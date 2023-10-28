Как правильно качать трапецию в тренажёрном зале? Видеоинструкция от тренера

Этот комплекс не отнимет у вас много времени.

Трапециевидная мышца находится в задней части шеи и верхнем отделе спины. Она ежедневно помогает нам функционировать, совершать привычные для нас действия. Например, она обеспечивает движение плеч, шеи и спины. Сегодня мы вместе с фитнес-тренером Надеждой Ахметовой расскажем и покажем, как проработать эту мышцу.

Для выполнения тренировки вам понадобятся гантели, наклонная скамья и нижний блок. Вас ждут четыре упражнения: подъёмы рук с гантелями на животе, подъём рук перед собой, подъём к груди и тяга нижнего блока к поясу. Все они выполняются в 2–3 подхода по 15–20 повторений. Не забудьте качественно размяться перед тренировкой, чтобы обезопасить себя от травм. Включайте видео и следуйте указаниям тренера.