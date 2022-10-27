Детские привычки, которые помогли бы вам добиться большего, если бы вы не повзрослели

Почему-то фраза «надо сохранить в себе внутреннего ребёнка» часто истолковывается странно. Многие люди полагают, что речь идёт о детских капризах, умении слезами добиваться своего, полном инфантилизме, когда вы спокойно перекладываете ответственность за свои поступки на других. И часто это возводится в культ такой милой непосредственности, которую не стыдно демонстрировать.

Павел Раков психолог, коуч, создатель культового тренинга «На самом деле я умная, но живу как дура» На самом же деле речь в данной фразе идёт о таких качествах, как любопытство, отсутствие стеснения, умение начинать сначала, развитое воображение и эмпатия. Именно они формируют привычки, которые помогают добиться большего. Правда, при условии, что вы не повзрослели и не отправили всё полезное из детства на свалку истории. Есть пять навыков, названных в честь определённых сказочных и мультперсонажей, от которых не стоит отказываться, даже будучи серьёзным деловым человеком.

Любознательный Колобок

Неизвестно, съели бы говорящего Колобка дед с бабкой, если бы свежевыпеченное хлебобулочное изделие не потянуло в путешествие, которое, впрочем, стоило ему жизни. Так наши предки предупреждали: от любопытства и желания узнать мир – сплошные проблемы.

Именно этот паттерн загоняют в нас родители и присказкой о той самой Варваре, которой оторвали на базаре нос. На самом же деле в детской любознательности нет ничего плохого. Ребёнок с помощью вопросов и изучения окружающей территории растёт и развивается, получая необходимую информацию.

Но именно с ранних лет в нас убивают стремление узнавать что-то новое. «Не задавай лишних вопросов», «Много будешь знать – скоро состаришься», «Ты слишком заумный!» — именно такие комментарии слышат в свой адрес дети-почемучки.

В предыдущем материале рассказали, какие разрушающие убеждения стоит выкинуть из головы.

Так что, повзрослев, люди теряют навыки любознательного Колобка, боясь в итоге столкнуться с Лисой. И зря! Любознательность пригодилась бы и в работе, и в отношениях. Ведь, как известно, кто владеет информацией, тот владеет миром. Новые знания помогают провести деловые переговоры, наладить связи с партнёрами и даже удачно выйти замуж.

Храбрый заяц

В фольклоре и даже у писателей часто встречается сюжет про храброго зайца, который так поверил в себя, что сумел противостоять крупным хищникам. При этом ушастый не стеснялся во всеуслышание заявлять, что справится и с волком, и с лисой. Но почему-то часто детям не разрешается проводить такие аутотренинги.

«Я – принцесса», — заявляет девочка, изукрасившая себя маминой коричневой помадой. И в ответ получает саркастичное: «Я же говорила не трогать мою косметику! Тоже мне принцесса кислых щей!». Или сын с восторгом рассказывает отцу, как защитил товарища от хулигана, который на голову выше. Но папа лишь мычит в ответ что-то нечленораздельное или заявляет: «Сначала в армию сходи, защитничек».

Фото: istockphoto.com

Вот так детская уверенность в своих силах сменяется стеснением. Ведь если нельзя вслух озвучивать свои маленькие достижения и победы, то кому они вообще нужны? И маленький человек растёт с сознанием неудачника, который никому не нужен. А ведь уверенность и отсутствие стеснения помогают во взрослой жизни успешно проходить собеседования на новую должность и строить карьеру. Такой сотрудник точно не спасует перед вопросом: «А почему мы должны взять именно вас?»

Изменившийся Нильс

Книга «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями» изначально задумывалась Сельмой Лагерлеф как некий увлекательный путеводитель по Швеции. Но в итоге произведение переросло в историю о том, что изменения возможны и всегда можно начать с начала.

Главный герой был настоящим хулиганом, хамил, плохо относился к животным, не питал никакого интереса к обучению в школе. Но встреча с гномом и наказание от маленького человечка буквально поменяли характер Нильса, который в итоге отстроил свою жизнь заново. Но почему-то многие родители отрицают навык «начать с нуля», относя его к системе ценностей неудачников.

Когда построенный малышом замок из песка сносит волной, юный архитектор обычно начинает всё сначала. Но что в этот момент делают взрослые? Верно, переключают внимание с неудачи, зовя ребёнка попить воды, съесть бутерброд или просто говорят: «Оставь это дело! Всё равно ничего не получится».

А ведь умение начать всё сначала содержит в себе возможности учиться на своих ошибках, навык меняться, трудолюбие и даже стойкость к кризисным ситуациям. Согласитесь, прекрасные качества для жизни! К тому же ничего стыдного в отстройке с нуля нет. Так поступал Дональд Трамп, временами теряя бизнес.

Воображляндия Баттерса

В одном из сезонов «Южного парка» появляется чудесная страна Воображляндия. Правда, там назревает катастрофа, которая грозит и реальному миру. Но всех спасает Леопольд Стотч, он же просто Баттерс. Оказалось, что сила его фантазии способна остановить войну.

Что говорят взрослые про очень развитое воображение? «Хватит витать в облаках, спускайся на землю!» — слышит родительский приказ ребёнок, озвучивший свою мечту. Никаких полётов во сне и наяву, никаких единорогов и уж точно никакой магии. Так дети понимают, что придумывать свой мир – пустая затея.

Тем не менее воображение – это способность, позволяющая рождать новые, оригинальные идеи! Считается, что этот навык нужен скорее людям богемы – писателям, артистам, художникам и музыкантам. Но это далеко не так. Во-первых, развитое воображение позволяет визуализировать мечту, превратить её в цель, которую в итоге человек легко достигнет.

Фото: istockphoto.com

А во-вторых, креативное мышление пригодится даже в серьёзных сферах. Например, сложно представить менеджера по продажам без воображения. Используя стандартные методы работы, он точно не найдёт нужных аргументов при общении со сложными клиентами. И да, именно эта способность позволяет выпускать на рынок новые продукты, быстро завоёвывающие популярность у покупателей.

Кот Леопольд

Вспомните, вас в детстве раздражал кот Леопольд? Он был слишком мил, добр, словно постиг дзен и теперь пытается всеми силами передать его злобным мышам. А эта странная Полианна, вечно на позитиве и жалеющая всех без исключения? Если вы честно признались себе в этом, значит, что-то произошло много лет назад. Какое-то событие отвернуло вас от эмпатии, которая вовсе не является синонимом жалости.

Эмпатия – это про сочувствие, сопереживание, умение поставить себя на место другого человека. Именно она позволяет искренне извиняться, признавая свои ошибки, чем хранит от глубокого чувства вины.

Искусство понимать чувства окружающих позволяет выстраивать грамотную коммуникацию. «А как же нехорошие люди, которые вставляют палки в колёса?» — спросите вы. Да, кажется, что узнавать про их мотивы вовсе не обязательно.

Но когда вы поймёте, что за эмоции ими руководят, вы быстрее оправитесь от шока и найдёте способ им противостоять. Никто не советует дружить с наглецами, манипуляторами и абьюзерами. Однако эмпатия помогает быстрее вычислить таких людей и восстановиться от встреч с ними.

Но иногда внимание можно и даже нужно свести к минимуму. По ссылке узнаете, чем опасна привычка всё контролировать.