5 книг, которые можно прочитать за выходные. Короткие, но глубокие произведения

Совместно с «ЛитРес» мы подготовили подборку коротких, но увлекательных историй, которые легко читаются за пару дней. Здесь и Довлатов, и Стейнбек, и даже новый роман Виктора Пелевина. Отличного отдыха и приятного чтения!

Дарья Малкова руководитель пресс-службы группы компаний «ЛитРес» Рассказывает, что прочитать, если нет времени на большие труды.

«О мышах и людях. Жемчужина»

Джон Эрнст Стейнбек

Легендарная повесть «О мышах и людях» от лауреата Нобелевской премии Джона Стейнбека не выходит из топ-100 Amazon наряду с «Великим Гэтсби» Фицджеральда и «1984» Оруэлла. Американская библиотечная ассоциация внесла её в список запрещённых произведений вместе с «451° по Фаренгейту» Р. Брэдбери и «Над пропастью во ржи» Дж. Д. Сэлинджера.

Фото: ast.ru

История основана на личном опыте писателя, в 1920-е годы работавшего в сельском хозяйстве. Американский юг времен Великой депрессии. Слабоумный силач Ленни и опекающий его Джон — простые работяги, которые кочуют с ранчо на ранчо в поисках сезонной работы и в мечтах однажды стать владельцами своего клочка земли.

Но жизнь оказывается к ним сурова, а их надеждам не суждено сбыться. Книга дважды экранизирована и множество раз становилась основой для театральных постановок.

Также рекомендуем к прочтению книги по ссылке ниже. Авторы этих работ помогут разобраться в себе и найти цель в жизни.

«Чемодан»

Сергей Довлатов

Сборник рассказов «Чемодан» состоит из отдельных автобиографических историй из жизни известного советского писателя и журналиста Сергея Довлатова. Уезжая в эмиграцию в США, он берёт с собой один потрёпанный фанерный чемодан.

По приезде на новое место жительства багаж задвигается в дальний угол шкафа, где и пылится несколько лет. Но вот хозяин обнаруживает чемодан, внутри которого хранятся двубортный костюм, поплиновая рубашка, вельветовая куртка, три пары финских креповых носков, зимняя шапка из фальшивого котика.

Фото: azbooka.ru

Каждая вещь связана с людьми и событиями из прошлой жизни автора. Смешные и одновременно с этим грустные рассказы о жизни в СССР. Сборник включён в список «100 книг», рекомендованный Министерством образования РФ школьникам для самостоятельного чтения. Так что можно смело читать вслух с детьми.

«35 кило надежды»

Анна Гавальда

«Когда я пошёл в школу, меня спросили, кем я хочу стать, когда вырасту. Я написал «счастливым». Мне сказали — «ты не понял задание», а я ответил — «вы не поняли жизнь», — рассказывает тринадцатилетний Грегуар. У него проблемы с учёбой, и из-за этого сложные отношения с родителями. Только старенький дедушка понимает и поддерживает мальчика.

Фото: ast.ru

Правда, даже его большой любви недостаточно — герой чувствует себя бесконечно одиноким. За неуспеваемость его отчисляют из школы, но Грегуару нужно где-то учиться. По счастливому стечению обстоятельств он находит место, где бы хотел продолжить образование, набирается смелости и пишет письмо директору с просьбой принять его на учёбу… Нежная и мудрая история о семье, любви и вере в свои мечты от известной французской писательницы Анны Гавальды.

«Пенелопиада»

Маргарет Этвуд

С детства всем известный миф об Одиссее, пустившемся в дальнее плавание, и его жене Пенелопе, двадцать лет хранившей ему верность, в пересказе лауреата множества престижных литературных премий Маргарет Этвуд обретает новое звучание. Она даёт слово супруге греческого героя, и читатель с нового ракурса видит происходившее в Итаке и во дворце во время отсутствия правителя, а затем и то, что случилось, когда он наконец вернулся.

Фото: eksmo.ru

Этвуд мастерски акцентирует внимание на деталях, которым прежде не придавалось значения, но при этом именно они, по мнению писательницы, играют важную роль для понимания самого мифа и характеров его главных героев. Несмотря на небольшой объем книги, автор увлекательно рассказывает о жизни Пенелопы с детства и до известных всем событий. Роман весьма феминистический, при этом интересный и очаровывающий.

«KGBT+ (КГБТ+)»

Виктор Пелевин

И, конечно же, главная новинка 2022 года. Ежегодное литературное событие от таинственного и гениального Виктора Пелевина. Роман напрямую продолжает прошлогоднюю работу автора «Transhumanism Inc.». На планете царит «Зелёная эра», мировая элита обрела бессмертие и переселилась в банки, а всем людям в мозг вживлены импланты, с помощью которых можно управлять эмоциями и желаниями.

Фото: eksmo.ru

Талантливый «вбойщик» по имени KGBT+ известен тем, что заставляет множество людей переживать коллективную медитацию. Но его жизнь далека от идеала: он был много раз предан, впутан в политические интриги, а руки его в крови.

Герой рассказывает о своей жизни, пытаясь понять, каких ошибок можно было избежать и есть ли шанс хоть что-то исправить. Признаемся, эта книга несколько объёмнее тех, о которых мы рассказывали выше. Но она настолько захватывающая, что читается на одном дыхании за пару дней. Проверено лично.

В отдельной подборке собрали пять книг, в них авторы делятся хитростями, которые помогут добиться лучших результатов.