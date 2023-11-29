От философского эссе до системы осознанной жизни. Топ-10 книжных новинок 2023 года

Выставка традиционно пройдёт в Гостином дворе на Ильинке с 30 ноября по 3 декабря. Среди книжных новинок: криминальный роман, биография великого гонщика, фотоисследование забытых памятников России, ироничный анализ взаимоотношений читателя и книги и многое другое.

Гвидо Витиелло, «Читатель на кушетке. Мании, причуды и слабости любителей читать книги»

Римский социолог Гвидо Витиелло анализирует самые сложные и порой запутанные отношения – между читателем и книгой. Здесь и неверность выбору, и брошенное чтение, и страстная любовь к героям на грани безумства. Автор с точки зрения психологии исследует различные аспекты культуры чтения, возникающие мании и пристрастия у преданных книголюбов. Иронично и с юмором он рассказывает об особенностях поведения человека, который очень любит читать, и механизмах, что отвечают за удовольствие от книги и за различные странности, связанные с чтением.

«Читатель на кушетке» Фото: Эксмо

Бён-Чхоль Хан, «Аромат времени. Философское эссе об искусстве созерцания»

Философ Бён-Чхоль Хан в своей новой книге размышляет о времени и кризисе его восприятия. Почему оно то бежит с неимоверной скоростью, то тянется бесконечно долго. Жизнь сейчас значительно ускорилась, сегодняшнему времени не хватает ритма, такта и порядка. Каждый момент такой же, как и предыдущий, в нём нет динамики и направления, нет смысла. Этот кризис можно преодолеть способностью созерцать, почувствовать всевозможные ароматы времени. И, быть может, тогда жизнь вновь обретёт простор, длительность и широту.

«Аромат времени» Фото: Эксмо

Энцо Феррари, «Мои ужасные радости. История моей жизни»

Энцо Феррари – легендарная личность. Это человек, основавший самый дорогой автомобильный бренд, великий гонщик, инженер и удачливый бизнесмен. Его жизнь похожа на гоночный трек с крутыми поворотами, опасными соперниками, готовыми обогнать в любую минуту, и надеждой только на собственные силы. В этой книге увлекательный и искренний рассказ от первого лица о том, что на самом деле стоит за успехом Командора и какие виражи ему пришлось преодолеть на пути к славе. Повествование дополнено очерком сына героя, воспоминаниями об отце, который не мыслил себя вне автоспорта.

«Мои ужасные радости. История моей жизни» Фото: Эксмо

Вадим Панов, «Кто-то просит прощения»

Вадим Панов – один из самых востребованных писателей современной прозы, лауреат литературных премий и автор культовых серий в жанре фантастики. События его новой книги в жанре психологического триллера разворачиваются на берегу Байкала, где находят тело рыбака. Для местной полиции всё ясно – мужчина умер от сердечного приступа. Но следователь с Петровки Феликс Вербин сомневается. Он планирует расследовать дело, которого нет, и узнать о старой экспедиции к загадочному мысу Рытый, все участники которой считаются умершими.

«Кто-то просит прощения» Фото: Эксмо

Павел Басинский, «Подлинная история Константина Левина»

Писатель, журналист и литературовед Павел Басинский известен своим интересом к творчеству Льва Толстого. В новом исследовании Павла Валерьевича интересуют фигура Константина Левина, одного из центральных персонажей романа «Анна Каренина», и вопросы — зачем автору понадобился этот герой, почему Толстой уделяет ему столько внимания и как Левин влияет на остальных обитателей произведения. Многочисленные фотографии из архива музея-усадьбы «Ясная Поляна» украшают издание.

«Подлинная история Константина Левина» Фото: Эксмо

Михаил Шемякин, «Моя жизнь: до изгнания»

Первая часть захватывающей автобиографии Михаила Шемякина, художника, скульптора, историка искусства и талантливого постановщика. В книге он охватывает свою жизнь от рождения до изгнания из Советского Союза в 1971 году, представляя читателю не только свою историю, но и историю родителей, послевоенной Германии, Прибалтики, Беларуси, а также жизнь в монастыре при знаменитом настоятеле.

Автор даёт уникальный срез времени и характеристику советского общества через призму маргиналов, неудачников, психов и обитателей коммуналок. Честность Шемякина в размышлениях о своей жизни, влиянии событий на его творчество и в описании отношений создаёт захватывающий авантюрно-философский роман.

«Моя жизнь: до изгнания» Фото: Эксмо

Анна Короб, «Неизвестная Россия»

Российский фотодокументалист Анна Короб путешествует с камерой по всей стране. В её объектив попадают десятки заброшенных памятников архитектуры и достопримечательностей: старинные церкви, некогда величественные усадьбы, мёртвые деревни. Они расположены в больших городах и в глубинке, хранят историю и культуру, но при этом с каждым годом увядают. В книге собран результат поисков автора, огромный пласт забытого культурного наследия России. Возможно, память о некоторых из них уже осталась только на фотографиях в этом уникальном в своём роде издании.

«Неизвестная Россия» Фото: Эксмо

Дарья Савельева, «15 шагов к ментальному и физическому здоровью. Система осознанной жизни»

Дарья Савельева – востребованный специалист по коррекции пищевого поведения и эксперт по здоровому образу жизни. Её блог входит в топ-50 в «Дзене». В книге она подробно описывает принципы осознанного подхода к себе и заботы о своём ментальном и физическом здоровье. Автор рассказывает об адекватных отношениях с едой, как не переедать, не «заедать» стресс, не изнурять себя диетами и при этом прийти в хорошую физическую форму. Даёт работающие советы, как снизить тревожность, избавиться от застоев в теле и мышлении, научиться жить легко и энергично.

«15 шагов к ментальному и физическому здоровью» Фото: Эксмо

Кора Рейли, «Связанные ненавистью»

Герои страстных романов Коры Рейли – опасные мужчины, связанные с преступным миром. Но даже самые бессердечные способны на любовь, если им встретится умная и красивая женщина, способная вызвать бурю чувств. Маттео является членом «семьи» нью-йоркской мафии и глубоко заинтригован Джианной, дерзкой и склонной к авантюрам красавицей, которая обещана ему в жёны. Однако она сбегает в Европу, преследуемая одним из лучших охотников и убийц. Увлекательный роман для поклонников «Крёстного отца», в котором гангстер пытается приручить рыжую бестию.

«Связанные ненавистью» Фото: Эксмо

Го Ынчхэ, «Я стала матерью главного героя» (том 1, том 2)

В центре сюжета этого корейского комикса, который, кстати, в виде вебтуна (своей цифровой версии) является одним из самых популярных в Корее, – обычная девушка по имени Аиша. Бóльшую часть своей жизни она провела как типичная корейская фанатка, а предмет её обожания – главный герой романа «Персона». Но внезапно Аиша попадает в аварию и перерождается в книжном мире, где оказывается мамой того самого персонажа. Время, проведённое пусть и таким образом с любимым, становится счастливым для неё, но вокруг них уже вовсю плетут интриги.

«Я стала матерью главного героя», том 1 Фото: Эксмо