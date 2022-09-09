Как собрать ребёнка в скейт-школу. Что купить и сколько это стоит

В последнее время экстремальные виды спорта стали очень популярны. Практически в каждом районе Москвы и во многих городах России стали появляться бетонные площадки с рампами, перилами и гранями для трюков. Чаще всего эти места привлекают детей и подростков, мечтающих научиться кататься на скейте и делать трюки, как Тони Хоук. Если ваш ребёнок вдруг заинтересовался экстримом и хочет заняться скейтбордингом всерьёз, почему бы не отдать его в специальную секцию? Сейчас мы расскажем о том, что потребуется юному райдеру и сколько будет стоить экипировка.

Конечно, основным снарядом для занятий в скейт-школе будет сама доска. Но сегодня мы не будем подробно останавливаться на том, как выбрать первый скейтборд. У нас есть целый гайд на эту тему, в котором вы сможете найти полезные лайфхаки и узнать стоимость комплектующих. Вот он.

Помимо скейта, юному спортсмену будет нужно много чего ещё. Давайте разберёмся поподробнее.

Защитная экипировка

Андрей Алёхин дипломированный тренер-преподаватель по скейтбордингу, основатель скейт-школы Freestyle Times Очень большое значение играет наличие защиты у начинающего скейтера. При изучении базовых элементов скейтбординга спортсмен будет падать.

Чтобы минимизировать эти риски, озаботьтесь покупкой комплекта экипировки, включающего в себя: защиту кистей, локтей, коленей, копчика и шлем. Лучше рассматривать товары следующих производителей:

Pro-tec;

Triple 8;

Destroyer;

Losraketos;

187 Killer pads.

Цена (без учёта шлема): 3100–7400 рублей.

Фото: istockphoto.com

Шлемы для скейтбординга во многом отличаются от велосипедных, в которых зачастую дети приходят на занятия. Внешняя оболочка шлемов состоит из ABS-пластика или пенополиуретана EPS, а форма спроектирована так, чтобы сохранить голову при падениях в рампе или со ступеней. В шлеме есть регулируемые подбородочные ремешки на застёжке «фастекс».

Цена: 2750–8060 рублей.

Лайфхак. Можно примерить интересующую защитную экипировку в скейт-магазине, а после заказать её на маркетплейсах, иногда по более выгодной цене.

Одежда и обувь

С одеждой всё достаточно просто. Скейтеры часто катаются в футболках на размер или пару размеров больше, чтобы одежда не стесняла движения. И в таких же удобных и свободных шортах или штанах.

Кеды

А вот с обувью посложнее. Для скейтбординга, как и для других видов спорта, разрабатывается своя лёгкая и прочная обувь. Она не рвётся от частых фликов (движения краёв ботинка по «наждаку» в момент исполнения «олли», «кикфлипа» и т. п.), защищает ноги от травм и позволяет лучше контролировать доску.

О том, что такое «олли» и как научиться его делать, вы можете прочитать здесь.

Скейт-обувь подбирается под различные виды катания и сделана специально для защиты голеностопа от внешних факторов и травм. Обычно рекомендуют брать скейтовую обувь с замшевым носом, так как она более устойчива к трению. Также есть различные формы кроссовок: низкие и высокие, со шнуровкой или без (слипоны). Отличие в том, что высокие закрывают таранную кость и начало большой и малой берцовых костей. Зачастую именно туда прилетает доска от неправильно сделанного трюка.

Стоит обратить внимание и на другие характеристики обуви: плоская подошва, тройной шов, ollie pads и наличие анатомической стельки с абсорбирующим эффектом. Плоская подошва повышает устойчивость ног при катании и улучшает чувство доски. Строчка в три ряда делает ботинок прочнее. Прорезиненные ollie pads, места вывода стопы по «шкурке», обеспечат долговечность кроссовки. Анатомическая стелька сбережёт стопы от жёстких приземлений. Рекомендую брать стельки фирмы Footprint.

Наибольшей популярностью пользуются бренды:

Nike SB;

adidas;

Converse;

Vans;

DC Shoes;

Etnies;

Lakai;

Cariuma;

молодой русский бренд Traffa Team.

Цена: 5800–17500 рублей.

Фото: istockphoto.com

Скейт-чехол

Скейт с защитой нужно упаковывать в герметичную сумку, чтобы сохранить доску от дождя и носить её вместе с защитой и кроссовками. Помимо множества карманов, в чехле предусмотрены анатомические съёмные рюкзачные лямки с вентиляционной сеткой и усиленное резиной против протирания дно чехла.

Цена: 1990–7990 рублей.

Дополнительные аксессуары

Клей Shoe Goo Clear. Очень важная вещь в наборе скейтера. Этот клей помогает продлить жизнь не только кроссовкам, но и шнуркам, которые также часто рвутся при закручивании фликов. Цена: 1100–2900 рублей.

1100–2900 рублей. Не будет лишним приобрести «ластик», который избавляет «шкурку» от пыли, и она всегда будет оставаться свежей. Цена: 300 рублей.

Скейт-ключ пригодится в случае поломки доски (слетевшая гайка с оси, замена винтов и т. д). Цена: 700 рублей.

Парафин также должен быть в арсенале любого скейтера. Он помогает сделать поверхность граней или коупинга мини-рампы (металлическая труба, идущая по верхнему краю рампы) пригодной для скольжений. Цена: 300–600 рублей.