Варианты для поездок по России или за рубеж.

От Подмосковья до Шри-Ланки. Эксперты рассказали, где и как провести лето-2023

Время тепла, солнца и расслабления совсем близко, а значит, пришла пора планировать отпуск. Вариантов для поездок много: от Подмосковья до Шри-Ланки, от экзотического до городского отдыха. Давайте разберёмся, что вы хотите получить от поездки, и вместе с экспертами выберем место.

Алексей Яковлев руководитель маркетингового агентства SEM Complex Лето – идеальное время для отпуска. Многие ждут именно его, чтобы отдохнуть, уединиться с природой и зарядиться энергией для новых трудовых достижений. При выборе места необходимо отталкиваться от того, чем вы хотите заняться и сколько средств готовы потратить.

В предыдущем материале рассказали, как выбрать идеальный отель для летнего отпуска.

Как провести летний отпуск?

Пляжный отдых

Один из самых популярных вариантов. Никакой суеты и проблем, вокруг только чайки и шум моря. Несколько недель на берегу позволят расслабиться, загореть и насладиться природой.

В России есть много красивых пляжей, самые популярные места в списке – Сочи, Крым и Анапа. За границей же туристы чаще всего выбирают Бали, Мальдивы, Таиланд или Грецию.

Для тех, кто хочет испытать что-то новое и кардинально отличающееся от привычного ритма жизни, существуют туры на Шри-Ланку, в Коста-Рику и Перу. Поездка станет уникальной возможностью познакомиться с местной культурой, кухней и природой, увидеть, как живут люди в другом уголке планеты.

Фото: istockphoto.com

Круизы

Свежий ветер, невероятные виды вдоль побережья, разные города или страны – всё это вам подарит путешествие по воде. В России популярны маршруты по Волге, Неве, Москве-реке. А за пределами нашей страны самыми востребованными считаются круизы по Средиземному, Карибскому морям и Аляске.

Фото: istockphoto.com

Путешествия по городам

Если хотите узнать больше о культуре, истории и архитектуре, этот вид отдыха точно для вас. Тут вы сможете разведать тайны и особенности зданий, улиц и площадей.

Санкт-Петербург, Москва, Казань, Суздаль и Вологда – прекрасный выбор для подобных путешествий по России. За границей часто посещают Париж, Рим, Барселону, Лондон и Нью-Йорк, и в этом случае вы погружаетесь в совершенно незнакомую атмосферу и культуру.

Фото: istockphoto.com

Фестивали

Лето – излюбленная пора для проведения мероприятий, привлекающих туристов со всего мира. И главная для этого причина – стабильно хорошая погода. Открытые выставки, фестивали музыки, искусства, кулинарии и многого другого. Каждый найдёт что-то для себя. Локации разбросаны по всей карте мира, в разных городах и странах.

Фото: istockphoto.com

Экологический туризм

Это способ не только насладиться природой, но и позаботиться о ней. В России такие туры проводятся в национальных и природных парках, а также в заповедниках. За границей популярны экологические туры на Галапагосские острова, Амазонку, Аляску и в Африку.

Фото: istockphoto.com

Активный отдых

Пешие прогулки, водные виды спорта, парапланеризм, гребля на каноэ и многое другое. Не отказывайте себе в удовольствии провести время активно.

Можете убежать от городской суеты и насладиться чистым воздухом и прекрасными видами на популярных горнолыжных курортах или в горах Кавказа, где, помимо прочего, можно устроить оздоровительный отдых. Пятигорск и Кисловодск – одни из самых популярных лечебных курортов.

Ещё одним способом активно провести отпуск станет велотур. В России часто ездят в Крым, по «Золотому кольцу» вокруг Москвы или по Кольскому полуострову. За границей популярностью пользуются поездки по Франции, Испании, Германии и Нидерландам.

Фото: istockphoto.com

О том, что такое спортивные кэмпы, читайте по ссылке

Куда поехать этим летом?

Заграничные направления

Анна Ваганова руководитель продуктового маркетинга travel-сервиса «Купибилет» Лето — традиционная пора отпусков. Во-первых, в больших городах становится невыносимо душно и все стараются выбраться в путешествие. Во-вторых, это середина рабочего года, а значит, отличное время для отдыха и перезагрузки.

Когда вы определились с типом отдыха, стоит подумать про выбор места. Безусловно, на него влияет огромное количество факторов. Необходимо ориентироваться и на правила въезда в ту или иную страну. Поэтому популярными остаются Израиль, Египет, Таиланд, ОАЭ, Доминикана и Шри-Ланка. Несмотря на все трудности с оформлением шенгенских виз, люди собираются в Испанию и Италию.

Турция

Пока на летние даты по продажам билетов стандартно лидирует Турция — самое популярное направление у россиян за последние годы. Отличная возможность совместить пляжный отдых с увлекательными экскурсиями по историческим местам — Каппадокия с её подземными городами, лечебный курорт Памуккале с источниками и античными развалинами, город-порт Каш и сам Стамбул, конечно.

Армения

Для тех, кому в летний отдых не столь важно море, интересным вариантом станет Армения. Горы, история, гастрономия – всё это привлекает туристов из России. Во многом интерес к стране подогревает сарафанное радио. За последний год из России в Армению переехало достаточно много людей, которые сейчас обжились, изучили Ереван и горячо рекомендуют посетить эту страну своим друзьям и родным.

Абхазия

Для тех, кому цены на курортах Краснодарского края кажутся завышенными, открываются двери домов и гостиниц курортов Абхазии. Республика с советских времён пользуется популярностью у туристов. Гастрономия, поездки к горным озёрам, православным святыням и пляжный отдых – решающие факторы для выбора этого направления. Огромным плюсом станет возможность расплатиться в российских рублях.

Из-за доступности многие планируют посетить страны ближнего зарубежья — Грузию, Азербайджан, Казахстан. По этим направлениям пока ещё можно найти билеты «туда-обратно» за 20–40 тысяч рублей. А варианты для отдыха тут на любой вкус — от природных парков, дoлин и горных вершин до уникальных древних городов с самобытной культурой и кухней.

Российские направления

Сергей Петров сооснователь глэмпинга «Под небом» Внимание туристов привлекли родные просторы. Оказалось, что для многих стали открытием прекрасные места, на которые прежде не обращали внимания. Россияне нашли для себя Горный Алтай, Кавказ, Карелию, Байкал и многие другие регионы.

Московская область

Иногда можно не уезжать далеко. Москва с агломерациями является крупнейшим российским мегаполисом, которому недостаёт единственного – моря. Москвичи ищут отдых на различных водоёмах рядом с городом. Ближайшими оказываются каскады Пестовского, Икшинского и Пяловского водохранилищ. А там, где вода, конечно, и водные развлечения – сапборды, каяки, лодочки и катера для прогулок и рыбаков. Помимо этого, в регионе расположены всевозможные глэмпинги, загородные отели, санатории. Они уже сейчас отмечают высокую загрузку к предстоящему сезону.

Кавказ

Новое притягивающее направление внутреннего туризма. Тут один регион выделить сложно. Популярность набрали как Ставропольский край с его группой курортов «Кавказские минеральные воды», состоящей из Пятигорска, Железноводска, Лермонтова, Ессентуков и Кисловодска, так и Дагестан с Северной Осетией. Кто-то едет на лечение, а кто-то – наслаждаться роскошными горными видами. За последние годы многие полюбили трекинговые маршруты, позволяющие найти единение с природой.

Краснодарский край

Жемчужиной летнего отдыха были и остаются курорты Краснодарского края – Сочи с окрестностями, Геленджик, Анапа. Турист здесь сможет найти и море, и солнце, и фрукты. Другой вопрос, что с каждым годом растёт стоимость. Но менее популярным от этого регион не становится. И в этом году эти места будут самыми востребованными у российских туристов.

Байкал

Безусловной точкой притяжения является озеро Байкал, по праву считающееся одним из самых живописных мест России. На берегу активно развивается инфраструктура, вокруг озера расположены парки и заповедники для различных походов. Иркутская область всецело может похвастаться возможностью рыбалки или сплава на байдарках. Особое внимание заслуживают чистейший воздух, байкальские термальные источники и травяные сборы.

Выяснили, как хотите отдохнуть и выбрали место? Тогда собирайте чемоданы, бронируйте билеты и отправляйтесь прямиком в лето.

В предыдущей статье рассказали, сколько дней должен длиться идеальный отпуск, чтобы после него не потребовался ещё один.