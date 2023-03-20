Как научиться танцевать брейк-данс? Видеоурок для новичков

Вас ждёт комплекс базовых движений, которые очень просто освоить.

Несмотря на постоянно меняющуюся моду, брейк-данс остаётся любимым направлением многих танцоров. И неспроста. Этот стиль позволяет каждому спортсмену быть самим собой, ведь улицы, на которых зародилось направление, не терпят лжи и масок.

В брейк-дансе гармонично сочетаются творческое самовыражение и физическая нагрузка, именно поэтому он постоянно выходит на новый уровень. Уже на следующей Олимпиаде, которая пройдёт в Париже, он станет официальной дисциплиной.

Если вы интересуетесь уличными танцами, точно стоит попробовать изучить несколько базовых движений вместе с профессиональным танцором Денисом Почтарёвым. Но не торопитесь крутиться на голове и делать сальто – начните с азов, и, кто знает, может, со временем вы тоже станете B-boy или B-girl.

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