11 упражнений для быстрого похудения, которые лучше делать по утрам

Это подвижная кардиотренировка, которая приведёт вас в форму и поможет достичь результата. Для её выполнения не нужно ничего, кроме спортивной одежды и кроссовок. Если выполнять эти упражнения утром, энергии хватит на весь день.
Показывает комплекс упражнений для похудения.
Бег на месте
Техника выполнения
- Встаньте ровно, руки согните в локтях, как при беге.
- Выполняйте лёгкий бег, быстро перебирайте ногами. Следите, чтобы спина была прямая, смотрите вперёд.
Бегите так минуту.
Прыжки на «скакалке»
Техника выполнения
- Стойте прямо, руки согнуты в локтях таким образом, как будто в руках вы держите ручки скакалки.
- Прыгайте с ноги на ногу. Взгляд направлен вперёд, спина прямая. Руками имитируйте движение поворота скакалки.
- Ускоряйтесь под конец выполнения упражнения.
Выполняйте 40 секунд.
Джампинг Джек
Техника выполнения
- Встаньте прямо, стопы сведите вместе, руки опустите вдоль корпуса.
- Согните колени и сделайте прыжок. В прыжке одновременно разведите ноги чуть шире плеч и поднимите руки через стороны вверх, можете сделать хлопок над головой.
- Сделайте прыжок в исходное положение.
- Повторяйте прыжки в быстром темпе.
Выполняйте 40 секунд.
Фото: istockphoto.com
Локоть-колено в прыжке
Техника выполнения
- Прыгайте на месте, руки положите на затылок и сцепите ладони в замок.
- В прыжке поднимите и согните в колене правую ногу, параллельно стараясь коснуться левым локтем правого колена.
- Повторите на другую сторону.
Чередуйте стороны на протяжении 40 секунд. После выполнения упражнения немного пошагайте на месте, восстанавливая дыхание.
Фото: istockphoto.com
Приседания
Техника выполнения
- Встаньте прямо, ноги на ширине плеч, стопы слегка развёрнуты наружу.
- Уйдите в присед, отводя таз назад. Колени сгибаются под углом 90 градусов. Следите за тем, чтобы колени не выходили за носки в нижней точке.
- Выдыхайте на подъёме и вдыхайте при приседе.
Делайте 40 секунд.
Подъём на носки в приседе
Техника выполнения
- Встаньте прямо, ноги чуть шире плеч. Руки выпрямите перед собой или сцепите в замок перед грудью.
- Уйдите в присед, отведите таз назад, колени за носок не выходят.
- Поднимите правую ногу на носок, а затем опустите её. Повторите на левую ногу.
Выполняйте упражнение 20 секунд.
Фото: istockphoto.com
Бёрпи
Техника выполнения
- Поставьте руки на пол, прыжком перейдите в положение планки на прямых руках.
- Затем мощным прыжком перенесите ноги к рукам, переходя в упор присев.
- Встаньте и сделайте прыжок вверх.
Делайте 30 секунд.
Фото: istockphoto.com
Скалолаз
Техника выполнения
- Встаньте в планку на прямых руках, не прогибайте спину и не поднимайте таз слишком высоко.
- Поочерёдно притягивайте то левое, то правое колено к груди.
- Постепенно ускоряйте темп.
Выполняйте 30 секунд.
Фото: istockphoto.com
Прыжки с высоким подниманием бедра
Техника выполнения
- Встаньте прямо, руки согните в локтях и прижмите к корпусу, ладони направлены вниз.
- Выполняйте прыжки, поднимая бедро так, чтобы оно коснулось ладони.
Чередуйте ноги и прыгайте так 30 секунд.
Фото: istockphoto.com
Прыжки с захлёстом голени
Техника выполнения
- Не прекращая прыгать, уведите руки за спину, прикрывая тыльной стороной ладони ягодицы.
- Выполните прыжки так, чтобы пятка касалась ладони.
Поочерёдно меняя ноги, выполняйте на протяжении 30 секунд. После упражнения восстановите дыхание несколько секунд.
Фото: istockphoto.com
Прыжки из приседа
Техника выполнения
- Встаньте ровно, ноги расставлены широко, стопы развёрнуты наружу.
- Присядьте, отводя таз назад. Колени за носок не выходят.
- Из положения приседа выпрыгните вверх, полностью выпрямляясь в воздухе.
- Приземлитесь и снова уйдите в присед.
- Повторите всё сначала.
Выполняйте упражнение 30 секунд.
Тренировка окончена. Подробное выполнение упражнений смотрите в видео.
Помните, что важно пить много воды и правильно питаться, чтобы тело было подтянутым и красивым. Занятия спортом тоже должны быть регулярными. Скорее берите кроссовки и пробуйте нашу тренировку.