От денима до пайеток. Гид по трендовым женским шортам — 2023

Полли Рыжова стилист-имиджмейкер, автор «Стильного журнала» Когда до наступления лета остаются считаные дни, пора задуматься об одном из самых полезных приобретений на жаркий сезон. Шорты сегодня — это универсальный предмет гардероба для любого случая жизни. В них можно пойти на пляж, деловую встречу или прогулку. Главное — найти подходящую модель.

Фасон

Чтобы быть стильным этим летом, необходимо выбирать правильную модель шорт. К ним относят:

Шорты-бермуды

Безусловный фаворит года. Они не сковывают движения, обладают приемлемой длиной даже для офиса и подчёркивают талию высокой посадкой.

Совет: девушкам размера plus-size стоит присмотреться к моделям с защипами. Они корректируют широкие бёдра и гармонизируют пропорции фигуры.

Шорты из смесового льна, 2799 рублей / sela Фото: sela

Для создания деловых образов стоит выбирать бермуды из лёгкой костюмной ткани со стрелками. С чем носить? С классической рубашкой или жилетом. В неформальных городских образах эти же шорты хорошо комбинируются с футболками и кроп-топами.

Ультрамини

Смелый, но капризный фасон. Он подходит исключительно обладательницам стройных ног. Чтобы усилить эффект, девушки модельных параметров могут дополнить его обувью на высоком каблуке. Важно соблюдать правило баланса: открытый «низ» требует закрытого «верха».

Шорты, 1838 рублей / Jelika Фото: ozon

Шорты-боксёры

Позаимствованные словно из гардероба бойфренда, они станут идеальной основой для повседневных расслабленных аутфитов. Продолжая спортивную стилистику, их можно сочетать с кедами, футболками-поло и бейсболками.

Трикотажные шорты с принтом sela x Рита-Риторика, 1599 рублей / sela Фото: sela

Карго

Перенимая эстафету от самых трендовых брюк лета-2023, шорты-карго покоряют сердца модниц удобством и практичностью. Однако мешковатый силуэт и вместительные карманы могут добавить лишнего объёма в области бёдер. Чтобы уравновесить массивный «низ», можно подобрать к ним силуэтный джемпер или топ.

Юбка-шорты, 2990 рублей / Fadjo Фото: lamoda

Велосипедки

Не сдают позиций актуальности и в этом году. Давно перестав быть атрибутом только атлетических тренировок, сегодня такие шорты легко интегрируются в комфортные городские образы. Лучшие компаньоны – удлинённые рубашки и пиджаки. Из обуви хорошо смотрятся с кроссовками, а в духе стритстайл-моды – даже с босоножками на шпильке.

Облегающие велосипедки Color Basic, 1299 рублей / ТВОЁ Фото: ТВОЁ

С запахом

Артём Терентьев дизайнер, основатель бренда одежды Be in love Лето в этом году как никогда обещает быть жарким, поэтому трендом станут короткие шорты с запахом. Смело приобретайте шорты-обманки, состоящие из юбки спереди и шорт сзади. Также выбирайте модели с вшитыми велосипедками.



Шорты с запахом Sunrise, 14 000 рублей / Be in Love Фото: Be in Love

Цвета

Артём Терентьев: в этом сезоне яркие цвета уходят из гардеробов, а вот пастельные тона остаются. Они становятся хедлайнерами этого лета. Безусловно, белый и чёрный также будут в тренде, без них невозможно представить шкаф ни одного человека.

Белый

Лето – пора одежды в светлых оттенках, особенно белого. Не забывайте, что такие шорты лучше смотрятся на стройных ногах. Сделать образ интересным помогут модели с декоративными пуговицами. Помните о важном правиле: все аксессуары должны соответствовать цвету пуговиц. Альтернативу этому тону могут составить бежевые тона. На загорелых девушках отлично будет выглядеть цвет шампанского.

Шорты с ремнём Sugar, 14 000 рублей / Be in Love Фото: Be in Love

Сафари

Быть в тренде помогут шорты в оттенке сафари. Сказывается влияние брюк-карго, которые сейчас очень популярны у модниц. Выбирайте модели коричневого и бежевого цветов с накладными карманами. Также актуальны все кофейные оттенки.

Хлопковые шорты в стиле сафари, 5490 рублей / COCOS Moscow Фото: COCOS Moscow

Полоска

Вернулся тренд на вертикальную полоску. При этом неважно, узкая она или широкая. Главное условие – двух и более цветов. Беспроигрышные варианты: комбо чёрного или синего с белым. Помните, что на «верх» лучше выбирать одежду одного цвета с полоской.

Шорты из натурального льна в полоску, 2999 рублей / sela Фото: sela

Принт

Если вам хочется добавить яркости в аутфит, то обратите внимание на такие принты, как цветы, картинки и геометрические рисунки. Не обходите стороной и анимализм. Леопардовый и змеиный принты сейчас крайне актуальны. Также весьма гармонично будут смотреться на шортах тай-дай.

Шорты с принтом, 2799 рублей / sela Фото: sela

Материал

Полли Рыжова: В знойные дни выбирайте натуральные воздухопроницаемые ткани. Рейтинг наиболее практичных и экологичных возглавляет лён – с древних времён фаворит в жарких странах. Не забывайте и о хлопке, это уже классика летнего гардероба. Для более прохладной погоды или обязывающего дресс-кода (будь он офисным, спортивным или праздничным), присматривайтесь к шортам из костюмной и эластичной ткани, кожи, смесовых материалов с металлизированной текстурой (эффект «металлик» снова в моде).

Деним

Джинсовые шорты переходят из сезона в сезон. Они остаются актуальными и этим летом, правда, с одним условием – правильный фасон. Забываем про короткие и обтягивающие модели. Смело берите удлинённые. Отдавайте предпочтение моделям с потёртостями и бахромой. Не проходите мимо цветных вариаций денима.

С чем носить?

В 2023 году главный модный тренд – total look. Смело выбирайте «на верх» джинсовые рубашки. Для прогулки в парке удачным сочетанием станет белый топ с открытыми плечами с люверсами и джинсовые шорты. Деним хорошо смотрится с оливковыми оттенками, поэтому носите с куртками в стиле милитари.

Рваные джинсовые шорты, 2599 рублей / sela Фото: sela

Для прохладной погоды выбирайте золотой вязаный кардиган. От солнца накиньте на плечи кимоно с цветочным принтом – практично и модно. В офис также можно выбрать джинсовые шорты, однако сочетайте их с тёмно-синей классической рубашкой.

Пайетки

На праздничное или торжественное мероприятие можно отправиться в шортах. Подойдут модели с пайетками. Они однозначно выделят из толпы и сделают вас звездой вечера!

Комбинезон, 2720 / Milomoor Фото: lamoda

С чем носить?

Если акцент на шортах, то «верх» должен быть простым. Например, майка или топ. Белоснежная блузка с длинным рукавом и блестящие шорты в сочетании с коричневыми кожаными туфлями сделают из вас девушку с утончённым чувством стиля. В повседневной жизни комбинируйте со свитером.

Кожа

Фаворитом среди модниц этим летом станут шорты из экокожи. Они создадут лаконичный и эффектный образ. Не стоит их надевать в жару, однако для вечерней прогулки, похода на шоппинг или в ресторан это отличный вариант! Фасон может быть совершенно разный, главное, чтобы подходил под ваш тип фигуры: от велосипедок до моделей с завышенной посадкой. Самые смелые могут выбрать модели ярких оттенков: алый, розовый, голубой, оранжевый. Актуален и бежевый цвет.

Шорты, 1399 рублей / oodji Фото: lamoda

С чем носить?

Беспроигрышный вариант – комбинация чёрной кожи с пиджаком цвета фуксии. В тренде и образ с чёрным жакетом, и с грубыми ботинками на шнуровке. Хороший тандем получится с тёмно-серым вязаным кардиганом. Смелые натуры могут носить с ярко-розовым свитером. Для повседневных выходов сочетайте с белой и чёрной футболкой. С другой цветовой палитрой шорт беспроигрышно будет смотреться чёрная водолазка. На обувь выбирайте лоферы, ботильоны или массивные туфли.

Трикотаж

Если вам важны комфорт и удобство, трикотажные шорты – то, что необходимо. Сейчас актуальны укороченные модели в костюмном варианте или же велосипедки.

Костюм, 4499 рублей / Minaku Фото: lamoda

С чем носить?

Рекомендуемое комбо – с футболкой-оверсайз или пиджаком-оверсайз. Для прогулок в парке подойдёт «на верх» и белый топ без рукавов и принтов. На обувь подберите белые низкие кеды. Просто, но со вкусом. Трендовый ансамбль – трикотажные шорты и бежевый жакет.

Хлопок

Вот уже несколько сезонов не уходят из моды миди-варианты свободного кроя с поясом. Несмотря на то что это преимущественно спортивные модели, линия талии будет выгодно выделяться. Большую роль в этом играют завязки на поясе. Врезные карманы добавят функциональности и практичности.

Шорты, 1399 рублей / ostin Фото: ostin

Материал приятен на ощупь и отлично носится. Короткие модели – важный элемент спортивного гардероба. Почему? В них можно отправиться как на прогулку, так и на спортплощадку.

С чем носить?

К хлопковым шортам подбирайте стильную майку, футболку или топ. Кстати, на обувь подойдут не только низкие кеды и высокие кроссовки, но и сандалии.