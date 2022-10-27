Детские привычки, которые помогли бы вам добиться большего, если бы вы не повзрослели

Почему-то фраза «надо сохранить в себе внутреннего ребёнка» часто истолковывается странно. Многие люди полагают, что речь идёт о детских капризах, умении слезами добиваться своего, полном инфантилизме, когда вы спокойно перекладываете ответственность за свои поступки на других. И часто это возводится в культ такой милой непосредственности, которую не стыдно демонстрировать.
На самом же деле речь в данной фразе идёт о таких качествах, как любопытство, отсутствие стеснения, умение начинать сначала, развитое воображение и эмпатия. Именно они формируют привычки, которые помогают добиться большего. Правда, при условии, что вы не повзрослели и не отправили всё полезное из детства на свалку истории. Есть пять навыков, названных в честь определённых сказочных и мультперсонажей, от которых не стоит отказываться, даже будучи серьёзным деловым человеком.
Любознательный Колобок
Неизвестно, съели бы говорящего Колобка дед с бабкой, если бы свежевыпеченное хлебобулочное изделие не потянуло в путешествие, которое, впрочем, стоило ему жизни. Так наши предки предупреждали: от любопытства и желания узнать мир – сплошные проблемы.
Именно этот паттерн загоняют в нас родители и присказкой о той самой Варваре, которой оторвали на базаре нос. На самом же деле в детской любознательности нет ничего плохого. Ребёнок с помощью вопросов и изучения окружающей территории растёт и развивается, получая необходимую информацию.
Но именно с ранних лет в нас убивают стремление узнавать что-то новое. «Не задавай лишних вопросов», «Много будешь знать – скоро состаришься», «Ты слишком заумный!» — именно такие комментарии слышат в свой адрес дети-почемучки.
Так что, повзрослев, люди теряют навыки любознательного Колобка, боясь в итоге столкнуться с Лисой. И зря! Любознательность пригодилась бы и в работе, и в отношениях. Ведь, как известно, кто владеет информацией, тот владеет миром. Новые знания помогают провести деловые переговоры, наладить связи с партнёрами и даже удачно выйти замуж.
Храбрый заяц
В фольклоре и даже у писателей часто встречается сюжет про храброго зайца, который так поверил в себя, что сумел противостоять крупным хищникам. При этом ушастый не стеснялся во всеуслышание заявлять, что справится и с волком, и с лисой. Но почему-то часто детям не разрешается проводить такие аутотренинги.
«Я – принцесса», — заявляет девочка, изукрасившая себя маминой коричневой помадой. И в ответ получает саркастичное: «Я же говорила не трогать мою косметику! Тоже мне принцесса кислых щей!». Или сын с восторгом рассказывает отцу, как защитил товарища от хулигана, который на голову выше. Но папа лишь мычит в ответ что-то нечленораздельное или заявляет: «Сначала в армию сходи, защитничек».
Фото: istockphoto.com
Вот так детская уверенность в своих силах сменяется стеснением. Ведь если нельзя вслух озвучивать свои маленькие достижения и победы, то кому они вообще нужны? И маленький человек растёт с сознанием неудачника, который никому не нужен. А ведь уверенность и отсутствие стеснения помогают во взрослой жизни успешно проходить собеседования на новую должность и строить карьеру. Такой сотрудник точно не спасует перед вопросом: «А почему мы должны взять именно вас?»
Изменившийся Нильс
Книга «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями» изначально задумывалась Сельмой Лагерлеф как некий увлекательный путеводитель по Швеции. Но в итоге произведение переросло в историю о том, что изменения возможны и всегда можно начать с начала.
Главный герой был настоящим хулиганом, хамил, плохо относился к животным, не питал никакого интереса к обучению в школе. Но встреча с гномом и наказание от маленького человечка буквально поменяли характер Нильса, который в итоге отстроил свою жизнь заново. Но почему-то многие родители отрицают навык «начать с нуля», относя его к системе ценностей неудачников.
Когда построенный малышом замок из песка сносит волной, юный архитектор обычно начинает всё сначала. Но что в этот момент делают взрослые? Верно, переключают внимание с неудачи, зовя ребёнка попить воды, съесть бутерброд или просто говорят: «Оставь это дело! Всё равно ничего не получится».
А ведь умение начать всё сначала содержит в себе возможности учиться на своих ошибках, навык меняться, трудолюбие и даже стойкость к кризисным ситуациям. Согласитесь, прекрасные качества для жизни! К тому же ничего стыдного в отстройке с нуля нет. Так поступал Дональд Трамп, временами теряя бизнес.
Воображляндия Баттерса
В одном из сезонов «Южного парка» появляется чудесная страна Воображляндия. Правда, там назревает катастрофа, которая грозит и реальному миру. Но всех спасает Леопольд Стотч, он же просто Баттерс. Оказалось, что сила его фантазии способна остановить войну.
Что говорят взрослые про очень развитое воображение? «Хватит витать в облаках, спускайся на землю!» — слышит родительский приказ ребёнок, озвучивший свою мечту. Никаких полётов во сне и наяву, никаких единорогов и уж точно никакой магии. Так дети понимают, что придумывать свой мир – пустая затея.
Тем не менее воображение – это способность, позволяющая рождать новые, оригинальные идеи! Считается, что этот навык нужен скорее людям богемы – писателям, артистам, художникам и музыкантам. Но это далеко не так. Во-первых, развитое воображение позволяет визуализировать мечту, превратить её в цель, которую в итоге человек легко достигнет.
Фото: istockphoto.com
А во-вторых, креативное мышление пригодится даже в серьёзных сферах. Например, сложно представить менеджера по продажам без воображения. Используя стандартные методы работы, он точно не найдёт нужных аргументов при общении со сложными клиентами. И да, именно эта способность позволяет выпускать на рынок новые продукты, быстро завоёвывающие популярность у покупателей.
Кот Леопольд
Вспомните, вас в детстве раздражал кот Леопольд? Он был слишком мил, добр, словно постиг дзен и теперь пытается всеми силами передать его злобным мышам. А эта странная Полианна, вечно на позитиве и жалеющая всех без исключения? Если вы честно признались себе в этом, значит, что-то произошло много лет назад. Какое-то событие отвернуло вас от эмпатии, которая вовсе не является синонимом жалости.
Искусство понимать чувства окружающих позволяет выстраивать грамотную коммуникацию. «А как же нехорошие люди, которые вставляют палки в колёса?» — спросите вы. Да, кажется, что узнавать про их мотивы вовсе не обязательно.
Но когда вы поймёте, что за эмоции ими руководят, вы быстрее оправитесь от шока и найдёте способ им противостоять. Никто не советует дружить с наглецами, манипуляторами и абьюзерами. Однако эмпатия помогает быстрее вычислить таких людей и восстановиться от встреч с ними.