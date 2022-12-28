Что подарить поклоннику футбола: книги для настоящих фанатов

Иногда истинным поклонникам футбола недостаточно просто смотреть матчи. О любимых игроках и клубах хочется узнавать всё больше и больше. Когда все популярные страницы в интернете уже просмотрены, настаёт пора интересных книг. О футболистах и командах написано достаточно. Если вдруг ваши близкие очень увлекаются футболом и следят за каждой игрой любимых команд, подарите им интересную книгу. Наша подборка о том, что можно купить в подарок истинному болельщику.

«Месси. Гений футбола», Гильем Балаге

«Месси. Гений футбола», Гильем Балаге Фото: Пресс-служба издательства «Бомбора»

А вот и главная звезда чемпионата мира по футболу — 2022. Несмотря на то что он — футболист-рекордсмен, один из самых высокооплачиваемых игроков планеты и любимчик болельщиков, Лионель Месси скромен и прост. За это его называют и инопланетянином, и загадкой нашего времени. Эта книга о нём — гении футбола.

«Ударная сила Криштиану Роналду. Комикс от лучшего футболиста планеты», Криштиану Роналду

«Ударная сила Криштиану Роналду. Комикс от лучшего футболиста планеты», Криштиану Роналду Фото: Пресс-служба издательства «Бомбора»

Футболист издаёт комиксы. Как тебе такое, Илон Маск? Да, эти комиксы о Криштиану Роналду придумал сам Криштиану. Он с детства любил супергероев и для многих стал таким сам — супергероем футбола. А теперь и комиксов. По сюжету Криштиану летит в Майами и знакомится с рекрутёром супергероев. Их отряд спасает планету от злодеев и группировки «Красная карта». Теперь Роналду придётся лавировать между буднями звезды футбола и жизнью супергероев.

После ЧМ-2022 в соцсетях и на онлайн-площадках началась активная продажа футбольной формы команд-участниц. Кто-то покупает для себя, кто-то – в подарок на Новый год. И те и другие хотят одного – получить оригинальную экипировку, а не подделку. Как её отличить? Читайте здесь

«Спартаковские исповеди. Классики и легенды», Игорь Рабинер

«Спартаковские исповеди. Классики и легенды», Игорь Рабинер Фото: Пресс-служба издательства «Бомбора»

Новая работа спартаковеда со стажем. К столетнему юбилею «Спартака» Игорь Рабинер собрал интервью с важнейшими лицами ФК разных времён: от четырёхкратного чемпиона СССР Никиты Симоняна до символа успешных 90-х Андрея Тихонова, от «Лучшего вратаря мира — 88» Рината Дасаева до олимпийского чемпиона 1956 года Игоря Нетто, — его историю передаёт брат Лев. Это первый том: в него вошли девять исповедей, которые не оставят равнодушным ни одного болельщика. Второй том тоже на подходе и выйдет в начале 2023 года.

«Килиан Мбаппе. Наследник футбольного трона», Лука Кайоли

Килиан Мбаппе. Наследник футбольного трона, Лука Кайоли Фото: Пресс-служба издательства «Бомбора»

Он только что проиграл Месси на чемпионате мира по футболу. Но какие его годы? Тем более что в свои 24 Килиан Мбаппе — уже чемпион Франции и мира. Эта книга познакомит поближе с «золотым мальчиком французского футбола».

«Спартак»: рекорды, события, факты. Официальное коллекционное издание, Алексей Матвеев

«Спартак»: рекорды, события, факты. Официальное коллекционное издание, Алексей Матвеев Фото: Пресс-служба издательства «Бомбора»

Роскошное подарочное издание для поклонников красно-белых составил Алексей Матвеев — создатель музея «Спартака» и бывший пресс-атташе команды. 100 лет — 100 удивительных фактов, таков концепт книги. Вместе с редкими архивными фотографиями фанаты клуба узнают, как спартаковцы встречались с Гагариным и как Сергей Рязанский брал спартаковский флаг в космос, как в 2006 году футболисты добирались до Лиги чемпионов на парижском метро. Узнают поклонники ФК и о том, как росла и ширилась знаменитая «куча». Издание станет настоящим трофеем для каждого болельщика и для всех увлечённых футболом.

«Тренеры»: увлекательные истории о лучших наставниках мирового футбола, Егор Мичурин

«Тренеры»: увлекательные истории о лучших наставниках мирового футбола, Егор Мичурин Фото: Пресс-служба издательства «Бомбора»

Театр начинается с вешалки, а футбол — с тренера. Эта книга посвящена лучшим из них. Футбольный историк, писатель, блогер и подкастер Егор Мичурин приглашает погрузиться в биографии тех, кто изменил правила игры и сделал мировой футбол таким, каким мы знаем его сегодня.

«Команды»: увлекательные истории о клубах и сборных, заставивших говорить о себе весь мир, Егор Мичурин

«Команды» Фото: Пресс-служба издательства «Бомбора»

И, наконец, ещё одна книга историка футбола Егора Мичурина. На этот раз речь пойдёт о величайших командах планеты. «Парма», «Бавария», «Атлетико» Мадрид, «Манчестер Юнайтед», «Строитель» из Припяти и другие ФК расскажут свои истории: забавные, ликующие, трагические и миротворческие.