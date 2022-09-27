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Панама или кепка — как правильно выбрать головной убор

Как выбрать модную шапку на осень. Панама и кепка — главные головные уборы этого сезона
Анна Oрлова
Как выбрать модную шапку на осень
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Вдохновляемся и выбираем бюджетные альтернативы.
<a href="https://www.championat.com/authors/6157/1.html">Анна Орлова</a>
Анна Орлова
персональный стилист

Как правильно выбрать головной убор на осень?

Классный способ разнообразить осенний лук — использовать актуальный головной убор. В этом сезоне дизайнеры отдают предпочтение панамам и бейсболкам. Такая деталь не только сделает ваш образ современным и динамичным, но ещё и согреет и защитит от ветра. Согласитесь, здорово, когда мода ещё и удобная!

На осенне-зимний период выбирайте панаму из плотных материалов. Это может быть плотный хлопок, искусственный мех, экокожа. Особенно трендово смотрятся модели из «чебурашки» или стёганые варианты.

Фото: loverepublic.ru

Кепки или бейсболки также могут быть не только из хлопка, но и из шерсти, кожи или меха. В стритстайле мы чаще всего видим узнаваемые кепки «Нью-Йорк Никс», но вы можете выбрать нашивку по своим спортивным предпочтением или вообще без каких-либо надписей.

Фото: loverepublic.ru

Панамой и кепкой можно дополнить любую верхнюю одежду — тренч, пальто, куртку-рубашку, пуховик, бомбер (обзавестись которым мы рекомендовали в предыдущем материале).

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По цвету головной убор может как гармонировать со всем образом, так и, наоборот, выделяться и создавать акцент. Например, попробуйте актуальный в этом сезоне «леопард» или травяно-зелёный цвет.

Фото: befree.ru

Сам образ совершенно необязательно должен быть спортивным, но всё же достаточно повседневным. Подойдут джинсы, свободные брюки в сочетании со свитером, толстовкой, рубашкой или пиджаком оверсайз.

Дерзкое сочетание кепки и вечернего платья требует многих лет опыта в стритстайле, чтобы это смотрелось интересно, а не навевало мысль о городских сумасшедших. По ссылке ниже собрали образы для вдохновения и бюджетные аналоги, которые можно купить в российских магазинах.

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