беседы со своими детьми на ранней стадии.

Если родители такого же мнения и сами буквально забирают детей из школ, а таких случаев немало, это уже усложняет ситуацию.

Как совмещать спорт и учёбу

Как спортивный психолог я глубоко убеждена, что обязательно уметь совмещать спорт и учёбу. Это будет непросто, но точно возможно. Для этого необходимо правильно организовывать тайм-менеджмент, а именно чётко планировать время. Учитывать, что спортсмену просто необходимы качественный здоровый сон и питание, возможно, делать какое-то задание во время дороги, а также жертвовать прогулками и времяпрепровождением со сверстниками и друзьями.

Также сильно упрощает жизнь спортсменам минимальная удалённость учебного заведения и спортклуба от дома. Это увеличивает продуктивное использование своего времени.

Ну и, конечно же, самое главное — это поддержка. Когда рядом те, кто понимает и помогает, всегда проще «свернуть горы». Преимуществом является и то, что тренер и учитель тоже понимают все эти нюансы, тогда спортсмен и с их стороны тоже получает поддержку. Правда, на практике это не всегда так, к сожалению.

Спорт — это тяжелейший многолетний труд, который не всегда бывает оценён по достоинству, потому что зависит от многих факторов и может прийти к завершению буквально в любой момент.