Как сжечь 3000 калорий в новогодние каникулы? 7 эффективных способов

Праздники дарят нам возможность насладиться приятной, но не полезной едой. Вкусные салаты, десерты, жареные блюда имеют один существенный минус – большое количество калорий. А они, в свою очередь, добавляют сантиметров талии и вызывают дискомфорт в желудке.

Чтобы без зазрения совести наслаждаться обилием новогоднего стола, не забывайте про физическую активность. Не стоит заставлять себя бежать в зал в начале января, особенно если вы не любите тягать штангу или отжиматься сразу после очередной порции оливье. Сжечь калории можно легко, совместив приятный отдых с зимними прогулками и развлечениями.

Собрали семь способов, которые помогут скинуть в общей сумме более 3000 калорий.

Прогулка на свежем воздухе

Самый доступный и простой метод взбодриться, сменить многочасовой просмотр любимых сериалов и скинуть лишние калории. Особенно действенны будут пешие прогулки во время лёгкого мороза.

Анастасия Тимощенко врач-терапевт Не стоит бояться холода. Лёгкие насыщаются кислородом активнее при минусовых температурах. Но не забывайте следить за своим состоянием, не переохлаждайтесь. Для большей эффективности во время прогулки можно менять темп ходьбы. 10 минут двигаться в обычном режиме, 10 минут – в ускоренном. За 30 минут ходьбы в спокойном темпе вы сможете сжечь до 250 калорий. Если включить прогулки в ежедневный распорядок праздников, можно позволить себе съесть лишнюю конфету.

Фото: istockphoto.com

Катание на лыжах и сноуборде

Новогодние каникулы будто специально придуманы для любителей зимних видов спорта. Благоприятные погодные условия, достаточное количество снега позволит вам все праздничные дни наслаждаться катанием со склонов на лыжах и сноубордах. Для этого даже необязательно будет ехать на горнолыжные курорты.

Всего за полчаса активной тренировки по спуску на сноуборде вы сможете скинуть 600 калорий. А при интенсивной пробежке на лыжах – до 1000 калорий. Помимо этого, прокачаете мышцы ягодиц и пресс.

Анастасия Тимощенко: При катании на лыжах и сноуборде стоит учитывать свой уровень подготовленности. Если вы никогда не пробовали подобные виды активностей, начинайте с простых трасс и воспользуйтесь помощью инструкторов. Соблюдайте технику безопасности и не забывайте про специальное снаряжение.

Фото: istockphoto.com

Катание на коньках

Этот способ не только сожжёт калории, но и подарит заряд бодрости. Благотворно повлияет на ваше настроение, приведёт мышцы в тонус, увеличивая их гибкость. За час на катке можно израсходовать от 200 до 500 калорий.

Катание с горок

Самый весёлый способ помочь организму сбросить немного калорий. Основная работа по сжиганию происходит не во время пассивного скольжения с горы на санках или ватрушке, а в то время, когда вы поднимаетесь на склон. За получасовые катания можно сжечь до 300 калорий.

Игра в снежки

Активные игры на свежем воздухе – отличный способ провести весело время всей семьёй, а также дополнительная возможность подвигаться. Во время лепки и бросков вам удастся скинуть до 300 калорий. Не забывайте следить за состоянием, чтобы не переохладиться.

Фото: istockphoto.com

Хоккей

Даже если вы не владеете навыками игры в хоккей, но стоите на коньках – попробуйте поучаствовать в ней. Необязательно собирать большую команду из профессиональных спортсменов. Ваша задача – весело провести время. Достаточно нескольких человек, расчищенного льда, ворот, клюшки и шайбы. За час тренировки израсходуете от 400 до 700 калорий.

Уборка снега

Совместите приятное с полезным. Особенно актуальна будет подобная активность для тех, кто живёт в частном доме. Возможно, не всем захочется заниматься этой деятельностью во время праздничных каникул. Но, как показывает практика, во время уборки снега можно подкачать мышцы плечевого пояса и сжечь до 500 калорий.

О том, что делать, если праздничный читмил затянулся, читайте по ссылке