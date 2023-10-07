Топ-4 упражнения от пауэрлифтера для сильной спины в тренажёрном зале

Комплекс не отнимет у вас много времени.

Укрепление мышц спины – важный элемент любого тренировочного плана. Сильные мышцы не только сделают вас привлекательнее, но и укрепят здоровье. В частности, они будут поддерживать позвоночник в ровном положении. Сегодняшнюю тренировку для вас проведёт Мария Егорова, кандидат в мастера спорта по пауэрлифтингу.

Перед тренировкой не забудьте выполнить 10-минутную разминку и суставную гимнастику. Это важно, чтобы подготовить организм к нагрузкам и впоследствии не получить травму. Всего вам предстоит выполнить четыре упражнения: подтягивания параллельным хватом, тяга верхнего блока широким хватом, становая тяга и тяга к поясу в кроссовере. Чтобы тренировка прошла хорошо, следуйте всем указаниям тренера. Включайте видео и начинайте!