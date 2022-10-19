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Утренняя зарядка — короткая утренняя тренировка для похудения

11 упражнений для быстрого похудения, которые лучше делать по утрам
Светлана Ибрагимова Милена Милачич
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Упражнения, которые помогут похудеть
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Тренировка вместе с разминкой и заминкой займёт всего 15 минут.

Это подвижная кардиотренировка, которая приведёт вас в форму и поможет достичь результата. Для её выполнения не нужно ничего, кроме спортивной одежды и кроссовок. Если выполнять эти упражнения утром, энергии хватит на весь день.

<a href="https://www.championat.com/authors/6359/1.html">Милена Милачич</a>
Милена Милачич
тренер, мастер спорта по художественной гимнастике

Показывает комплекс упражнений для похудения.

Важно! Перед тренировкой обязательно сделайте разминку, а после – заминку. Вы можете сделать упражнения, которые знаете, или посмотреть варианты в видео в конце статьи.

Бег на месте

Техника выполнения

  • Встаньте ровно, руки согните в локтях, как при беге.
  • Выполняйте лёгкий бег, быстро перебирайте ногами. Следите, чтобы спина была прямая, смотрите вперёд.

Бегите так минуту.

Прыжки на «скакалке»

Техника выполнения

  • Стойте прямо, руки согнуты в локтях таким образом, как будто в руках вы держите ручки скакалки.
  • Прыгайте с ноги на ногу.  Взгляд направлен вперёд, спина прямая. Руками имитируйте движение поворота скакалки.
  • Ускоряйтесь под конец выполнения упражнения.

Выполняйте 40 секунд.

Джампинг Джек

Техника выполнения

  • Встаньте прямо, стопы сведите вместе, руки опустите вдоль корпуса.
  • Согните колени и сделайте прыжок. В прыжке одновременно разведите ноги чуть шире плеч и поднимите руки через стороны вверх, можете сделать хлопок над головой.
  • Сделайте прыжок в исходное положение.
  • Повторяйте прыжки в быстром темпе.

Выполняйте 40 секунд.

Фото: istockphoto.com

Локоть-колено в прыжке

Техника выполнения

  • Прыгайте на месте, руки положите на затылок и сцепите ладони в замок.
  • В прыжке поднимите и согните в колене правую ногу, параллельно стараясь коснуться левым локтем правого колена.
  • Повторите на другую сторону.

Чередуйте стороны на протяжении 40 секунд. После выполнения упражнения немного пошагайте на месте, восстанавливая дыхание.

Фото: istockphoto.com

Приседания

Техника выполнения

  • Встаньте прямо, ноги на ширине плеч, стопы слегка развёрнуты наружу.
  • Уйдите в присед, отводя таз назад. Колени сгибаются под углом 90 градусов. Следите за тем, чтобы колени не выходили за носки в нижней точке.
  • Выдыхайте на подъёме и вдыхайте при приседе.

Делайте 40 секунд.

Подъём на носки в приседе

Техника выполнения

  • Встаньте прямо, ноги чуть шире плеч. Руки выпрямите перед собой или сцепите в замок перед грудью.
  • Уйдите в присед, отведите таз назад, колени за носок не выходят.
  • Поднимите правую ногу на носок, а затем опустите её. Повторите на левую ногу.

Выполняйте упражнение 20 секунд.

Фото: istockphoto.com

Бёрпи

Техника выполнения

  • Поставьте руки на пол, прыжком перейдите в положение планки на прямых руках.
  • Затем мощным прыжком перенесите ноги к рукам, переходя в упор присев.
  • Встаньте и сделайте прыжок вверх.

Делайте 30 секунд.

Фото: istockphoto.com

Скалолаз

Техника выполнения

  • Встаньте в планку на прямых руках, не прогибайте спину и не поднимайте таз слишком высоко.
  • Поочерёдно притягивайте то левое, то правое колено к груди.
  • Постепенно ускоряйте темп.

Выполняйте 30 секунд.

Фото: istockphoto.com

Прыжки с высоким подниманием бедра

Техника выполнения

  • Встаньте прямо, руки согните в локтях и прижмите к корпусу, ладони направлены вниз.
  • Выполняйте прыжки, поднимая бедро так, чтобы оно коснулось ладони.

Чередуйте ноги и прыгайте так 30 секунд.

Фото: istockphoto.com

Прыжки с захлёстом голени

Техника выполнения

  • Не прекращая прыгать, уведите руки за спину, прикрывая тыльной стороной ладони ягодицы.
  • Выполните прыжки так, чтобы пятка касалась ладони.

Поочерёдно меняя ноги, выполняйте на протяжении 30 секунд. После упражнения восстановите дыхание несколько секунд.

Фото: istockphoto.com

Прыжки из приседа

Техника выполнения

  • Встаньте ровно, ноги расставлены широко, стопы развёрнуты наружу.
  • Присядьте, отводя таз назад. Колени за носок не выходят.
  • Из положения приседа выпрыгните вверх, полностью выпрямляясь в воздухе.
  • Приземлитесь и снова уйдите в присед.
  • Повторите всё сначала.

Выполняйте упражнение 30 секунд.

Тренировка окончена. Подробное выполнение упражнений смотрите в видео.

Помните, что важно пить много воды и правильно питаться, чтобы тело было подтянутым и красивым. Занятия спортом тоже должны быть регулярными. Скорее берите кроссовки и пробуйте нашу тренировку.

Достаточная активность в течение дня – тоже залог быстрого снижения веса. Кстати, похудеть можно даже с помощью прогулок. О том, как это работает, читайте здесь.
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