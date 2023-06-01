Как стричься и краситься летом-2023? 5 самых модных оттенков и 5 причёсок

Если вы считаете, что новая жизнь начинается с Нового года, увы, нет! Советуем преобразиться уже летом. Можно начать с бьюти-трансформации. Обновлённая причёска поможет перезагрузиться и настроиться на лёгкость.

Основные тенденции этого сезона: ретро, естественность и чёлка. Многообразие позволяет подобрать идеальный образ для каждой девушки. Особенный имидж точно выделит вас из толпы и заставит обратить внимание на себя.

Топ-5 трендовых окрашиваний

Екатерина Квачёва стилист-парикмахер, технолог по окрашиванию волос, имиджмейкер Среди актуальных окрашиваний волос можно найти варианты на любой вкус. Это и новинки от ярких, неоновых цветов до хорошо изученной и натуральной классики. Выделим топ-5 самых актуальных из них.

Натуральная палитра

Излюбленный всеми тренд, который никогда не выходит из моды. Сегодня актуальны оттенки, близкие к природным, подчёркивающие здоровье и ухоженность волос. Самые модные пигменты – шоколадно-ореховые с дымчато-холодным подтоном.

Они хорошо сочетаются с балаяжем или лёгким мелированием. Обратите внимание на такой метод осветления, как «в стиле E-girl», который стал популярным благодаря TikTok. Суть – контрастно к натуральному окрасить передние пряди.

Фото: istockphoto.com

Тигровый глаз

Разновидность брондирования, но с более выраженным подтоном золотых и медных оттенков. Смотрится как переход от тёпло-шоколадного в медовый и потом к золотистому. Такой пигмент хорошо подчеркнут локоны.

Долгое время эта техника называлась «панцирь черепахи». Правда, если раньше перелив был резким, сегодня плавность – главное условие тренда. Многие любят «тигровый глаз» за универсальность, ведь он подходит женщинам всех возрастов и с любым типом кожи.

Фото: istockphoto.com

Тотал блонд

Всегда в моде, но в этом сезоне безусловный фаворит. Светлый оттенок от самых корней до кончиков волос точно выделит вас из толпы. Если вы решили кардинально сменить имидж, советуем присмотреться к тотал блонду. Хорошо сочетается с холодным, платиновым окрасом, который получается путём тонировки. Здесь же стоит отметить модный колорит – розовый блонд. От blushed blonde до pink gold.

Кому подойдёт эта техника? Если в детстве вы были обладательницей светлых волос, то смело выбирайте этот вариант. Представительницам холодного цветотипа лучше остановиться на платиновых и пепельных тонах. Девушкам с тёплым цветотипом лучше отдать предпочтение золотистому подтону.

Помните, что необходимо подкрашивать корни каждые 3-4 недели.

Фото: istockphoto.com

Пастельно-неоновые тона

Подойдёт тем, кто любит экспериментировать с окрашиванием и при этом хочет оставаться модным. Выполняется в виде тонирования или колорирования на заранее осветлённые волосы, за счёт чего смотрится ярче.

Если вы предпочитаете сдержанность, то это ваш вариант. В таком случае можно выделить только отдельные пряди. Самые трендовые оттенки – розовое золото, лавандовые, лилово-пепельные и небесно-голубые.

Фото: istockphoto.com

Шатуш

Техника с нами уже не первый сезон. Не теряет своей актуальности и сегодня. Шатуш – разновидность мелирования, предполагающая мягкую растяжку светлого тона от корней к кончикам волос. При этом основной цвет может оставаться натуральным.

Один из вариантов калифорнийского мелирования. Позволяет визуально придать дополнительный объём волосам. Также это практично. Почему? Нет необходимости регулярно подкрашивать. В виде бонуса – восстанавливается природный цвет. Подходит как блондинкам, так и брюнеткам.

Самые модные оттенки – орехово-песочный и бежево-кремовые. Окрашивание роскошно смотрится с благородными локонами или голливудской волной.

Фото: istockphoto.com

Топ-5 трендовых стрижек

Не только цвет волос решает в этом сезоне, но и стрижка. При этом нет какой-то одной конкретной тенденции. Многие приходят и уходят, не задерживаясь на несколько сезонов. Почему? Это связано с влиянием соцсетей. Если хотите быть в тренде, вот модные подсказки.

Ровный срез и одна длина

Безусловный модный лидер – чёткий контур. Выполняется строго ровным срезом и носится на прямых волосах, подчёркивая их здоровье и блеск. Помните, что здесь недопустимы филированные концы.

Длина может варьироваться. Главное соблюдать общую концепцию – строгость и лаконичность. Стрижку можно укладывать стайлером-утюжком. Также требуется ежедневное мытьё.

Фото: istockphoto.com

Каскад и многослойность

Нынешние тренды возглавляет и небрежность. Поэтому пресловутый каскад снова в моде. Он подойдёт обладательницам пышных и густых волос. Хорошо будет смотреться с окрашиванием шатуш или осветлёнными прядями. Главное условие модной стрижки – плавный переход от коротких прядей к длинным. Концы не стоит филировать.

Советуем сочетать с удлинённой и объёмной чёлкой, которая сейчас крайне актуальна. Или же с чёлкой-шторкой. Такой вариант позволит создать роскошный образ. Каскад подходит обладательницам овальной формы лица.

Фото: istockphoto.com

Ретро/Сессон

Наметилась тенденция на ретро. Возглавляет список стрижка из 60-х – Сессон. Она подойдёт любительницам стильной классики. Также «пышная шапка» волос идеально смотрится на прямых, объёмных и тонких волосах. Остаётся только подкрутить пряди вовнутрь. Ровная линия среза создаст идеальную графичность.

Преимущества – чёлка корректирует форму лица и уравновешивает величину лба. Также выгодно подчеркнёт скулы, откроет шею и подбородок. Если вы недовольны формой или размером своих ушей – это ваш вариант. Не подходит для кудрявых волос. Стоит быть аккуратным при выборе и девушкам с круглой формой лица.

Фото: istockphoto.com

Пикси

Ультрамодная короткая стрижка демонстрирует красоту затылка и шеи. Сегодня актуальны несколько её вариаций: классический, асимметрия и ретростиль. В зависимости от укладки она может выглядеть романтично или небрежно. Важно соблюдать условия – контраст длины волос. С одной стороны – короткие пряди, с другой – более длинные.

В качестве эксперимента можно выбривать височную зону, добавляя особый шик. Идеально смотрится на блондах или ярких, однотонных волосах. С осторожностью стоит выбирать тем, у кого есть проблемы с кожей лица. Так как визуальные дефекты перетянут на себя большее внимание. Обладательницам овальной формы лица лучше подобрать другой вариант причёски.

Фото: istockphoto.com

Шегги

Появилась в 70-х годах и пользуется популярностью в этом сезоне. Модный тип градуированной, каскадной стрижки. Шегги (в переводе с англ. shaggy) означает лохматый. Это и описывает её суть: торчащие в разные стороны концы, создают эффект лохматых волос. Плюсы – придаёт визуальный объём тонким волосам, а вот чрезмерно густые сделает лёгкими.

Отлично подойдёт для кудрявых волос. Стрижётся с чёлкой, обрамляющей лицо. Подходит на любую длину и цвет прядей. Если вы имеете круглое или квадратное лицо, с помощью шегги можно его «сузить».

Фото: istockphoto.com

При выборе окрашивания и стрижки важно учитывать следующие факторы: структура, густота и состояние волос, форма лица. Обратитесь за помощью к специалисту, который поможет вам сделать правильный выбор и создать незабываемый образ этим летом!