Утренняя кардиотренировка для похудения. 5 упражнений, с которых стоит начать свой день

Утро не всегда радует яркими солнечными лучами, но энергию на день где-то нужно брать. В этом вам может помочь тренировка, она займёт около 15 минут, но сил и энергии вам хватит до вечера. Помните, что процесс похудения запускается при соблюдении нескольких пунктов: здорового питания, регулярных занятий спортом и грамотного восстановления.
Показывает комплекс упражнений для быстрого похудения, который нужно делать утром.
Прыжки в выпаде
Техника выполнения
Встаньте прямо, сделайте выпад вперёд на правую ногу.
Колени обеих ног должны в выпаде находиться под прямым углом.
В прыжке меняйте ноги, переходя в выпад на левую ногу.
Смотрите вперёд, шея должна образовывать одну линию с позвоночником.
Выполняйте упражнение 50 секунд, чередуя стороны, а затем отдохните 10.
Фото: istockphoto.com
Бег в планке
Техника выполнения
Примите положение планки на прямых руках, следите, чтобы поясница не провисала, а спина была ровной.
Теперь поочерёдно с помощью прыжков переставляйте к груди то правую, то левую ногу, фиксируя ступни на полу.
Делайте это упражнение 50 секунд, а затем отдохните 10.
Фото: istockphoto.com
Прыжки с боксированием
Техника выполнения
Встаньте прямо, кисти сожмите в кулаки, правую руку вытяните вперёд, левую согните в локте, кисть находится перед грудью. Левая нога спереди, правая сзади, ноги широко расставлены.
С помощью прыжка поменяйте положение ног и рук. В итоге правая нога должна оказаться спереди, а левая сзади, левая рука ударом вытягивается вперёд, а правая сгибается к груди.
Следует приземляться на слегка согнутые ноги, а руки держать в постоянном напряжении.
Чередуйте стороны, меняя их в прыжке.
Боксируйте 50 секунд, а затем сделайте перерыв 10 секунд и переходите к следующему упражнению.
Фото: istockphoto.com
Прыжки в сторону с касанием
Техника выполнения
Встаньте прямо, сделайте широкий шаг вправо, наклоните корпус вперёд, слегка согните правую ногу, отведя таз назад.
Левая рука касается правой ступни, а правая рука в прямом положении уходит за спину и смотрит вверх.
Левая нога при этом отставляется максимально в правую сторону, по диагонали за правой ногой.
Теперь лёгким прыжком перейдите в левую сторону, выполнив все действия зеркально.
Выполняйте 50 секунд, отдохните 10.
Фото: istockphoto.com
Выпад с разворотом
Техника выполнения
Встаньте прямо, ноги поставьте вместе. Корпус держите прямо, руки согнуты в локтях и подняты, кисти сведены перед грудью.
Сделайте широкий шаг вправо и присядьте на правую ногу, согнув её до прямого угла, отведите таз назад, левая нога полностью вытянута. В положении выпада поверните корпус вправо и тут же верните его в исходное положение.
Повторите движения на левую сторону.
Делайте 50 секунд, а затем отдохните 10 секунд.
Нужно сделать три таких круга. Тренировка окончена. Подробное выполнение упражнений смотрите в видео.
Сохраняйте быстрый темп, но не забывайте про технику выполнения. При её нарушении не только меняется эффект, но и возникает риск травм.
Если же вы интенсивным тренировкам предпочитаете йогу, у нас есть комплекс жиросжигающих упражнений из этой практики. Ищите его по ссылке.