10 мифов о выживании в дикой природе, в которые опасно верить

В 50% случаев, когда речь идёт о выживании в окружающей среде, мы сразу вспоминаем фильмы и байки, которые когда-то видели и слышали. При этом мы даже не задумываемся, что на самом деле эти советы и методы спасения не всегда правдивы и не всегда имеют место в реальных ситуациях. Сегодня мы расскажем о тех мифах, в которые не стоит верить, если вдруг ситуация в вашем путешествии вышла из-под контроля.

Важно! Научитесь управлять эмоциями. Не просто старайтесь, а действительно сохраняйте спокойствие и оценивайте свои возможности и приоритетные потребности во время выживания. Небольшой страх — это абсолютно нормально, но не стоит поддаваться панике. Выживание — это решимость.

Миф 1: Во время поиска водопоя нужно доверять птицам

Это один из распространённых и старых мифов. Конечно, птицам надо пить время от времени, и тогда они летят к ближайшему источнику воды. На самом деле такая методика работает на 100% только в фильмах и мультиках. На практике вы скорее заблудитесь окончательно, чем найдёте «святой источник». Хотя птицы и летают к воде, это не основное их занятие.

Никогда не доверяйте стоячей воде. Озёра и лужи могут быть до краёв наполнены бактериями и другими патогенами. При наличии протекающего рядом ручья или реки — выбирайте их. Но и эту воду сначала потребуется очистить перед употреблением. Прокипятите её на костре или воспользуйтесь фильтром, если таковой у вас имеется.

Фото: istockphoto.com

Миф 2: Острые предметы из тела нужно вытаскивать

Вы точно помните такие примеры, как в героев художественных фильмов попадает стрела, или он падает на острые ветви, или нечто другое протыкает его кожный покров и остаётся в нём. Обычно герой старается сразу извлечь предмет из раны, а потом продолжить выполнять свою миссию. Так вот, сделав это в реальной жизни, вы рискуете умереть от потери крови вследствие обильного кровотечения.

Следует запомнить, что любой предмет, который вас повредил, закупоривает рану и играет роль пробки. Не пытайтесь его извлечь.

Лучшее, что вы можете предпринять в подобной ситуации, это обмотать предмет тканью, зафиксировав его, и отправиться на поиски врача.

Миф 3: Чтобы быстро выбраться из зыбучих песков, не надо двигаться

Если откинуть фантазии, в зыбучем песке утонуть невозможно, разве что только по пояс. Это не менее опасно, поскольку застрявший человек становится лёгкой добычей для хищников или попросту может умереть от жажды. Зарубите на носу – статичная поза не уберегает от засасывания.

Михаил Ярин специалист по безопасности человека в природной среде С зыбучими песками дело такое: не двигаешься — не выбираешься, это если ты один. По сути, как в воде. Надо делать медленные и «плавающие» движения. А если тебе помогают выбраться из них, то можно не двигаться.

Вообще, такие пески — страшная вещь.

Допустимый способ спасения из такой ситуации: увеличить площадь вашего соприкосновения с песком. Иными словами, просто лягте на спину, а затем медленно освободите ноги.

Миф 4: Моча может спасти от жажды

Не смейтесь. Наверно, самый известный случай, когда альпинист Арон Ралстон застрял в расщелине гор и провёл там 127 часов. Чтобы утолить жажду и выжить, он пил собственную мочу. В итоге выжить ему помогли ампутация руки и возвращение к людям. Про это даже сняли фильм. Мужество и стойкость Ралстона достойны восхищения, но вот знания и умения выживания — нет.

Состав мочи очень похож на морскую воду. Наличие в ней большого количества ионов натрия и хлоридов прямиком ведёт к отравлению и обезвоживанию организма. А это совсем не то, что требуется во время жажды.

Во время питья мочи нагрузка на фильтрующую функцию почек увеличивается в разы, а ещё понижается кровяное давление и появляется риск инфицирования организма. Не думаем, что у вас есть необходимый опыт уринотерапии, чтобы выдержать такое. Бьёмся об заклад, что вас стошнит, а следовательно, вы потеряете ещё больше жидкости.

Миф 5: Подорожник может залечить рану

Тут не всё однозначно. Растение действительно полезно и обладает лечебными свойствами, этому даже есть подтверждающие исследования.

Да. Подорожник содержит в себе вещества, которые уменьшают боль и ускоряют заживление ран. Правда, чтобы добиться такого эффекта, следует использовать лабораторно очищенный и стерилизованный экстракт растения, одновременно сочетая его с алоэ вера.

Сорванный с обочины и смоченный слюнями лист скорее откроет входные ворота для инфекции, чем поделится лечебными свойствами. Подорожник необходимо тщательно промыть и раздавить, чтобы он дал сок. Только в этом случае его можно положить на рану. Помните, что это экстренная мера, нежели первоочерёдная.

Фото: istockphoto.com

Миф 6: Сырое мясо и рыба пригодны для еды

В очередной раз обратившись к кинематографу, можно отметить, что герои там часто едят сырые мясо и рыбу, если попадают на необитаемый остров. Поскольку это первый источник информации, миф смог сильно проникнуть в человеческое сознание.

В положении, когда о нормальной пище речи идти не может, об изысках придётся забыть. Это факт. Одновременно с этим употребление сырого мяса во время голода — необоснованный риск получения серьёзных проблем со здоровьем. Ещё в школе всем рассказывают, что в сыром мясе содержится множество болезнетворных бактерий и паразитов.

Михаил: Нельзя есть сырое мясо медведя и кабана, поскольку можно заразиться трихинеллёзом (крошечные черви, зачастую обитающие внутри диких животных. – Прим. ред). Рыбу есть можно, но не всю. Допустимо, например, есть хариуса. Это чистая рыба. Тут вопрос в другом. Как вы её добудете?

Любое мясо дичи или рыбы перед употреблением крайне необходимо подвергнуть длительной термической обработке, доводя температуру минимум до 70°C. Только в этом случае вы сможете выжить, а не наоборот.

Миф 7: После укуса змеи её яд можно отсосать

Наивно полагать, что змеиный яд сначала накапливается около раны и существует буферное время, чтобы от него избавиться. Он незамедлительно попадает в кровь. Кроме того, в ротовой полости, помимо большого количества бактерий, ещё есть и микротрещинки и повреждения слизистой. Следовательно, вы просто удвоите вредное воздействие на свой организм.

Самое действенное в этот момент – не давать сердцу биться чаще, чтобы не ускорять кровоток. Удерживайте укушенную конечность ниже уровня сердца и постарайтесь максимально быстро добраться до врачей.

Миф 8: Верный способ при встрече с медведем — притвориться мёртвым

Это довольно распространённый миф, в который верят малоопытные путешественники. Он опять же навязан кинематографом. Если вы встретили медведя, лучше начать медленно пятиться назад. Необходимо создать себе безопасное расстояние. Также вы можете попробовать выдать себя за что-то большое — раскиньте руки в стороны или распахните широко куртку и начните громко шуметь. Это поможет отпугнуть медведя.

Ваши действия должны зависеть от того, какой именно медведь на вас нападает:

чёрному медведю (барибалу) всегда надо давать отпор;

бурый медведь или гризли нападают только в случаях защиты себя или медвежат. Для начала они вас предупредят, издав рёв и как бы показывая, что подходить ближе вам не стоит.

Миф 9: Мох растёт только с северной стороны дерева

На самом деле мох растёт со всех сторон дерева, и это больше зависит от условий окружающей среды и климатической зоны. Это не самый верный способ ориентирования, ну разве что вы не хотите ещё больше заблудиться.

Фото: istockphoto.com

Миф 10: Чтобы остановить нападение акулы, её нужно ударить по носу

Давайте посмотрим на ситуацию объективно. В противостоянии акуле, да ещё и в воде, у вас вряд ли получится ударить её по носу и тем более сильно. В случае, когда нападения всё-таки не избежать, старайтесь держать между вами любой твёрдый предмет, который будет под рукой (акваланг, маска или доска для сёрфинга).

Теперь вы знаете, какие действия киногероев или игровых персонажей не стоит воплощать в жизнь в непредвиденной ситуации. Более того, никогда не знаешь, будет ли ваш обычный поход, например, в горы просто приятной прогулкой или станет настоящим кошмаром. Для одного из наших героев поход стал тем ещё испытанием. О том, что с ним случилось, читайте в этой статье.