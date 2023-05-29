Стремление быть первым: в Москве прошли легкоатлетические соревнования «Скорость»

27 мая впервые под открытым небом прошли легкоатлетические соревнования «Скорость». Олимпийский комплекс «Лужники» принял сотни спортсменов, которые участвовали в личных и командных соревнованиях. На дистанциях от 100 до 3000 м все любители бега могли проверить себя на выносливость.

Соревнования «Скорость» — отличная возможность для всех любителей бега максимально погрузиться в атмосферу легкоатлетических соревнований, почувствовать себя профессиональными спортсменами и, конечно, открыть для себя новые грани бега и лёгкой атлетики. Именно поэтому каждый раз наших участников ждут новые интересные дистанции и мастер-классы, — рассказал Дмитрий Тарасов, директор легкоатлетических соревнований «Скорость» и сооснователь Бегового сообщества.

Кроме самого состязания, для спортсменов были организованы мастер-классы, где они могли попробовать себя в прыжках в длину и в высоту.

В соревнованиях приняли участие даже самые маленькие бегуны в возрасте от четырёх до 13 лет. Для них была организована дистанция на 60 м. Все участники этого забега получили памятные медали, кубки и подарки от партнёров.

Следующий московский старт от команды Бегового сообщества – Красочный забег – пройдёт 25 июня. Участников ждут единомышленники, краски, смех и, конечно, бег. Онлайн-регистрация на забег открыта до 19 июня.