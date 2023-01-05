7 мест в Москве и рядом, где можно пообщаться с животными. И даже погладить и покормить!

Общение с животными полезно всем. Когда мы смотрим на них, все тревоги будто отходят на второй план. Зверьки настолько беззаботные и добрые, что хочется видеть их чаще. А уж в какой восторг приходят дети от общения с животными, просто не описать словами. Если вы хотите разнообразить свои новогодние каникулы, очень рекомендуем выбраться в гости к пушистым хвостатым. Уверяем, вы получите массу впечатлений.

Знали ли вы, что в столице есть парк с альпаками? Если нет, тогда читайте нашу новую подборку мест, где можно познакомиться с необычными животными и хорошо провести время на каникулах.

«Альпака-парк» в Крылатском

На территории проживают 11 альпак, привезённых из Германии. Что касается пород, тут их представлено всего две, но зато каких: Сури и Уакайа. Альпаки породы Сури составляют лишь 5% от общего количества альпак по всему миру, у них очень красивая шерсть, которая растёт косичками. Правила посещения парка позволяют погладить любую из понравившихся альпак, покормить их или устроить фотосессию. К альпакам нельзя остаться равнодушным, это очень добрые и миловидные животные.

Где находится: Москва, Крылатская улица, 18 (территория парка «Сказка»).

Входной билет: 900 рублей.

Режим работы в новогодние праздники: с 10:00 до 21:00.

«Альпака-парк» Фото: vk.com/alpaca.park

Ферма «Русский страус»

В дикой природе страусы обитают в саваннах и полупустынях Африки, но там с ними особо не пообщаешься. А вот на страусиной ферме – пожалуйста! Помимо страусов, там представлены и другие птицы, но первые, конечно, притягивают к себе основное внимание. На территории фермы можно будет познакомиться со всеми живущими там страусами, покормить их, сделать фотографии на память, а также попробовать себя в роли фермера – заложить страусиные яйца в инкубатор. Интересный опыт, не правда ли?

Где находится: ГО Серпухов, дер. Старые Кузьменки.

Входной билет: 500–600 рублей.

Режим работы в новогодние праздники: с 11:00 до 17:00.

«Русский страус» Фото: vk.com/russian_straus

Хаски-парк «Большое приключение»

Это не обычный питомник, в нём содержатся собаки исключительно породы хаски. Они имеют характерный чёрно-белый окрас и выразительные глаза. Родина этих собак – Сибирь, но сейчас они широко распространены и встречаются повсеместно.

«Хаски-парк» в Сокольниках – отличная возможность познакомиться с ними поближе, а может, даже задуматься о приобретении такого друга. У них очень дружелюбный характер, но при этом они энергичные, так что скучать точно не придётся. В парке вы сможете погулять с хаски, устроить фотосессию и даже покататься на упряжке. Катание осуществляется по предварительной записи.

Где находится: Москва, 5-й Лучевой просек, вл. 16А. Автокемпинг «Сокольники», 100 метров от перекрёстка с Ростокинским проездом.

Входной билет: 500–700 рублей.

Режим работы в новогодние праздники: с 10:00 до 15:00.

Хаски-парк в Сокольниках Фото: vk.com/husky_sokolniki

«ТутЕнот»

Знаете чувство, когда чего-то хочется, но вы не можете понять, чего именно? Подумайте, возможно, вы давно хотите познакомиться с енотами или провести енототерапию, но не знаете, как это можно осуществить. А сделать это можно с лёгкостью.

Небольшое помещение на юго-западе Москвы, где вы можете остаться с енотами наедине, о чём ещё можно мечтать. Всех енотов можно будет покормить, погладить и даже взять на руки. И это мы ещё не сказали о фотографиях и о покупке сувениров. Самая, пожалуй, интересная услуга – «енот на праздник». Вы сможете пригласить енота к себе домой и отлично провести с ним время.

Где находится: Москва, Проектируемый пр. №1980, 2, стр. 1.

Входной билет: 250–500 рублей.

Режим работы в новогодние праздники: с 9:00 до 21:00.

«ТутЕнот» Фото: vk.com/tutenotmsk

«Белый кенгуру»

Пожалуй, одно из самых экзотичных мест во всей Москве. Особую атмосферу этого зоопарка создаёт его необычный интерьер, очень много зелени и каменных изваяний. Но самое главное здесь, конечно, животные, а их представлено огромное множество, о некоторых из них вы, вероятно, даже не слышали.

Тут есть и сурикаты, и индийский павлин, и носухи, и сурки-байбаки, и даже кенгуру Беннета, в честь которого и был назван этот зоопарк. Перечислять можно ещё очень долго, в общем, вы поняли, животных разных видов тут хоть отбавляй, важная деталь – зоопарк контактный. Можно будет сфотографироваться с обитателями парка и покормить их.

Где находится: Москва, Ярцевская ул., 19, «Кунцево Плаза», 3-й этаж.

Входной билет: 750–950 рублей.

Режим работы в новогодние праздники: с 10:00 до 21:00.

«Белый кенгуру» Фото: vk.com/zookengooru

Приокско-Террасный заповедник

Самый известный участник этого топа. Этот питомник занимается разведением и сохранением популяции зубров. Одно из немногих мест, где их можно увидеть сейчас. Заповедник находится под открытым небом, и его территория огромна, так что будет где разгуляться.

Вас будет сопровождать экскурсовод, проведёт по самым интересным местам, покажет зубров, кабанов, бизонов и оленей. Часть из них разгуливают по территории, а часть находятся в загонах, где их можно будет покормить. Замечательное место для того, чтобы отдохнуть от городской суеты и побыть наедине с дикой природой.

Где находится: местечко Данки, Московская обл.

Входной билет: 300–500 рублей.

Режим работы в новогодние праздники: с 9:00 до 17:00.

Приокско-Террасный заповедник Фото: Ольга Калинина / vk.com/ptzapovednik

Зоопитомник Московского зоопарка под Волоколамском

Главный зоопарк столицы предлагает посетить свой питомник редких животных в Подмосковье. На его территории живут полярные медведи, кианги, дальневосточные леопарды, росомахи, несколько видов редких птиц и другие животные. Питомник расположился на территории в 200 га, на которой обитают в том числе краснокнижные виды. К слову, питомник открыл свои двери для посетителей совсем недавно – в 2018 году. До этого туристов туда не пускали. Сейчас посещение возможно только в составе экскурсионной группы.

Где находится: Сычёво, Московская обл.

Входной билет: 500 рублей.

Режим работы: обзорная экскурсия проводится по сеансам в 11:00, 13:00, 14:30.

Ранее мы рассказывали о животных-долгожителях. О том, какие кошки прожили дольше своих собратьев, читайте по ссылке