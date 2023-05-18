Nike запускает новые Air Jordan, которые могут заменить целый парк обуви

Бренд продолжает развивать линейку Air Jordan и запускает новинку из серии Craft — Air Jordan 1 High OG. Об этом сообщает Hypebeast.

Судя по всему, компания решила сфокусироваться на одной из самых коммерчески успешных моделей. Дизайн новых кроссовок, как и нескольких предыдущих, — ретростиль. Название серии Craft выбрано не случайно — всё выглядит так, будто это действительно ручная работа.

Материал верха — кожа премиум-класса. Дополнительные детали: нейлоновые язычки и разноцветные вставки на щиколотке и в средней части стопы. Подошва традиционно прошита, а на носке — классическая перфорация. На боку, у щиколотки помещена едва заметная эмблема марки со знакомым для серии мотивом крыльев и специальным принтом.

Air Jordan 1 High OG «Craft» Фото: Nike

Отдельная тема — расцветка. Использованы светлые, нейтральные оттенки: тёплый белый, ваниль, кремовый, беж. Ничего яркого и кричащего. Всё это делает Air Jordan 1 High OG по-настоящему универсальным решением. Они органично впишутся в любой образ.

Также подобный подбор оттенков делает модель более практичной. Белоснежные кроссовки — это куда более маркая история.

Согласны, что эта модель способна заменить целый парк обуви? А теперь о цене. Удовольствие будет стоить порядка $ 180. Продажи стартуют 27 мая, исключительно в розничных магазинах-партнёрах Jordan Brand. Остаётся ждать конца весны, чтобы подробнее разглядеть новые Air Jordan на фото и видео в соцсетях модников.