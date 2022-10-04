5 книг о беге для новичков и профессионалов. Они вдохновят на новые достижения

Кто-то ежедневно встаёт в пять утра, чтобы пробежать «десятку» в одиночестве и собраться с мыслями, кто-то системно готовится к марафонам с тренером и предпочитает командные забеги, а кто-то только планирует начать с понедельника, но никак не соберётся выйти на свою первую пробежку.

Лена Тарасова редактор нон-фикшен направления ГК ЛитРес Авторы поделятся своим опытом, дадут полезные советы относительно тренировок и просто вдохновят на спорт.

В нашей сегодняшней подборке, подготовленной совместно с крупнейшим книжным сервисом ЛитРес, пособия от профессиональных тренеров, легкоатлетов и просто любителей бега.

«О чём я говорю, когда говорю о беге»

Харуки Мураками

Романы известного японского писателя Харуки Мураками балансируют на грани реальности и вымысла, а атмосфера пустоты и одиночества, пронизывающая его истории, завораживает. А знали ли вы, что известный японский автор – большой поклонник бега? «Самое главное — это не скорость и не расстояние. Самое главное — постоянство: бегать ежедневно, без перерывов и выходных», — признаётся он.

Фото: eksmo.ru

Мураками принял участие почти во всех знаменитых мировых марафонах и несколько лет ежедневно пробегал по 10 километров. В своём эссе он размышляет об отношении к бегу, прослеживает его связь с писательской деятельностью и делится своими инсайтами, сделанными во время пробежек.

Это настоящее признание в любви спорту от человека, который не является профессиональным спортсменом, но и не представляет своей жизни без ежедневных забегов. Уверены, что после чтения этой книги вы откроете Мураками с новой стороны, а для бега найдёте дополнительную мотивацию.

«Ешь правильно, беги быстро»

Скотт Джурек, Стив Фридман

Американский ультрамарафонец и мотивационный оратор Скотт Джурек — один из самых титулованных сверхмарафонцев в мире. На его счету победы в стартах «Хардрок 100», «Бэдуотер», «Спартатлон» и «Вестерн Стейтс». А на чемпионате мира по 24-часовому бегу во Франции он пробежал 266 км за сутки, установив американский рекорд. При этом у него есть степень бакалавра в области наук о здоровье и степень магистра в области физиотерапии.

Фото: mann-ivanov-ferber.ru

Поэтому, если вы хотите открыть секрет бега на сверхдлинные дистанции, лучшего учителя не найти. В этой книге Джурек делится своим восприятием мира и рассказывает, как пришёл в этот нелёгкий спорт. Также здесь вы найдёте авторские советы по технике бега, лайфхаки по организации тренировок и системы питания. Невероятная, сильная книга о пути к себе.

«От 800 метров до марафона»

Джек Дэниелс

По версии американского журнала для бегунов Runner’s World Джек Дэниелс считается лучшим тренером в мире. Больше 50 лет он готовит к соревнованиям самых выдающихся атлетов мира. Помимо этого, занимается исследованиями в области бега и функционирования человеческого организма. Материал книги «От 800 метров до марафона» был подготовлен на основе результатов его исследований и многолетней практики.

Фото: mann-ivanov-ferber.ru

По мнению Дэниелса, достижения человека в беге основываются на врождённых способностях, возможностях, внутренней мотивации и руководстве. А главный показатель качественных тренировок — извлечение максимальной пользы из минимального уровня нагрузок.

Для мотивации и правильного настроя, чтобы начать вести здоровый образ жизни, подготовили не менее вдохновляющую подборку книг по ссылке ниже.

Автор даёт полезные советы, а также делится проверенными программами подготовки к забегам на дистанции от 800 метров до 42 километров для всех спортсменов — от новичков до профессионалов. Книга будет полезна как самим бегунам, так и тренерам.

«Зачем мы бегаем? Теория, мотивация, тренировки»

Рональд Ренг

«Я буквально чувствую, что лечу по трассе. Всё тело переполнено энергией и лёгкостью. Я ставлю стопу на землю не пяткой, а носком. Это делает пружинистым каждый шаг и как бы удлиняет фазу полёта», — отмечает немецкий спортивный журналист и писатель Рональд Ренг. Он начал бегать в 13 лет и долгое время был бегуном на средние дистанции, но потом забросил это дело.

Фото: popuri.ru

Прошло много времени, прежде чем Рональд захотел вспомнить чувства, которые ощущал во время пробежек. Он встретился со множеством людей, занимающихся бегом, пытаясь понять, зачем они это делают. Автор собрал эти весёлые, пронзительные и вдохновляющие рассказы под одной обложкой. А также поделился своей историей отношений с бегом, честно рассказав о трудностях, страхах, травмах и удовольствии, которые дарит ему этот спорт. Увлекательная, воодушевляющая книга.

«Бег с Лидьярдом. Доступные методики оздоровительного бега от великого тренера XX века»

Гарт Гилмор, Артур Лидьярд

Зачем бегать? Как делать это правильно? И вообще полезен ли бег для здоровья? На эти и многие другие вопросы о беге отвечают спортивный журналист Гарт Гилмор и новозеландский бегун и известный тренер по лёгкой атлетике Артур Лидьярд. Авторы рассказывают о пользе бега трусцой, результатах его исследований и истории зарождения этого вида спорта. Книга объяснит, почему бег сегодня столь популярен, и воодушевит выйти на пробежку.

Фото: mann-ivanov-ferber.ru

Кстати, именно Лидьярд был одним из первых популяризаторов бега в мире. В 1961 году несколько человек впервые вышли с ним на пробежку, а после этого страсть к бегу быстро распространилась по свету. Также именитый новозеландец консультировал физиологов, спортивных медиков и тренеров всего мира, поэтому его авторская система используется во многих странах.

А если вы уже успели познакомиться с работами авторов выше, рекомендуем ещё одну подборку книг, которые сделают вас лучше.