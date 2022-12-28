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Что подарить увлекающемуся футболом мужчине: 7 книг для настоящих любителей футбола

Что подарить поклоннику футбола: книги для настоящих фанатов
Оксана Потапова
Что подарить поклоннику футбола
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Собрали семь идей подарков для тех, кто искренне любит этот спорт.

Иногда истинным поклонникам футбола недостаточно просто смотреть матчи. О любимых игроках и клубах хочется узнавать всё больше и больше. Когда все популярные страницы в интернете уже просмотрены, настаёт пора интересных книг. О футболистах и командах написано достаточно. Если вдруг ваши близкие очень увлекаются футболом и следят за каждой игрой любимых команд, подарите им интересную книгу. Наша подборка о том, что можно купить в подарок истинному болельщику.

«Месси. Гений футбола», Гильем Балаге

«Месси. Гений футбола», Гильем Балаге

«Месси. Гений футбола», Гильем Балаге

Фото: Пресс-служба издательства «Бомбора»

А вот и главная звезда чемпионата мира по футболу — 2022. Несмотря на то что он — футболист-рекордсмен, один из самых высокооплачиваемых игроков планеты и любимчик болельщиков, Лионель Месси скромен и прост. За это его называют и инопланетянином, и загадкой нашего времени. Эта книга о нём — гении футбола.

«Ударная сила Криштиану Роналду. Комикс от лучшего футболиста планеты», Криштиану Роналду

«Ударная сила Криштиану Роналду. Комикс от лучшего футболиста планеты», Криштиану Роналду

«Ударная сила Криштиану Роналду. Комикс от лучшего футболиста планеты», Криштиану Роналду

Фото: Пресс-служба издательства «Бомбора»

Футболист издаёт комиксы. Как тебе такое, Илон Маск? Да, эти комиксы о Криштиану Роналду придумал сам Криштиану. Он с детства любил супергероев и для многих стал таким сам — супергероем футбола. А теперь и комиксов. По сюжету Криштиану летит в Майами и знакомится с рекрутёром супергероев. Их отряд спасает планету от злодеев и группировки «Красная карта». Теперь Роналду придётся лавировать между буднями звезды футбола и жизнью супергероев.

После ЧМ-2022 в соцсетях и на онлайн-площадках началась активная продажа футбольной формы команд-участниц. Кто-то покупает для себя, кто-то – в подарок на Новый год. И те и другие хотят одного – получить оригинальную экипировку, а не подделку. Как её отличить? Читайте здесь.

«Спартаковские исповеди. Классики и легенды», Игорь Рабинер

«Спартаковские исповеди. Классики и легенды», Игорь Рабинер

«Спартаковские исповеди. Классики и легенды», Игорь Рабинер

Фото: Пресс-служба издательства «Бомбора»

Новая работа спартаковеда со стажем. К столетнему юбилею «Спартака» Игорь Рабинер собрал интервью с важнейшими лицами ФК разных времён: от четырёхкратного чемпиона СССР Никиты Симоняна до символа успешных 90-х Андрея Тихонова, от «Лучшего вратаря мира — 88» Рината Дасаева до олимпийского чемпиона 1956 года Игоря Нетто, — его историю передаёт брат Лев. Это первый том: в него вошли девять исповедей, которые не оставят равнодушным ни одного болельщика. Второй том тоже на подходе и выйдет в начале 2023 года.

«Килиан Мбаппе. Наследник футбольного трона», Лука Кайоли

Килиан Мбаппе. Наследник футбольного трона, Лука Кайоли

Килиан Мбаппе. Наследник футбольного трона, Лука Кайоли

Фото: Пресс-служба издательства «Бомбора»

Он только что проиграл Месси на чемпионате мира по футболу. Но какие его годы? Тем более что в свои 24 Килиан Мбаппе — уже чемпион Франции и мира. Эта книга познакомит поближе с «золотым мальчиком французского футбола».

«Спартак»: рекорды, события, факты. Официальное коллекционное издание, Алексей Матвеев

«Спартак»: рекорды, события, факты. Официальное коллекционное издание, Алексей Матвеев

«Спартак»: рекорды, события, факты. Официальное коллекционное издание, Алексей Матвеев

Фото: Пресс-служба издательства «Бомбора»

Роскошное подарочное издание для поклонников красно-белых составил Алексей Матвеев — создатель музея «Спартака» и бывший пресс-атташе команды. 100 лет — 100 удивительных фактов, таков концепт книги. Вместе с редкими архивными фотографиями фанаты клуба узнают, как спартаковцы встречались с Гагариным и как Сергей Рязанский брал спартаковский флаг в космос, как в 2006 году футболисты добирались до Лиги чемпионов на парижском метро. Узнают поклонники ФК и о том, как росла и ширилась знаменитая «куча». Издание станет настоящим трофеем для каждого болельщика и для всех увлечённых футболом.

«Тренеры»: увлекательные истории о лучших наставниках мирового футбола, Егор Мичурин

«Тренеры»: увлекательные истории о лучших наставниках мирового футбола, Егор Мичурин

«Тренеры»: увлекательные истории о лучших наставниках мирового футбола, Егор Мичурин

Фото: Пресс-служба издательства «Бомбора»

Театр начинается с вешалки, а футбол — с тренера. Эта книга посвящена лучшим из них. Футбольный историк, писатель, блогер и подкастер Егор Мичурин приглашает погрузиться в биографии тех, кто изменил правила игры и сделал мировой футбол таким, каким мы знаем его сегодня.

«Команды»: увлекательные истории о клубах и сборных, заставивших говорить о себе весь мир, Егор Мичурин

«Команды»

«Команды»

Фото: Пресс-служба издательства «Бомбора»

И, наконец, ещё одна книга историка футбола Егора Мичурина. На этот раз речь пойдёт о величайших командах планеты. «Парма», «Бавария», «Атлетико» Мадрид, «Манчестер Юнайтед», «Строитель» из Припяти и другие ФК расскажут свои истории: забавные, ликующие, трагические и миротворческие.

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