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Тренировка спины в тренажёрном зале: эффективный комплекс из 4 упражнений

Топ-4 упражнения от пауэрлифтера для сильной спины в тренажёрном зале
Мария Егорова Виктор Обморнов
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Тренировка спины
Аудио-версия:
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Комплекс не отнимет у вас много времени.

Укрепление мышц спины – важный элемент любого тренировочного плана. Сильные мышцы не только сделают вас привлекательнее, но и укрепят здоровье. В частности, они будут поддерживать позвоночник в ровном положении. Сегодняшнюю тренировку для вас проведёт Мария Егорова, кандидат в мастера спорта по пауэрлифтингу.

Перед тренировкой не забудьте выполнить 10-минутную разминку и суставную гимнастику. Это важно, чтобы подготовить организм к нагрузкам и впоследствии не получить травму. Всего вам предстоит выполнить четыре упражнения: подтягивания параллельным хватом, тяга верхнего блока широким хватом, становая тяга и тяга к поясу в кроссовере. Чтобы тренировка прошла хорошо, следуйте всем указаниям тренера. Включайте видео и начинайте!

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Тренировка от пауэрлифтера: убойные упражнения, которые проработают каждую мышцу
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