Новые коллаборации в мире спорта. Лукаку стал моделью, а «Арсенал» возрождает стиль 90-х

Этой осенью новинки сыпятся буквально отовсюду. Спортивный мир эта тенденция тоже не обошла стороной. Мы собрали свежую порцию новых коллабораций и союзов, так или иначе вдохновлённых спортом, в этом материале.

Karl Lagerfeld x Impala

Известная среди скейтбордистов австралийская компания Impala выпустила четырёхколёсные ролики в дизайне от Karl Lagerfeld. Коньки украшены чёрно-белым узором из монограммы KL. В комплекте к ним прилагается миниатюрная сумочка, закрепляющаяся вокруг лодыжки — в ней можно хранить ключи и кредитные карты.

Фото: Karl Lagerfeld

Современный и гладкий дизайн этой пары отличается от большинства роликов-квадов Impala, выдержанных в ретростиле, и отражает характер Karl Lagerfeld. Стоимость составляет € 179 за пару.

«Арсенал» и Art of Football

Очень симпатичная коллекция «Арсенала» в коллаборации с Art of Football — сумки и панамы, сделанные из нераспроданных футболок прошлых сезонов.

Фото: Art of Football

Для покупки доступны две модели каждого предмета из домашних джерси сезона-2021/2022 и винтажных выездных футболок-1993/1994. Всё изготавливается вручную, поэтому дизайн может незначительно отличаться от показанного на изображениях, а это означает, что вы получаете уникальный предмет. Приобрести такую реликвию можно на сайте «Арсенала».

Как обновились «Реал» и «Спартак», рассказали в нашем материале

НХЛ и Zamboni

Лига совместно с производителем лёдозаливочных машин выпустила детскую мини-версию такой машины — точную копию большого варианта. Kool Karz NHL Zamboni работает на аккумуляторах и стоит $ 349. Купить её можно онлайн и во флагманском магазине НХЛ в Нью-Йорке.

Фото: NHL

Интересно, что со временем детские Zamboni планируют продавать в больших сетях типа Walmart. История не только про выручку, но и про маркетинг — можно только представить, сколько контента для социальных сетей будут генерить эти машинки.

Скай Браун и Tag Heuer

Британская скейтбордистка, завоевавшая бронзу на Олимпийских играх — 2020 Скай Браун стала самым молодым амбассадором швейцарского часового бренда Tag Heuer. Такое предложение девушка получила в возрасте 13 лет.

Фото: Tag Heuer

«Мы очень гордимся тем, что встречаем Скай, нашего самого молодого посла, в семье Tag Heuer», — заявил главный исполнительный директор бренда.

Он отметил, что Tag Heuer надеется «поддерживать Браун в ближайшие годы и на олимпийском пути». Поощряя этот нетрадиционный вид спорта, часовой бренд стремится прославить смелость, молодость и энтузиазм и расширить лояльную аудиторию.

Ромелу Лукаку и Calvin Klein

Бельгиец стал лицом новой рекламной кампании бренда под девизом Calvins or nothing. «Нижнее белье Calvin Klein уже много лет занимает место в моём гардеробе. Я всегда ценил их нижнее бельё за его стиль, то, как оно идеально сидит, и за его комфорт. Я чувствую себя прекрасно, когда меня узнают за мой стиль на поле и за его пределами. Быть лицом рекламной кампании нижнего белья от такого культового модного бренда, как Calvin Klein, — большая честь», — говорит сам футболист.

Фото: Calvin Klein

Ромелу запечатлели на простых, но ярких чёрно-белых портретах. Кампания отражает возвышенный, продуманный дизайн последней коллекции и передаёт минималистическую и эффектную эстетику бренда.

Какие аксессуары выбрали футболисты на церемонии вручения «Золотого мяча», читайте в нашем материале

Hublot x FIFA World Cup Qatar 2022

Hublot станет официальным хронометристом чемпионата мира по футболу четвёртый раз подряд и будет вести хронометраж всех 64 игр чемпионата мира по футболу ФИФА в Катаре 2022 года, включая финал на стадионе «Лусаил» в Дохе 18 декабря. А 129 официальных судей турнира будут измерять время игры с новыми часами Big Bang e FIFA World Cup Qatar 2022 на запястьях.

Перед началом турнира часы будут находиться в режиме обратного отсчёта, отслеживая дни до стартового матча между Катаром и Эквадором 20 ноября. Затем, за 15 минут до каждого матча, часы предоставят составы команд и профили игроков, чтобы владелец мог насладиться подробностями прямо с запястья.

Когда игра начинается, часы автоматически переходят в «режим матча» и активируют «хронологию» — специально созданную функцию, которая поможет болельщикам запечатлеть самые запоминающиеся и самые важные моменты в футболе.