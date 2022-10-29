Утренняя кардиотренировка для похудения. 5 упражнений, с которых стоит начать свой день

Утро не всегда радует яркими солнечными лучами, но энергию на день где-то нужно брать. В этом вам может помочь тренировка, она займёт около 15 минут, но сил и энергии вам хватит до вечера. Помните, что процесс похудения запускается при соблюдении нескольких пунктов: здорового питания, регулярных занятий спортом и грамотного восстановления.

Анна Лаврентьева тренер Показывает комплекс упражнений для быстрого похудения, который нужно делать утром.

Прыжки в выпаде

Техника выполнения

Встаньте прямо, сделайте выпад вперёд на правую ногу.

Колени обеих ног должны в выпаде находиться под прямым углом.

В прыжке меняйте ноги, переходя в выпад на левую ногу.

Смотрите вперёд, шея должна образовывать одну линию с позвоночником.

Выполняйте упражнение 50 секунд, чередуя стороны, а затем отдохните 10.

Фото: istockphoto.com

Бег в планке

Техника выполнения

Примите положение планки на прямых руках, следите, чтобы поясница не провисала, а спина была ровной.

Теперь поочерёдно с помощью прыжков переставляйте к груди то правую, то левую ногу, фиксируя ступни на полу.

Делайте это упражнение 50 секунд, а затем отдохните 10.

Фото: istockphoto.com

Прыжки с боксированием

Техника выполнения

Встаньте прямо, кисти сожмите в кулаки, правую руку вытяните вперёд, левую согните в локте, кисть находится перед грудью. Левая нога спереди, правая сзади, ноги широко расставлены.

С помощью прыжка поменяйте положение ног и рук. В итоге правая нога должна оказаться спереди, а левая сзади, левая рука ударом вытягивается вперёд, а правая сгибается к груди.

Следует приземляться на слегка согнутые ноги, а руки держать в постоянном напряжении.

Чередуйте стороны, меняя их в прыжке.

Боксируйте 50 секунд, а затем сделайте перерыв 10 секунд и переходите к следующему упражнению.

Фото: istockphoto.com

Прыжки в сторону с касанием

Техника выполнения

Встаньте прямо, сделайте широкий шаг вправо, наклоните корпус вперёд, слегка согните правую ногу, отведя таз назад.

Левая рука касается правой ступни, а правая рука в прямом положении уходит за спину и смотрит вверх.

Левая нога при этом отставляется максимально в правую сторону, по диагонали за правой ногой.

Теперь лёгким прыжком перейдите в левую сторону, выполнив все действия зеркально.

Выполняйте 50 секунд, отдохните 10.

Фото: istockphoto.com

Выпад с разворотом

Техника выполнения

Встаньте прямо, ноги поставьте вместе. Корпус держите прямо, руки согнуты в локтях и подняты, кисти сведены перед грудью.

Сделайте широкий шаг вправо и присядьте на правую ногу, согнув её до прямого угла, отведите таз назад, левая нога полностью вытянута. В положении выпада поверните корпус вправо и тут же верните его в исходное положение.

Повторите движения на левую сторону.

Делайте 50 секунд, а затем отдохните 10 секунд.

Нужно сделать три таких круга. Тренировка окончена. Подробное выполнение упражнений смотрите в видео.

Сохраняйте быстрый темп, но не забывайте про технику выполнения. При её нарушении не только меняется эффект, но и возникает риск травм.

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