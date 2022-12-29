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5 лучших мест для романтических прогулок в Москве

Где погулять в Москве вдвоём? Топ-5 романтичных мест для зимнего свидания
Анна Мурашова
5 красивых мест для романтичных прогулок в Москве
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Зимой столица наполняется волшебной атмосферой.

В преддверии Нового года появляется романтическое настроение. Всё заметает белым снегом, улицы светятся разноцветными гирляндами, по всему городу играют новогодние песни.

В это время невозможно усидеть дома – хочется разделить такие моменты с любимым человеком. В новогодние праздники Москва предлагает огромное количество прекрасных мест для романтичных прогулок.

Патриарший пруд

«Патрики» всегда были центром московских свиданий. Зимой пруд особенно романтичен – разноцветные огоньки, заснеженные дорожки в парке. А если вдруг вы замёрзли, атмосферных мест для приятного ужина на Малой Бронной предостаточно.

А ещё «Патрики» – очень кинематографичное место. Здесь снимали советский фильм «Покровские ворота» и современный сериал «Беспринципные» – можно вспомнить любимые сцены и представить себя в роли героев.

Ну и, конечно, именно здесь начинались события любимого многими романа Булгакова «Мастер и Маргарита». Если вы хотите погулять по дорожкам, на которых Воланд встретился с Берлиозом и Иваном Бездомным, приходите на Патриаршие пруды. Там, кстати, есть знак, который напоминает о любимых героях романа.

Патриаршие пруды

Патриаршие пруды

Фото: РИА Новости

Парк Горького

Он прекрасен в любое время года. Но в зимние праздники это место становится волшебным. Если очень захочется уединённой прогулки со второй половинкой, можно затеряться на маленькой тропинке Нескучного сада. Там можно встретить пушистых белок и покормить их, поэтому не забудьте захватить с собой угощение!

А можно взять горячий кофе или глинтвейн и прогуляться по оживлённой набережной, наслаждаясь огнями столицы. Для любителей активного отдыха в Парке Горького есть каток, на котором можно сделать романтичные фотографии.

Парк Горького

Парк Горького

Фото: РИА Новости

Планетарий

Прогулявшись по Кудринской площади рядом с одной из сталинских высоток, можно попасть на территорию Московского планетария. Это одно из самых необычных зданий в Москве, а территория вокруг под Новый год украшена яркими сверкающими инсталляциями.

Конечно, после прогулки обязательно нужно заглянуть и в сам планетарий. Нет ничего романтичнее, чем посмотреть вместе на звёзды! Кстати, там можно организовать индивидуальное свидание.

Бронировать такую программу нужно за неделю. Мероприятие проводится после 21:00 и стоит 7 тыс. рублей, оставить заявку можно на сайте.

Планетарий

Планетарий

Фото: РИА Новости

Царицыно

Если вам хочется уехать подальше от городской суеты, загляните в музей-заповедник «Царицыно». Там можно погрузиться в царственную атмосферу и уединение.

Программу прогулки придумать несложно – немалое количество оранжерей, Царицынские пруды и большой дворец. Чем не романтика?

А если вам захочется уйти подальше от оживлённых мест, берите с собой стаканчик с любимым кофе и идите вглубь парка. Там можно найти несколько скульптур и даже небольшую каменную башню с лестницей, на которую обязательно стоит подняться, чтобы сделать красивый снимок.

Царицыно

Царицыно

Фото: istockphoto.com

О том, как прогулки по лесу влияют на наше психологическое здоровье, читайте тут.

ГУМ-Каток

Это вечная и всеми любимая классика. Как можно пройти мимо Красной площади в новогодней столице. Москва, как всегда, восхищает своей праздничной атмосферой – десятки корнеров с милыми сувенирами так и манят, а в воздухе пахнет свежей выпечкой и кофе.

Ажиотаж на посещение катка огромный, но оно того стоит! Влюблённые катаются вместе под музыку из советских мультфильмов и кинокартин, которые мы все так хорошо знаем.

ГУМ-Каток

ГУМ-Каток

Фото: РИА Новости

Новый год совсем близко. Успейте в предпраздничной суете найти время и нагуляться по заснеженной Москве. Желаем вам запоминающихся и ярких впечатлений, но не забывайте тепло одеваться! Зима всё-таки.

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