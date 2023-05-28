7 книг про здоровье суставов, костей и позвоночника. Для тех, кто хочет оставаться бодрым

Чтобы добиваться высоких результатов, спортсмены, заботящиеся о своём здоровье, постоянно следят за тренировками и телом. Как оно реагирует на упражнения? Как мышцы и суставы взаимодействуют с друг другом? И вообще — как работает наш организм?

Собрали семь важных и полезных книг. Они помогут более эффективно заботиться о себе, сбалансировать тренировочную программу и предотвратить любые травмы. Чтобы и жизнь, и физические нагрузки были в радость.

«Анатомические поезда. Четвёртое издание»

Всемирно известный мануальный терапевт с сорокалетним стажем Томас Майерс разработал концепцию анатомических поездов на своих лекциях: железнодорожные метафоры отлично объясняют взимосвязи мышц, суставов и фасций в организме. Сегодня это один из ведущих подходов к изучению анатомии человека.

В четвёртом издании своей книги Майерс объясняет, как устроен наш организм и как боли в одной части тела могут быть связаны с другими зонами. Так что не спешите после тренировки растирать, например, спину — возможно, причина боли кроется совсем в другом месте.

Внутри книги вас ждут последние научные данные, новые тренировки движения и работы над осанкой.

«Анатомические поезда» Фото: «Эксмо»

«Кости и суставы: психосоматика. Как избавиться от боли и напряжения»

Ещё одна книга о болях — точнее, об их возможных психосоматических причинах. Практикующий ортопед-травматолог со стажем более 40 лет Виктор Мамонтов уверен: причина болей в костях и суставах может быть не в травмах или перегрузках, а в стрессе и эмоциональном напряжении. Поэтому при лечении важно обращать внимание и на тело, и на состояние души.

Его книга поможет понять, как взаимосвязаны ментальное и физическое состояния человека, предотвратить развитие тяжёлых расстройств, связанных с психологическим и физическим напряжением, и подобрать программу упражнений, чтобы ничего больше не болело.

«Кости и суставы» Фото: «Эксмо»

«Триггерные точки. Пошаговое руководство по терапии хронических мышечных и суставных болей»

Замечали, как иногда боль можно снять – или хотя бы облегчить — лёгкими массирующими движениями в конкретной точке? Эта книга покажет, где именно и как нужно массировать, чтобы боль после тренировок ушла насовсем.

Профессиональный массажист Клэр Дэвис разработал собственный метод работы с хронической болью, который несложно повторить самостоятельно. Его книга – 375 подробных иллюстраций и пошаговое руководство по массажу и самомассажу триггерных зон.

«Триггерные точки» Фото: «Эксмо»

«Метод Эгоскью. Серия мягких упражнений и продуманных растяжек E-CISES для восстановления мышц, связок и суставов»

С этой книгой вам не придётся больше страдать от хронических болей: Пит Эгоскью, всемирно известный физиолог и консультант по спортивным травмам для ведущих спортсменов, предлагает революционную программу быстрого устранения болевых ощущений без таблеток.

Достаточно выполнять растяжки и упражнения из книги, и ваше тело скажет вам спасибо. Все занятия подкрепляются фотографиями и точными описаниями, поэтому делать их сможет каждый.

«Метод Эгоскью» Фото: «Эксмо»

«Упражнения для дома и зала: золотая книга. Более 100 практик при болях в спине и суставах»

Известный врач, кинезитерапевт Сергей Бубновский уверен: правильные движения — единственный способ активного долголетия. В своей книге он собрал более 100 лучших упражнений для дома и зала. Они будут эффективны для восстановления здоровья и функциональности всех суставов и мышц.

Каждая тренировка сопровождается подробными иллюстрациями и подходит людям разного возраста, уровня подготовки и с разными заболеваниями. Вам останется только достать спортивный костюм, коврик и приступить к упражнениям.

Книга вышла в новой серии автора — «Золотая полка доктора Бубновского».

«Упражнения для дома и зала. Золотая книга» Фото: «Эксмо»

«Болят колени. Что делать? Второе издание»

Эту книгу доктор Бубновский написал для тех, кто восстанавливается после травм или операций на коленных суставах. И для тех, кто хочет подобные травмы предотвратить.

В книге автор понятно и подробно описывает строение и работу коленного сустава. А также даёт много полезных упражнений. Их можно делать дома или в спортзале независимо от возраста.

«Болят колени. Что делать?» Фото: «Эксмо»

«Правда о тазобедренном суставе: Жизнь без боли. Третье издание»

Ещё одна книга про восстановление после травм — на этот раз тазобедренного сустава. Доктор Бубновский разработал программу успешного выхода из послеоперационного периода, основываясь на принципах современной кинезитерапии.

В издание включены упражнения для возвращения подвижности тазобедренного сустава, план тренировок на 17 послеоперационных дней, а также упражнения для профилактики и рекомендации для тех, кто страдает от послеоперационных болей.

«Правда о тазобедренном суставе: жизнь без боли» Фото: «Эксмо»