Как выбрать вкусные и полезные груши в магазине. Советы нутрициолога

Эти фрукты можно есть даже тем, кто придерживается диеты.

Ната Гончар президент Ассоциации нутрициологов и коучей по здоровью (АНКЗ) Как правильно выбрать груши в магазине?

Осень — сезон поздних и зимних сортов груши. Спелые плоды подходят для заготовок, ароматных пирогов и согревающих компотов. Груша — не только вкусный, но и полезный фрукт, богатый витаминами и клетчаткой.

Чем полезны груши

Сочные плоды сезонной груши — кладезь растительной клетчатки и витаминов.

В плодах груш содержатся почти все полезные вещества:

витамины А, С, Е, Н, К, РР, группы В;

макроэлементы (кальций, магний, натрий, калий, фосфор, хлор, сера);

микроэлементы (железо, цинк, йод и т. д.);

органические кислоты;

эфирные масла;

флавоноиды и фитонциды.

Несмотря на то что груши слаще яблок, они низкокалорийны и содержат больше фруктозы, чем глюкозы. А это значит, что для расщепления не потребуется инсулин, что предотвратит скачки сахара в крови.

По этой причине грушу рекомендуют людям с заболеваниями поджелудочной железы, при диетическом питании и для рациона людей с сахарным диабетом.

Груша — гипоаллергенный фрукт, богатый фолиевой кислотой, поэтому подходит для рациона детей и беременных.

Исследования доказали, что груша способна снизить уровень холестерина и улучшить пищеварение. Дело в том, что в этих фруктах (а также в яблоках и апельсинах) содержится много лигнина и камеди. Вторую ещё называют мягкой клетчаткой, которая избавляет организм от токсинов, улучшает пищеварение и усвоение полезных элементов. В свою очередь, лигнин — нерастворимая клетчатка — помогает камеди снижать уровень холестерина и способствует очищению кишечника.

Груши богаты витамином С и отлично поддержат иммунитет в сезон вирусов и осенней простуды, а эфирные масла повышают защитные силы организма и оказывают противовоспалительное действие.

В отварах и компотах из сушёных или свежих плодов содержатся танины — вещества, обладающие вяжущим эффектом, что полезно при расстройствах кишечника, особенно у детей. Взрослым такой напиток поможет справиться с запорами и воспалениями мочевыводящих путей.

Благодаря повышенному содержанию калия груши полезны при нарушениях сердечной деятельности и бессоннице.

Фрукты можно есть на диете и не бояться поправиться. Но не забывайте о мере. Ведь груша содержит природные сахара. В 100 г фрукта всего 40 ккал, а органические кислоты плода улучшают пищеварение, ускоряют обмен веществ, стимулируют работу почек и печени.

Как выбрать вкусные груши в магазине

Спелые мягкие груши — самые полезные. От употребления твёрдых и недозревших лучше воздержаться, чтобы избежать обострения заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Не следует есть груши вместе с мясом и высококалорийными продуктами — это ухудшает процесс переваривания. С чем ещё не стоит сочетать фрукты, читайте в материале по ссылке.

При покупке фруктов в магазине рекомендую выбирать слегка недозрелые плоды и дать им возможность дозреть дома. Если же вы планируете полакомиться фруктом по возвращении домой, выбирайте спелые и сочные груши, следуя этим советам.

Обратите внимание на цвет

Цвет груши зависит от её сорта — она может быть зелёная, жёлтая, красная. Но главный критерий качества — отсутствие потемнений и тёмных точек на фрукте.

Почувствуйте запах

Спелая и вкусная груша источает восхитительный тонкий аромат. Если груша без запаха, скорее всего, её слишком рано сорвали с дерева и она не дозреет в домашних условиях. Фрукты с запахом брожения, кислоты и затхлости также не следует покупать.

Проверьте плодоножку

Если плод хорошего качества, значит, его вовремя собрали и правильно транспортировали. Поэтому у спелой груши плодоножка ещё не успевает полностью высохнуть и на ощупь упругая и мягкая. Именно такую и следует брать, а вот плод с сухой и ломкой плодоножкой лучше оставить в магазине.