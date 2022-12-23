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Как украсить новогодний стол 2023 (год Кролика) — 5 праздничных элементов декора до 1500 рублей

Как украсить новогодний стол? 5 праздничных элементов декора до 1500 рублей
Светлана Ибрагимова
Как украсить новогодний стол
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Для создания атмосферы необязательно готовить десятки блюд.

Кажется, что детали не важны, но именно они помогают составить целостную картину. Стол украшают не только блюда, красота кроется в мелочах. Мы собрали несколько элементов декора, которые помогут создать в доме сказочную атмосферу.

Как украсить стол на Новый год? Что можно купить и сколько это будет стоить?

Сервировочные салфетки

Скатерть на новогоднем столе – уже чуть ли не обязательный элемент, но есть способ улучшить вид стола, добавив многоразовые сервировочные салфетки. Они прослужат вам долго, а выбор очень широк: начиная с однотонных, заканчивая яркими или разрисованными.

Фото: istockphoto.com

Цена. Обычно стоимость такого элемента декора – 500–700 рублей. Помимо этого, можно купить красивые бумажные салфетки, средняя цена которых – 200 рублей за 20 штук.

Свечи

Свечи – приятный элемент домашнего декора. Многие любят зажигать их вечером, наполняя весь дом приятным ароматом. Они также могут стать украшением новогоднего стола.

Помимо создания эстетического удовольствия, аромат свечей погружает в праздничную атмосферу. Наши зимние фавориты – запах имбирного пряника, корицы и запечённого яблока.

Фото: istockphoto.com

Цена. Всё зависит от бренда, формы, размера и аромата. Можно купить одну свечу за 300 рублей или целый набор за 1500 рублей.

В предыдущем материале рассказали о продуктах к Новому году, с покупкой которых стоит поторопиться.

Ещё одним помощником в декоре окажутся подсвечники. Комплект из нескольких обойдётся в 1500–2000 рублей, но чаще всего они идут в комплекте со свечой.

Еловые ветки

Можно попросить несколько веточек на ёлочном базаре или купить искусственную еловую гирлянду.

Фото: istockphoto.com

Представьте, как красиво обвивают веточки блюдо, свеча или главное блюдо располагаются в венке. Вариантов расположения много, выбирайте своё.

Цена. На известных маркетплейсах цены на неё в среднем составляют 1000–1500 рублей.

Необычное блюдце

Одни и те же праздничные наборы могут наскучить. Возможно, пришло время поэкспериментировать и разнообразить посуду для сервировки. Например, можно приобрести блюдо из сланца или дерева для сервировки сыра и фруктов.

Фото: istockphoto.com

Цена. 700–1500 рублей.

Красивый бокал

Классические, необычные и фигурные, прозрачные и цветные – выбор большой. Неважно, что в вашем бокале в новогоднюю ночь. Даже самый простой напиток в красивом бокале становится вкуснее.

Фото: istockphoto.com

Цена. Набор из нескольких бокалов обойдётся примерно в 1500 рублей, но помните, что они не исчезнут после боя курантов, а останутся с вами надолго.

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