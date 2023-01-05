Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Главная Lifestyle Статьи

7 мест в Москве и Подмосковье, где можно пообщаться с необычными животными

7 мест в Москве и рядом, где можно пообщаться с животными. И даже погладить и покормить!
Виктор Обморнов
6 мест, где можно пообщаться с животными
Комментарии
Вас ждёт встреча с альпаками, страусами и даже кенгуру.

Общение с животными полезно всем. Когда мы смотрим на них, все тревоги будто отходят на второй план. Зверьки настолько беззаботные и добрые, что хочется видеть их чаще. А уж в какой восторг приходят дети от общения с животными, просто не описать словами. Если вы хотите разнообразить свои новогодние каникулы, очень рекомендуем выбраться в гости к пушистым хвостатым. Уверяем, вы получите массу впечатлений.

Знали ли вы, что в столице есть парк с альпаками? Если нет, тогда читайте нашу новую подборку мест, где можно познакомиться с необычными животными и хорошо провести время на каникулах.

«Альпака-парк» в Крылатском

На территории проживают 11 альпак, привезённых из Германии. Что касается пород, тут их представлено всего две, но зато каких: Сури и Уакайа. Альпаки породы Сури составляют лишь 5% от общего количества альпак по всему миру, у них очень красивая шерсть, которая растёт косичками. Правила посещения парка позволяют погладить любую из понравившихся альпак, покормить их или устроить фотосессию. К альпакам нельзя остаться равнодушным, это очень добрые и миловидные животные.

Где находится: Москва, Крылатская улица, 18 (территория парка «Сказка»).

Входной билет: 900 рублей.

Режим работы в новогодние праздники: с 10:00 до 21:00.

«Альпака-парк»

«Альпака-парк»

Фото: vk.com/alpaca.park

Ферма «Русский страус»

В дикой природе страусы обитают в саваннах и полупустынях Африки, но там с ними особо не пообщаешься. А вот на страусиной ферме – пожалуйста! Помимо страусов, там представлены и другие птицы, но первые, конечно, притягивают к себе основное внимание. На территории фермы можно будет познакомиться со всеми живущими там страусами, покормить их, сделать фотографии на память, а также попробовать себя в роли фермера – заложить страусиные яйца в инкубатор. Интересный опыт, не правда ли?

Где находится: ГО Серпухов, дер. Старые Кузьменки.

Входной билет: 500–600 рублей.

Режим работы в новогодние праздники: с 11:00 до 17:00.

«Русский страус»

«Русский страус»

Фото: vk.com/russian_straus

Хаски-парк «Большое приключение»

Это не обычный питомник, в нём содержатся собаки исключительно породы хаски. Они имеют характерный чёрно-белый окрас и выразительные глаза. Родина этих собак – Сибирь, но сейчас они широко распространены и встречаются повсеместно.

«Хаски-парк» в Сокольниках – отличная возможность познакомиться с ними поближе, а может, даже задуматься о приобретении такого друга. У них очень дружелюбный характер, но при этом они энергичные, так что скучать точно не придётся. В парке вы сможете погулять с хаски, устроить фотосессию и даже покататься на упряжке. Катание осуществляется по предварительной записи.

Где находится: Москва, 5-й Лучевой просек, вл. 16А. Автокемпинг «Сокольники», 100 метров от перекрёстка с Ростокинским проездом.

Входной билет: 500–700 рублей.

Режим работы в новогодние праздники: с 10:00 до 15:00.

Хаски-парк в Сокольниках

Хаски-парк в Сокольниках

Фото: vk.com/husky_sokolniki

«ТутЕнот»

Знаете чувство, когда чего-то хочется, но вы не можете понять, чего именно? Подумайте, возможно, вы давно хотите познакомиться с енотами или провести енототерапию, но не знаете, как это можно осуществить. А сделать это можно с лёгкостью.

Небольшое помещение на юго-западе Москвы, где вы можете остаться с енотами наедине, о чём ещё можно мечтать. Всех енотов можно будет покормить, погладить и даже взять на руки. И это мы ещё не сказали о фотографиях и о покупке сувениров. Самая, пожалуй, интересная услуга – «енот на праздник». Вы сможете пригласить енота к себе домой и отлично провести с ним время.

Где находится: Москва, Проектируемый пр. №1980, 2, стр. 1.

Входной билет: 250–500 рублей.

Режим работы в новогодние праздники: с 9:00 до 21:00.

«ТутЕнот»

«ТутЕнот»

Фото: vk.com/tutenotmsk

«Белый кенгуру»

Пожалуй, одно из самых экзотичных мест во всей Москве. Особую атмосферу этого зоопарка создаёт его необычный интерьер, очень много зелени и каменных изваяний. Но самое главное здесь, конечно, животные, а их представлено огромное множество, о некоторых из них вы, вероятно, даже не слышали.

Тут есть и сурикаты, и индийский павлин, и носухи, и сурки-байбаки, и даже кенгуру Беннета, в честь которого и был назван этот зоопарк. Перечислять можно ещё очень долго, в общем, вы поняли, животных разных видов тут хоть отбавляй, важная деталь – зоопарк контактный. Можно будет сфотографироваться с обитателями парка и покормить их.

Где находится: Москва, Ярцевская ул., 19, «Кунцево Плаза», 3-й этаж.

Входной билет: 750–950 рублей.

Режим работы в новогодние праздники: с 10:00 до 21:00.

«Белый кенгуру»

«Белый кенгуру»

Фото: vk.com/zookengooru

Приокско-Террасный заповедник

Самый известный участник этого топа. Этот питомник занимается разведением и сохранением популяции зубров. Одно из немногих мест, где их можно увидеть сейчас. Заповедник находится под открытым небом, и его территория огромна, так что будет где разгуляться.

Вас будет сопровождать экскурсовод, проведёт по самым интересным местам, покажет зубров, кабанов, бизонов и оленей. Часть из них разгуливают по территории, а часть находятся в загонах, где их можно будет покормить. Замечательное место для того, чтобы отдохнуть от городской суеты и побыть наедине с дикой природой.

Где находится: местечко Данки, Московская обл.

Входной билет: 300–500 рублей.

Режим работы в новогодние праздники: с 9:00 до 17:00.

Приокско-Террасный заповедник

Приокско-Террасный заповедник

Фото: Ольга Калинина / vk.com/ptzapovednik

Зоопитомник Московского зоопарка под Волоколамском

Главный зоопарк столицы предлагает посетить свой питомник редких животных в Подмосковье. На его территории живут полярные медведи, кианги, дальневосточные леопарды, росомахи, несколько видов редких птиц и другие животные. Питомник расположился на территории в 200 га, на которой обитают в том числе краснокнижные виды. К слову, питомник открыл свои двери для посетителей совсем недавно – в 2018 году. До этого туристов туда не пускали. Сейчас посещение возможно только в составе экскурсионной группы.

Где находится: Сычёво, Московская обл.

Входной билет: 500 рублей.

Режим работы: обзорная экскурсия проводится по сеансам в 11:00, 13:00, 14:30.

Ранее мы рассказывали о животных-долгожителях. О том, какие кошки прожили дольше своих собратьев, читайте по ссылке.
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Популярные материалы
Нутрициолог назвала 7 вещей, которые нельзя делать сразу после еды
Нутрициолог назвала 7 вещей, которые нельзя делать сразу после еды
Нутрициолог назвала 4 самых вредных закуски на новогоднем столе. Чем их заменить?
Нутрициолог назвала 4 самых вредных закуски на новогоднем столе. Чем их заменить?
TOP 3
15 мудрых цитат, которые помогут пережить трудные времена
15 мудрых цитат, которые помогут пережить трудные времена
Мотивация
5 мест в России, где можно посмотреть северное сияние
5 мест в России, где можно посмотреть северное сияние
Впечатления
10 лучших фильмов 2022 года. Они достойны того, чтобы вы их посмотрели
10 лучших фильмов 2022 года. Они достойны того, чтобы вы их посмотрели
Впечатления
© championat.com 2000–2023