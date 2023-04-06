14 принципов самураев, которые помогут стать сильнее во всех отношениях и успокоиться

Разбираем кодекс бусидо — свод правил и наставлений, который регламентировал жизнь японских воинов. В нём немало полезного и для нас с вами.

Некоторые пункты предписаний современный западный человек не способен понять и принять. Но это и не нужно. Мы же не самураи. Однако многое из этого кодекса актуально для всех и будет работать всегда. Философия бусидо и его предписания помогают стать мудрым, сильным, готовым ко всему — физически и духовно.

Немного истории

Негласный кодекс поведения японских самураев начал формироваться в XII веке. Передавался он из уст в уста, с некоторыми дополнениями. По мере развития истории и цивилизации неписанные правила оформились в нечто законченное — кодекс бусидо. Дословный перевод с японского — «путь воина». Произошло это к XVI веку.

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Естественно, в кодексе по большей части описывались правила поведения во время битв и соблюдение иерархии. Тем не менее освещены там и более «общие» моменты. Для самураев было важно соблюдать дисциплину, следить за внешним видом, постоянно обучаться, читать и заниматься физической активностью. Предлагаем обратиться именно к этой части правил.

Сегодня есть разные интерпретации бусидо. Одной из лучших книг, описывающих его принципы, считается труд Ямамото Цунэто «Хагакурэ. Сокрытое в листве. Кодекс чести самурая». Он и станет нашим истопником.

ЗДЕСЬ можно найти информацию о диете, которой придерживались самураи. Система спорная, поэтому мы попросили диетолога и врача её прокомментировать.

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Наставления из бусидо

Про внутренние установки

Откажись от глупых привычек и эгоизма.

Самураям предписывалось в сложных ситуациях избегать самолюбования и мыслей о собственном благе. Только действуя сообща, думая о других и оценивая последствия слов и мыслей, можно принять правильное решение и выработать удачную стратегию. В совместной работе воин может оказать помощь, а также получить её. Следуя подобным советам, возможно добиться успеха.

Тот, кто в состоянии понимать, какие стороны человека хорошие, всегда и во всём будет иметь перед глазами идеал для подражания.

Самураям предлагалось не следовать за учителем слепо. Человек может обладать багажом ценных знаний, но при этом оказаться не лишённым слабостей и предрассудков. Поэтому важно анализировать поступки других, в том числе наставника, применять критическое мышление и отделять хорошие, благостные деяния от дурных. Такая способность позволит совершенствоваться и не сходить с намеченного пути.

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Чтобы добиться цели, нужно пребывать в чистом и незамутнённом состоянии ума.

Угнетённое настроение отражается и на внешнем виде — отмечается в кодексе бусидо. Чётко поставленная задача требует полной отдачи и сосредоточения на ней. Не стоит отвлекаться на внешние обстоятельства. Самураям предписывалось отказаться от жалоб на жизнь, грустных мыслей и их постоянном обдумывании. Собранность и желание добиться успеха не вяжутся с тоской по неудачам.

Следует легко относиться к делам большой важности.

Продолжая мысль, самураи добавляли, что с высокой ответственностью необходимо подходить к выполнению и не столь сложных задач. Любое дело требует тщательного анализа и времени на раздумья. Только досконально изучив проблему, можно выработать эффективные механизмы её решения.

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Про упорство

Даже плохой писарь достигнет высот в искусстве каллиграфии, если он будет учиться по хорошим образцам и приложит серьёзные усилия.

Самураям советовали оттачивать мастерство день ото дня, не расстраиваясь, если на первых порах их будут ждать неудачи. Сложности — неотъемлемая часть пути. Наставники были уверены, что именно препятствия помогут добиться высот в любом деле. Да, неудачи заставляют усомниться в своих силах, но в итоге результат окупит все страдания.

Человек должен учиться всю свою жизнь.

Нужно заставлять работать свой ум, не откладывая всё на потом. Самураев учили не останавливаться на достигнутом, постоянно совершенствоваться, узнавать новое и не гордиться полученными знаниями. Чем больше углубляешься в определённую область, тем яснее становится то, как мало ты знаешь.

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Кто готов трудиться постоянно, исполнится мудрости независимо от достоинств и недостатков, данных ему природой.

Самураи были уверены, что наследственный фактор и врождённые таланты (их отсутствие) не определяют будущее. Любой может добиться успеха, какими бы ни были его гены и природные таланты. Кому-то достаётся гибкий и быстрый ум, кому-то необходимо время, чтобы поразмыслить и принимать решения. Не стоит зацикливаться на том, что подарила тебе природа. Нужно попытаться изменить её. Постоянная тренировка и настойчивость помогут достичь совершенства.

ЗДЕСЬ мы разбираемся в теме интеллекта. Насколько важны гены и наследственность? Реально ли прокачать эту опцию, если начать работать над ней с самого детства?

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Про отношения с другими людьми

Чтобы высказывать человеку своё мнение, нужно сначала хорошо подумать, готов ли он выслушать и принять твоё мнение.

В кодексе отмечалось, что указание на ошибку другого — это проявление сострадания, оказание помощи, но только в том случае, если собеседник готов принять критику. Воинам советовали сначала оценивать, как лучше это сделать, и выбрать подходящий способ выражения личного мнения по спорным вопросам. Не стоит забывать, что, прежде чем высказать оценочное суждение, надо понять, насколько близок тебе человек и будет он ли доверять твоим словам.

Чтобы добиться успеха в деле, выслушай мнение со стороны.

Делая что-то, некоторые полагаются лишь на свою проницательность, от этого становятся слишком заинтересованными в этом деле. Они не замечают доводов разума, и тогда всё оборачивается не так уж хорошо. Не стоит бояться обращаться за советом. Взгляд со стороны будет объективным, расскажет о рисках, предостережёт от неудач.

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При разговоре с собеседником всегда смотри в его глаза. Невежливо опускать их и притворно смеяться.

В своде правил этические нормы занимали важную часть. Считалось, что отведение глаз в сторону или вниз — дурной тон, говорит о несерьёзности сказанных слов и неуверенности воина. Как актуально и сейчас звучат правила бусидо. Уважение к человеку, с которым строится беседа, — важная часть общения. Если ты настроен решительно и уверен в своей правоте, ты сможешь высказать мнение, глядя в глаза.

С раннего детства нужно поощрять в ребёнке смелость и не запугивать его.

Родителям точно есть что почерпнуть из бусидо! Отношения с детьми, согласно кодексу, должны строиться на доверии и уважении. Считалось, что страхи и опасения родителей накладывают сильный отпечаток на дальнейшую жизнь ребёнка. Дети будут расти несамостоятельными, трусливыми и неспособными проявлять любопытство, необходимое для познания мира. Кстати, современная психосоматика подтверждает, что эти убеждения абсолютно верны.

Если в детстве на ребёнка кричат, взрослея, он оказывается лишённым внутренних опор, а это влечёт за собой шлейф проблем: от неустроенности в жизни до слабого здоровья. Подробно читайте ЗДЕСЬ.

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Про дисциплину и внешний вид

Совершенствуйся постоянно, каждый день, на протяжении всей жизни.

Самураев учили, что нет предела совершенству. Оттачивать физические данные нужно постоянно, ставя всё новые и новые цели, чтобы каждый новый день был лучше, чем вчера. Добившийся успеха и высот воин не должен оставаться в этом состоянии. Успех нужно подтверждать упорным трудом и ежедневными тренировками. Быстротечность жизни в любой момент может подкинуть сложные задачи, которые предстоит решать.

Ежедневно вставай на рассвете, мойся, причёсывайся, держи в подобающем виде свою одежду.

Внешнему виду отводилось важное место в кодексе самураев. Ничто не должно было стать препятствием для них выглядеть с иголочки. Аккуратность была в почёте. Небрежность говорила о лени, расхлябанности. Режим сна и отдыха, предполагающий ранний подъём — это важно не только для дисциплины, но и для здоровья.

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Если вы «сова», то вставать рано — это серьёзное испытание. Конечно, самураи не боятся сложностей, но мы всё-таки не воины. Чтобы выстроить режим сна под свои биоритмы, нужна знать кое-какие нюансы. Подробно рассказываем по ссылке

Для опрятного внешнего вида достаточно смотреться в зеркало.

В современном мире эта заповедь кажется нам не очень актуальной. Тем не менее если задуматься, как часто мы совершаем этот ритуал, то результат может огорчить. Некоторые (особенно мужчины) по нескольку дней не видят своего отражения.

Самураи предлагают заниматься самолюбованием, опровергая первый постулат, с которого мы начали? Нет. Увидеть себя в зеркале важно для того, чтобы выпрямиться и увидеть, в чём можно стать лучше.

Если хотите подтянуть тело, используя принципы восточных единоборств, предлагаем попробовать кое-что из китайского. Вместе с мастером разбираем 5 стоек из кунг-фу , которые помогут подтянуть внутреннюю поверхность бедра.