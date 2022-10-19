Тренировка вместе с разминкой и заминкой займёт всего 15 минут.

11 упражнений для быстрого похудения, которые лучше делать по утрам

Это подвижная кардиотренировка, которая приведёт вас в форму и поможет достичь результата. Для её выполнения не нужно ничего, кроме спортивной одежды и кроссовок. Если выполнять эти упражнения утром, энергии хватит на весь день.

Милена Милачич тренер, мастер спорта по художественной гимнастике Показывает комплекс упражнений для похудения.

Важно! Перед тренировкой обязательно сделайте разминку, а после – заминку. Вы можете сделать упражнения, которые знаете, или посмотреть варианты в видео в конце статьи.

Бег на месте

Техника выполнения

Встаньте ровно, руки согните в локтях, как при беге.

Выполняйте лёгкий бег, быстро перебирайте ногами. Следите, чтобы спина была прямая, смотрите вперёд.

Бегите так минуту.

Прыжки на «скакалке»

Техника выполнения

Стойте прямо, руки согнуты в локтях таким образом, как будто в руках вы держите ручки скакалки.

Прыгайте с ноги на ногу. Взгляд направлен вперёд, спина прямая. Руками имитируйте движение поворота скакалки.

Ускоряйтесь под конец выполнения упражнения.

Выполняйте 40 секунд.

Джампинг Джек

Техника выполнения

Встаньте прямо, стопы сведите вместе, руки опустите вдоль корпуса.

Согните колени и сделайте прыжок. В прыжке одновременно разведите ноги чуть шире плеч и поднимите руки через стороны вверх, можете сделать хлопок над головой.

Сделайте прыжок в исходное положение.

Повторяйте прыжки в быстром темпе.

Выполняйте 40 секунд.

Фото: istockphoto.com

Локоть-колено в прыжке

Техника выполнения

Прыгайте на месте, руки положите на затылок и сцепите ладони в замок.

В прыжке поднимите и согните в колене правую ногу, параллельно стараясь коснуться левым локтем правого колена.

Повторите на другую сторону.

Чередуйте стороны на протяжении 40 секунд. После выполнения упражнения немного пошагайте на месте, восстанавливая дыхание.

Фото: istockphoto.com

Приседания

Техника выполнения

Встаньте прямо, ноги на ширине плеч, стопы слегка развёрнуты наружу.

Уйдите в присед, отводя таз назад. Колени сгибаются под углом 90 градусов. Следите за тем, чтобы колени не выходили за носки в нижней точке.

Выдыхайте на подъёме и вдыхайте при приседе.

Делайте 40 секунд.

Подъём на носки в приседе

Техника выполнения

Встаньте прямо, ноги чуть шире плеч. Руки выпрямите перед собой или сцепите в замок перед грудью.

Уйдите в присед, отведите таз назад, колени за носок не выходят.

Поднимите правую ногу на носок, а затем опустите её. Повторите на левую ногу.

Выполняйте упражнение 20 секунд.

Фото: istockphoto.com

Бёрпи

Техника выполнения

Поставьте руки на пол, прыжком перейдите в положение планки на прямых руках.

Затем мощным прыжком перенесите ноги к рукам, переходя в упор присев.

Встаньте и сделайте прыжок вверх.

Делайте 30 секунд.

Фото: istockphoto.com

Скалолаз

Техника выполнения

Встаньте в планку на прямых руках, не прогибайте спину и не поднимайте таз слишком высоко.

Поочерёдно притягивайте то левое, то правое колено к груди.

Постепенно ускоряйте темп.

Выполняйте 30 секунд.

Фото: istockphoto.com

Прыжки с высоким подниманием бедра

Техника выполнения

Встаньте прямо, руки согните в локтях и прижмите к корпусу, ладони направлены вниз.

Выполняйте прыжки, поднимая бедро так, чтобы оно коснулось ладони.

Чередуйте ноги и прыгайте так 30 секунд.

Фото: istockphoto.com

Прыжки с захлёстом голени

Техника выполнения

Не прекращая прыгать, уведите руки за спину, прикрывая тыльной стороной ладони ягодицы.

Выполните прыжки так, чтобы пятка касалась ладони.

Поочерёдно меняя ноги, выполняйте на протяжении 30 секунд. После упражнения восстановите дыхание несколько секунд.

Фото: istockphoto.com

Прыжки из приседа

Техника выполнения

Встаньте ровно, ноги расставлены широко, стопы развёрнуты наружу.

Присядьте, отводя таз назад. Колени за носок не выходят.

Из положения приседа выпрыгните вверх, полностью выпрямляясь в воздухе.

Приземлитесь и снова уйдите в присед.

Повторите всё сначала.

Выполняйте упражнение 30 секунд.

Тренировка окончена. Подробное выполнение упражнений смотрите в видео.

Помните, что важно пить много воды и правильно питаться, чтобы тело было подтянутым и красивым. Занятия спортом тоже должны быть регулярными. Скорее берите кроссовки и пробуйте нашу тренировку.

Достаточная активность в течение дня – тоже залог быстрого снижения веса. Кстати, похудеть можно даже с помощью прогулок. О том, как это работает, читайте здесь