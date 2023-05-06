Где покататься на лошадях в Москве и области? 6 мест для незабываемых выходных

Катание на лошадях издревле было благородным занятием: ездить верхом умел каждый уважающий себя дворянин. Конные прогулки не вышли из моды и сегодня. Для одних это способ медитации, а другие просто любят скорость. Но в пределах Садового кольца особо не разгонишься, да и вокруг слишком шумно. Гораздо приятнее пообщаться с лошадьми на природе. Сегодня мы расскажем, куда можно отправиться в незабываемое путешествие верхом.

Список мест для коротких путешествий на машине за МКАД ищите по ссылке

КСК «Соловьиная Роща»

Сколько это стоит: 3500 рублей за час

Находится на территории парка «Лосиный остров». На конную прогулку смогут отправиться все желающие не младше трёх лет. Путешествие длится от 45 минут до 1,5 часа, этого хватит, чтобы насладиться природой и пообщаться с конём один на один. Особое удовольствие – угостить полюбившегося друга после поездки. Больше всего кони обожают сахар, яблоки и морковь.

КСК «Соловьиная Роща» Фото: Дарья Быстрова / vk.com/solhorse2013

КСК «Баллада»

Сколько это стоит: 1500 рублей за час

Конный клуб находится в 40 минутах езды от Зеленограда, и у него весьма обширный список услуг. Можно посетить с экскурсией скотный двор, покататься на лошади индивидуально или в группе, купить абонемент в клуб. Самым интересным опытом станет поездка на упряжке из трёх лошадей. Зимой коней запрягают в сани.

КСК «Баллада» Фото: vk.com/kkballada

КСК «Созидатель»

Сколько это стоит: 2500 рублей за 45 минут

Комплекс находится в Лыткарино. Там можно покататься на конях или пони, сходить на групповую или индивидуальную экскурсию на племенное хозяйство миниатюрных лошадей и даже арендовать шатёр для проведения праздника. За отдельную плату доступны услуги фотографа. Желающие подольше поупражняться в верховой езде смогут купить абонемент на регулярные занятия.

КСК «Созидатель» Фото: vk.com/ksk_sozidatel

Конный двор «Измайлово»

Сколько это стоит: 2400 рублей за час

Гостей будут ждать индивидуальные или групповые конные прогулки. Также в «Измайлово» можно с размахом отметить свой праздник – от дня рождения до свадьбы. Лошади добавят красок любому мероприятию. Вы можете заказать экскурсию или фотосессию, сходить на квест. А если вы – опытный всадник, вас подготовят к соревнованиям.

Фото: istockphoto.com

КСК «Хутор»

Сколько это стоит: 1500 рублей за час

Находится он совсем недалеко от Москвы в деревне Ангелово и имеет широкий спектр услуг: индивидуальная и романтическая прогулки, квест. Детям старше трёх лет тоже будет интересно: по правилам клуба с этого возраста уже можно кататься верхом. Если одной прогулки покажется недостаточно, у вас будет возможность взять лошадь напрокат на несколько дней. Она полностью перейдёт в ваше распоряжение, но нужно будет соблюдать некоторые правила.

КСК «Хутор» Фото: vk.com/hutor_horse

Конная база «Казачий дозор»

Сколько это стоит: 1500 рублей за час

Конюшня располагается в посёлке Горки Ленинские. Там вы сможете заказать разовый урок езды под присмотром тренера или взять абонемент на восемь или 12 занятий. Самостоятельные конные прогулки в поле доступны для опытных всадников. Так же, как и конкур – преодоление препятствий на лошади. Все желающие смогут устроить фотосессию на коне.

Конная база «Казачий дозор» Фото: Из личного архива Маргариты Иванниковой

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