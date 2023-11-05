7 книг, которые будут одинаково интересны и мужчинам, и женщинам

Большой спорт, идеальные иронические рассказы, жаркий спор о русском языке и саморазвитии. Рассказываем о семи книгах, на которые действительно стоит потратить время этой осенью.
«Азбука здоровья: от диагноза к исцелению. Восстановление организма без больниц и поликлиник»
Эффективные техники защиты от сердечных болезней, правила здорового питания, упражнения, советы и истории из практики знаменитого врача: всё это — новая книга доктора Бубновского «Азбука здоровья». Вы узнаете, как восстановить организм при артрите, артрозе и других заболеваниях спины и суставов, что делать, чтобы отложить старость на пару десятков лет.
«Азбука здоровья»
Фото: «Бомбора»
«Карма с утра от Стива. Всё, что вы делаете, не исчезает из этого мира. Всё, что вы думаете, определяет вас»
По-настоящему узнать себя, встретиться лицом к лицу со своими страхами, увидеть силу в своих слабостях, принять себя и свою историю приглашает человек, который называет себя просто Стив. Он работал во французском спецназе, был не на одной войне и написал книгу с 49 личными правилами жизни, которые помогли справиться со сложностями.
«Карма с утра от Стива»
Фото: «Бомбора»
«Знак свыше. Иронические рассказы»
Сделайте перерыв, заварите кофе и присядьте отдохнуть с книгой. Любой рассказ из этого сборника гарантированно поднимет настроение и взбодрит не хуже эспрессо. Забавные и глубокие очерки в духе Зощенко с поправкой на современность приятно удивят любителей жёсткого ироничного рассказа. А написал их журналист Владимир Слуцкий. Его конёк — видеть смешное в обыденном и писать об этом так, чтобы его истории хотелось перечитывать вновь и вновь.
«Знак свыше»
Фото: «Бомбора»
«Загадай себе счастье. Как перепрошить своё сознание, чтобы жить полной жизнью»
Как не расходовать энергию вхолостую и найти своё предназначение? В чём заключаются истинные любовь, доброта и богатство? Существуют ли идеальные моменты и нужно ли быть перфекционистом? Свои ответы на эти универсальные вопросы предлагает врач-невропатолог Андрей Гaлкин. «Загадай себе счастье» — это 243 коротких эссе на разные темы: любовь, отношения, призвание, деньги, творчество. В каждое автор вложил частичку своего опыта и наблюдений о мире.
«Загадай себе счастье»
Фото: «Бомбора»
«Воспитание разума. Тренинг по личной эффективности»
Что такое внутренние ограничения и как от них избавиться, чтобы достичь успеха? В продолжении бестселлера «Игры с разумом» бизнес-тренер и психолог Альберт Сафин даёт лаконичные правила и инструкции, которые научат управлять временем, деньгами, работой, собственным стрессом. Важное чтение для тех, кто хочет перемен.
«Воспитание разума»
Фото: «Бомбора»
«В начале было кофе. Лингвомифы, речевые «ошибки» и другие поводы поломать копья в спорах о русском языке»
«Дико извиняюсь, мне кто-то зво́нит, да и покушать пора» — ужасный ужас или новая норма? «Лолы» и «кеки» — это издевательство над русским языком или «щас так ок»? Зачем нам «дедлайны» и «мастхэвы» — неужели своих слов не хватает? На серьёзный разговор о великом и могучем приглашает преподаватель русского языка Светлана Гурьянова. Не пугайтесь, будет весело!
«В начале было кофе»
Фото: «Бомбора»
«Айртон Сенна. Неопубликованное»
Три чемпионских титула Формулы — 1, напряжённое противостояние с Аленом Простом и трагическая гибель в момент, когда Шумахер и Хаккинен только набирали обороты. Это альбом эксклюзивных материалов и фото легендарного гонщика Айртона Сенны. Того самого «Человека дождя», которого обожали поклонники автоспорта за то, что он мог быть лучше всех даже на несовершенном болиде. Прекрасный подарок для фанатов гонок и всех, кому нужны силы и вдохновение, чтобы достигнуть своей цели.
«Айртон Сенна. Неопубликованное»
Фото: «Бомбора»