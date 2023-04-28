Решают ли деньги всё? Разбираемся в этом вопросе вместе с психологом.

Кто живёт дольше — богатые или бедные? Каков главный секрет и зависит ли он от финансов?

Анна Тэжик аналитический психолог, психосоматотерапевт, коуч Уровень дохода и богатства, без сомнений, влияет на состояние здоровья. Если верить статистике, более обеспеченные люди действительно живут дольше. Но только ли в их деньгах дело?

По словам нейробиолога, профессора Стэнфордского университета Роберта Сапольски (книга «Кто мы такие? Гены, наше тело, общество»), генетика определяет продолжительность жизни лишь на 30%. Остальные 70% зависят от социально-экономических факторов, в том числе финансового положения.

Тем не менее исследования показывают, что богатство не приводит к долголетию автоматически. Да, состоятельные люди имеют доступ к высокотехнологичному медицинскому обслуживанию. Также у них больше возможностей правильно питаться и заниматься спортом. Однако это объясняет разрыв лишь отчасти. У тех, кто имеет низкий доход, часто присутствует хронический стресс, и это очень серьёзный момент.

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Помимо материального достатка, наше здоровье сильно связано с психологическими установками. Уверенность в том, что мы контролируем свою жизнь и способны воздействовать на события, положительно на него влияет. Да, высокий доход способствует наличию такого состояния, но оно достижимо и без него.

Также от стресса и болезней защищает ощущение связи с другими людьми и обществом в целом. Ощущение одиночества, бессилия и пассивности, напротив, связано с более высокими показателями смертности и заболеваемости.

Какой выводы мы делаем? Развитие позитивных психологических черт, таких как оптимизм, жизнестойкость и вера в собственные силы, может способствовать улучшению здоровья независимо от дохода и материальных условий. И хотя финансовый достаток улучшает доступ к медицине, решающим фактором в продлении жизни являются всё-таки внутренние установки человека.

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Создание правильного жизненного настроя – задача, которую мы в силах решить независимо от уровня доходов и материальных возможностей. Поэтому способность к оптимизму, ощущению собственной значимости и связи с другими людьми важны в достижении долголетия.

Давайте разберём все факторы, описанные выше, более детально. Это поможет «прокачать» свой потенциал и повысить шансы на долгую и счастливую жизнь.

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Как всё это работает?

1. Отчаяние и бессилие делают людей уязвимыми перед болезнями. Когда мы видим себя жертвами обстоятельств, то теряем контроль над своим поведением и здоровьем. Позитивный настрой побуждает нас делать благоприятные для здоровья выборы, несмотря на трудности.

Фото: istockphoto.com

2. Социальная поддержка имеет решающее значение. Чувство принадлежности к более широкой общности (семье, друзьям, обществу) снижает стресс и тревогу, что, в свою очередь, благотворно влияет на иммунитет и продолжительность жизни.

3. Здоровый образ жизни, сбалансированное питание и физическая активность не менее важны для долголетия, чем медицинское обслуживание. Необходимо держать в фокусе все возможные варианты оздоровления: прогулки на свежем воздухе, посещение спортплощадок, закаливание и практики для восстановления эмоционального баланса.

4. Материальные трудности могут как разрушать здоровье, так и закалить характер. Зачастую новые жизненные задачи формируют выносливость, умение приспосабливаться к ситуации и извлекать выгоду из имеющихся ресурсов. Эти качества ценнее для достижения долголетия, чем богатство.

Фото: istockphoto.com

Продолжительность жизни определяется сложным взаимодействием между психологическими, социальными и материальными факторами. Переосмысление своего отношения ко многим вещам делает нас более стойкими даже при наличии серьёзных ограничений в ресурсах.

Что же можно назвать главным залогом долголетия? Кажется, это всё-таки не приумножение финансов, а развитие оптимизма и позитивных психологических установок.

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