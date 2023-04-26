Личность легендарная, но многие верят, что всё так и было. Какими практиками он занимался, чем питался и что думал о мирской суете?

Секреты долголетия китайского старца Ли Цинъюня, который прожил до 256 лет

Гармония с собой, дыхательная гимнастика, растительная диета и единение с природой способны помочь сохранить молодость и здравый рассудок. К таким выводам пришёл легендарный китаец.

Ли Цинъюнь считается самым старым человеком планеты. Правда, данные неофициальные. Нет чётко задокументированной записи, подтверждающей столь почтенный возраст. Историки приводят разные даты рождения и смерти старца. Википедия указывает, что Ли Цинъюнь прожил 250–256 лет.

Геронтологи в один голос говорят, что данные о суперпродолжительной жизни не что иное, как миф и выдумка. Специалисты говорят о невозможности нашего организма сохранять двигательные и ментальные функции столь продолжительное время. Как бы там ни было, история активно живёт, и есть даже рассказы, раскрывающие секреты долголетия Ли Цинъюня. В чём же они заключаются?

Ли Цинъюнь Фото: wikipedia.org

Старец утверждал, что родился в 1677 году в горном районе — провинции Сычуань. С детства собирал лечебные травы и постепенно стал разбираться в них. Ежедневно он употреблял в пищу растения, грибы, ягоды. Практиковал дыхательную гимнастику. В возрасте 80 лет он поступил на службу в армию, где преподавал боевые искусства.

Соседи китайского старца отмечали, что он был женат 24 раза и имел более 200 детей. Есть документальное подтверждение встречи Ли Цинъюня с губернатором провинции Ваньсянь в 1927 году. Мероприятие было проведено в честь 250-летнего юбилея долгожителя. Тогда же была сделана последняя фотография старца. Через шесть лет, в 1933 году, он скончался.

Фото: istockphoto.com

Секрет долголетия

Ли Цинъюню приписывают известную фразу, которая проливает свет на его уникальный возраст. «Удерживайте сердце в тишине, сидите, как черепаха, идите бодро, как голубь, и спите так, как спит сторожевой пёс», — отвечал он на вопрос о секрете долгой жизни. Из высказанных слов можно отметить, что старец советовал в первую очередь обрести душевную гармонию и перестать суетиться по пустякам.

ЗДЕСЬ мы рассказываем о главных принципах буддизма, которые помогут меньше переживать и быть счастливым.

Психологи соглашаются с установками китайского долгожителя и также считают, что внутреннее спокойствие помогает сохранить организм в здоровом виде продолжительное время.

Станислав Самбурский бизнес- и клинический психолог У долголетия есть несколько составляющих: питание, активность, сон и, конечно, снижение стресса. Наследственность также играет существенную роль, но прожить долгую, плодотворную жизнь может каждый из нас, попытавшись минимизировать уровень нервных потрясений.



Стресс – это не только неприятное чувство, но и серьёзная проблема для здоровья. Он оказывает негативное воздействие на нервную и иммунную системы, что приводит к повышенной утомляемости, проблемам с памятью, ухудшению общего состояния организма.

Кроме того, стресс может вызвать болезненные процессы в желудочно-кишечном тракте, а это приводит к нарушению пищеварения и проблемам в других органах.

Фото: istockphoto.com

Заниматься профилактикой стрессовых ситуаций очень важно. Для этого подойдут: фитнес, медитация, йога или массаж. Важно также минимизировать напряжение на работе. Для этого научитесь правильно распределять своё время и управлять эмоциями.

Таким образом, история китайского старца Ли Цинъюня становится очередным подтверждением общеизвестных истин – для долгой и счастливой жизни не нужны чудодейственные эликсиры. Спорт, дыхательная гимнастика, соблюдение диеты, ежедневные прогулки, спокойствие — вот основные источники бодрости и молодости.

А что ещё можно делать, чтобы прожить до 100 лет? Японская философия икигай даёт ответы на эти вопросы. Читайте об этом ЗДЕСЬ