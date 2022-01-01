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Почему появляются отёки и мешки под глазами и как от них избавиться

После праздников появляются отёки и мешки под глазами. Что с этим делать?
Екатерина Салеева Дарья Фетисова
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Почему после праздников отёки и мешки под глазами
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Советы косметолога, которые помогут придать лицу свежий вид.

Праздничные застолья – приятная часть на новогодних каникулах и возможность получить положительные эмоции. Но для внешности это всегда стресс.

Помимо лишних набранных килограммов, от переедания и чрезмерного употребления алкоголя появляются неприятные отёки на лице, высыпания, тускнеет кожа. Да и в целом внешний уставший вид выдаёт бурно проведённые выходные.

<a href="https://www.championat.com/authors/6553/1.html">Дарья Фетисова</a>
Дарья Фетисова
врач-пластический хирург, косметолог

Не только питание сказывается неблагоприятным образом на лице. Нарушения режима дня и снижение физической активности тоже влияет на то, как мы выглядим после праздников. Кожа не получает достаточного количества кислорода, а организм не может работать в полную силу. Появляются неприятные мешки под глазами.

Нарушения в режиме питания и режиме сна в течение продолжительных каникул сказывается на сбалансированной работе всего организма. Большое количество употребляемой солёной, сладкой, жирной еды, алкоголя замедляет метаболизм и приводит к отёчности.

Жировая ткань подвергается сильной нагрузке, замедляется обмен жидкости, ткани хуже выводят воду. Это проявляется непосредственно в виде мешков и отёков на лице.

Фото: istockphoto.com

Особенно остро сказываются последствия переедания у людей, склонных к появлению отёков и имеющих сопутствующие заболевания сосудов и почек. В этом случае в еде лучше заменить калорийные соусы на диетические, а жареные блюда на запечённые.

Ещё одним фактором, который провоцирует появление мешков и отёков под глазами, является праздничный макияж. Желание быть красивой приводит к тому, что многие используют косметику плотных текстур, забивающую поры и препятствующую выведению лишней жидкости.

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Не всегда получается смыть макияж после ярких событий, и поэтому многие ложатся спать в таком виде. Это сильно сказывается на состоянии кожи.

Неправильно подобранный уход или его отсутствие на зимних каникулах тоже может вызвать проблемы с внешним видом. Морозный воздух и ветер сушат эпидермис, вызывая покраснения.

Чтобы избавиться от отёчности и вернуть лицу сияющий вид, достаточно выполнить следующие рекомендации.

Соблюдайте режим дня

Старайтесь придерживаться нормального режима дня. Следите за сном. Дайте себе несколько дней на нарушения и послабления. Затем постепенно возвращайтесь к привычному распорядку.

Фото: istockphoto.com

Придерживайтесь правильного питания

Не забывайте, что, кроме сладких новогодних подарков, можно перекусывать овощами и фруктами. А картофельные чипсы – главная причина отёков – замените на дегидрированные слайсы.

Альтернативой майонезных салатов могут стать лёгкие закуски из смеси зелени и малосолёных сыров.

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Физическая активность

Если не получается отказаться от чрезмерного застолья, добавьте активности в свои развлечения. Чаще выходите на свежий воздух, а повод всегда найдётся: покататься на ватрушках с горок, сходить на каток, дойти до парка или продуктового магазина.

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Используйте косметические маски для лица

Можно попробовать домашний уход от отёков. Для этих целей вполне подойдут специальные маски с увлажняющими и восстановительными компонентами.

Фото: istockphoto.com

А вот применять пилинги и скрабы сразу после активных выходных не стоит. Кожа, которая была подвержена стрессу, становится чувствительной. Такие средства могут стать дополнительной нагрузкой и вызвать покраснения и шелушения.

Воспользуйтесь услугами врача

Если проблема отёчности беспокоит вас сильно — перед выходом на работу посетите врача-косметолога. Специалист может назначить инъекции от отёчности либо пройти курс SMAS-лифтинга (проводится с помощью специального аппарата, который излучает ультразвуковые волны).

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