Про отношения, семью, жизнь, здоровье, работу — резко, с юмором и адекватным мотивирующим подходом.

Цинично, но в самую душу: 25 лучших цитат Доктора Хауса, который знает о вас всё

Почти 20 лет герой сериала, которого сыграл актёр Хью Лори, раскрывает зрителям правду про эту мрачную и полную несправедливостей жизнь.

Доктор Хаус будто герой нашего времени и психолог с агрессивными техниками. В его характере смешались сарказм, педантичность, трезвый взгляд на вещи, адекватность, талант врача, критическое мышление, ум, прямолинейность. Это великий мудрец, хлебнувший сполна трагедий в жизни.

Но при этом Грегори Хаус не потерял великого дара – улыбаться и через призму горькой правды видеть поводы для радости. Берём его стратегию на вооружение.

Фото: kinopoisk

Про жизненный настрой

Ожидайте лучшего, будьте готовы к худшему, наплюйте на то, что думают другие, и делайте то, что считаете нужным!

Знание всегда лучше неизвестности. Всем нужна определённость.

У вас повреждение мозга. Вы обречены хорошо себя чувствовать до конца жизни.

Фото: kinopoisk

Является ли ложь ложью, если все знают, что это ложь?

Если хочешь что-то делать — делай. Вместо того чтобы искать оправдания, запираться и притворяться счастливым.

Трудно запомнить вещи, на которые тебе начхать.

Пациент умер? Или мне надо работать?

Фото: kinopoisk

Про людей и отношения

А ведь именно ошибки делают нас интересными.

Когда сердце болит — это болезнь, когда болит за других — идиотизм!

Не хочешь портить с человеком отношения — не мешай ему врать.

Фото: kinopoisk

Люди получают то, что получают. Это никак не связано с тем, что они заслуживают.

Если никто вас не ненавидит, вы делаете что-то неправильно.

Конфликт — залог творчества.

Фото: kinopoisk

«Если хочешь узнать о ком-то правду, то этого человека нужно выслушать последнего.

Не будь жмотом — дай человеку второй шанс. Не будь идиотом — ни в коем случае не давай третий.

Подрастающее поколение саркастически настроенных героев наступает Хаусу на пятки. Одна Уэнсдей Аддамс чего стоит! Топ её мрачных, но остроумных цитат мы собрали здесь.

Фото: kinopoisk

Про любовь и семью

Ни один вид на свете не создаёт пары на всю жизнь. И не надо про лебедей! Они изменяют, как и все. Просто у них пиар лучше, чем у кроликов.

Три лжи, которые вы услышите в своей жизни:

1. Я тебя люблю;

2. Мы будем вместе навсегда;

3. Алгебра понадобится вам в будущем.

Фото: kinopoisk

Самые успешные браки основаны на лжи.

То, что человек состоит с тобой в родстве, это не делает его особенным, более достойным, чем другие.

Нет, между любовью и ненавистью не один шаг. На самом деле, между любовью и ненавистью Великая Китайская стена, и каждые 20 шагов стоят охранники с оружием в руках.

Фото: kinopoisk

Про здоровье

Я не спрашиваю, почему пациенты лгут, я просто утверждаю, что они все лгут.

Выбрав специалиста, вы выберете заболевание.

Вы немного полноваты. Под словом «немного» я подразумеваю, что вы разъелись до полусмерти.

Фото: kinopoisk

Если не бояться смерти, чего же тогда бояться?

Мы — исчезающий вид. Мы вымрем, потягивая виски и гоняя на крутых тачках!

Фаины Раневской. Хотите повысить градус сарказма до предела? Тогда ловите список лучших цитат блистательной